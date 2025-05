F1: Alpine confirma saída de Doohan e entrada de Colapinto

Agora é oficial: Jack Doohan deixará a Alpine e será substituído por Franco Colapinto a partir do GP da Emilia-Romanha. A equipe confirmou a informação após a sequência de fins de semana complicados do australiano em seu primeiro ano na Fórmula 1.

No entanto, o argentino tem sua presença nas pistas até o GP da Áustria, quando a escuderia de Enstone avaliará se Colapinto permanecerá como titular ou não no restante da temporada, dependendo dos resultados.

Colapinto se tornou uma verdadeira sensação desde que assumiu o assento de Logan Sargeant em 2024, no GP da Itália, logo após a pausa do meio do ano. O piloto defendeu a Williams durante nove corridas e teve alguns resultados expressivos, somando seus primeiros pontos na segunda corrida.

Doohan, por sua vez, começou com a Alpine na última etapa de 2024, substituindo Esteban Ocon, que já havia assinado com a Haas. O australiano ainda não conseguiu nenhum resultado expressivo e não somou nenhum ponto, mesmo depois de sete corridas (uma em 2024 e seis em 2025).

Até o momento, o melhor resultado do australiano foi no GP do Bahrein, quando ele terminou em P14. Durante as seis corridas com a Alpine, Doohan teve três batidas que causaram algum prejuízo para a equipe.

Colapinto assumiu a vaga de reserva da Alpine durante a pré-temporada, junto a Paul Aron e Kush Maini. Desde então, os rumores começaram a circular sobre uma possível substituição de Jack.

Agora, a equipe francesa confirmou as informações após tantos rumores. Confira pronunciamento oficial da Alpine:

"A Alpine anuncia, portanto, que Franco Colapinto fará dupla com Pierre Gasly a partir do GP da Emilia-Romanha, antes de uma nova avaliação antes do GP da Grã-Bretanha em julho.

Jack Doohan continua sendo parte integrante da equipe e será o piloto reserva de primeira escolha durante esse período de tempo.

Franco, que foi um dos pilotos de reserva de teste da equipe e correrá com o número #43 no A525 e

será parceiro de Pierre pela primeira vez em Imola, antes de três corridas em três finais de semana na Europa, que também abrangem o GP de Mônaco e o GP da Espanha, antes de duas corridas em junho para o GP do Canadá e o GP da Áustria".

"Depois de analisar as corridas de abertura da temporada, tomamos a decisão de colocar Franco no carro ao lado de Pierre nas próximas cinco corridas", disse o conselheiro executivo Flavio Briatore, que agora lidera totalmente a equipe após a demissão de Oliver Oakes na terça-feira. "Com o campo tão equilibrado este ano e com um carro competitivo, que a equipe melhorou drasticamente nos últimos 12 meses, estamos em uma posição em que vemos a necessidade de alternar nossa formação".

"Também sabemos que a temporada de 2026 será importante para a equipe e fazer uma avaliação completa e justa dos pilotos nesta temporada é a coisa certa a fazer para maximizar nossas ambições no próximo ano. Continuamos a apoiar Jack na equipe, pois ele tem agido de forma muito profissional em sua função de piloto de corrida até agora nesta temporada. As próximas cinco corridas nos darão a oportunidade de tentar algo diferente e, após esse período, avaliaremos nossas opções."

Colapinto disse: "Em primeiro lugar, quero agradecer à equipe por me dar a oportunidade de pilotar de forma competitiva nas próximas cinco corridas. Trabalharei duro com a equipe para me preparar para a próxima corrida em Imola e para a próxima rodada tripla, que sem dúvida será intensa e um grande desafio para todos. Eu me mantive atento e estou o mais preparado possível com o programa de testes de apoio à corrida da equipe, bem como no simulador em Enstone. Farei o meu melhor para acelerar rapidamente e dar tudo de mim para obter os melhores resultados possíveis ao lado de Pierre."

