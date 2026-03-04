F1: Alpine confirma Dunne como novo membro da academia de pilotos

A equipe de Fórmula 1 da Alpine confirmou que o piloto irlandês de Fórmula 2, Alex Dunne, se juntará ao seu programa júnior, retornando à categoria de formação pelo segundo ano consecutivo com o apoio da escuderia francesa.

Há muito se esperava que Dunne se juntasse à estrutura da equipe francesa depois de ter sido visto testando um carro de F2 com as cores rosa do patrocinador da escuderia, a BWT, e na véspera da nova temporada da categoria, o time de Enstone finalmente confirmou a chegada do piloto de 20 anos.

Dunne retornará à F2 com a Rodin Motorsport após terminar em quinto lugar em sua campanha de estreia em 2025 e combinará suas funções de piloto com um programa de desenvolvimento como membro oficial da Alpine Academy.

“Estou muito feliz por ingressar na Alpine Academy e dar este próximo passo na minha carreira de piloto”, disse Dunne. “Sou muito grato pela confiança que a equipe deposita em mim para representar a equipe e a marca no cenário global da FIA Fórmula 2, que provou ser o lugar perfeito para o progresso de jovens pilotos em funções profissionais no automobilismo. Naturalmente, após uma temporada competitiva na F2 em 2025, o objetivo deste ano é lutar pelo Campeonato de Pilotos".

Alex Dunne competiu em duas sessões de FP1 para novatos pela McLaren em 2025. Foto: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Depois de completar duas sessões de TL1 para novatos com a McLaren, Dunne saiu da equipe de Woking em outubro, após ver seu caminho para a F1 bloqueado, e fez um acordo breve com o ex-consultor da Red Bull, Helmut Marko, antes que fosse cancelado.

Dunne agora se junta a uma lista que inclui o principal piloto reserva da Alpine, Paul Aron, que, ao contrário de Dunne, tem os pontos de superlicença necessários para competir na F1, Kush Maini e o também piloto júnior Gabriele Mini.

O consultor executivo da Alpine, Flavio Briatore, acrescentou: “Estamos felizes em receber Alex na Alpine como membro da nossa Academia. Seu desempenho na FIA Fórmula 2 e também nas sessões de treinos livres da Fórmula 1 no ano passado foram impressionantes, e ele é claramente um jovem piloto muito talentoso, com velocidade pura e natural".

"Temos um grupo talentoso de pilotos na Fórmula 2 com Gabriele Mini e Kush Maini. Estamos ansiosos para ver os três competirem na Fórmula 2 da FIA em 2026, onde o objetivo é muito claro: vencer o Campeonato de Pilotos".

