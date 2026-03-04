Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Alpine confirma Dunne como novo membro da academia de pilotos

Ex-júnior da McLaren vai para o programa de jovens talentos da equipe francesa antes da sua segunda temporada na F2

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Alexander Dunne, Rodin Motorsport

A equipe de Fórmula 1 da Alpine confirmou que o piloto irlandês de Fórmula 2, Alex Dunne, se juntará ao seu programa júnior, retornando à categoria de formação pelo segundo ano consecutivo com o apoio da escuderia francesa.

Leia também:

Há muito se esperava que Dunne se juntasse à estrutura da equipe francesa depois de ter sido visto  testando um carro de F2 com as cores rosa do patrocinador da escuderia, a BWT, e na véspera da nova temporada da categoria, o time de Enstone finalmente confirmou a chegada do piloto de 20 anos.

Dunne retornará à F2 com a Rodin Motorsport após terminar em quinto lugar em sua campanha de estreia em 2025 e combinará suas funções de piloto com um programa de desenvolvimento como membro oficial da Alpine Academy.

“Estou muito feliz por ingressar na Alpine Academy e dar este próximo passo na minha carreira de piloto”, disse Dunne. “Sou muito grato pela confiança que a equipe deposita em mim para representar a equipe e a marca no cenário global da FIA Fórmula 2, que provou ser o lugar perfeito para o progresso de jovens pilotos em funções profissionais no automobilismo. Naturalmente, após uma temporada competitiva na F2 em 2025, o objetivo deste ano é lutar pelo Campeonato de Pilotos".

Alex Dunne competed in two rookie FP1 sessions for McLaren in 2025.

Alex Dunne competiu em duas sessões de FP1 para novatos pela McLaren em 2025.

Foto: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Depois de completar duas sessões de TL1 para novatos com a McLaren, Dunne saiu da equipe de Woking em outubro, após ver seu caminho para a F1 bloqueado, e fez um acordo breve com o ex-consultor da Red Bull, Helmut Marko, antes que fosse cancelado.

Dunne agora se junta a uma lista que inclui o principal piloto reserva da Alpine, Paul Aron, que, ao contrário de Dunne, tem os pontos de superlicença necessários para competir na F1, Kush Maini e o também piloto júnior Gabriele Mini.

O consultor executivo da Alpine, Flavio Briatore, acrescentou: “Estamos felizes em receber Alex na Alpine como membro da nossa Academia. Seu desempenho na FIA Fórmula 2 e também nas sessões de treinos livres da Fórmula 1 no ano passado foram impressionantes, e ele é claramente um jovem piloto muito talentoso, com velocidade pura e natural".

"Temos um grupo talentoso de pilotos na Fórmula 2 com Gabriele Mini e Kush Maini. Estamos ansiosos para ver os três competirem na Fórmula 2 da FIA em 2026, onde o objetivo é muito claro: vencer o Campeonato de Pilotos".

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Watch: EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

