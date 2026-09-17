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F1: Alpine contrata ex-chefe técnico da Mercedes

Mike Elliott assumirá cargo semelhante na equipe de Enstone

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Mike Elliott, Technology Director, Mercedes-AMG, in a Press Conference

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

A Alpine anunciou nesta quinta-feira a contratação de Mike Elliott como diretor técnico-chefe reforçando ainda mais sua estrutura técnica na Fórmula 1.

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A equipe de Enstone informou que Elliot irá "supervisionar as funções técnicas e de engenharia na fábria" num cargo récem criado de CTO. Para o britânico de 52 anos, isso representa um retorno ao time após atuar como principal aerodinamicista nos tempos de Renault e Lotus.

Posteriormente, passou a integrar a Mercedes como chefe de aerodinâmica e, antes de deixar o esquadrão de Brackley em 2023, foi promovido ao cargo de diretor técnico e diretor técnico-chefe, trocando posições com James Alisson. 

"Ele tem um histórico comprovado no esporte, tendo contribuído para impressionantes oito campeonatos de construtores e oito de pilotos", declarou a Alpine. "A chegada de Elliott a Enstone fortalece as capacidades técnicas da equipe, enquanto buscamos aproveitar as melhorias de desempenho na pista e reduzir a diferença para as quatro melhores equipes."

Entende-se que o atual diretor técnico executivo David Sanchez se reportará a Elliott, que supervisiona toda a área técnica da equipe.

Depois de sacrificar o ano passado, a Alpine teve um forte início no regulamento de 2026, lutando com a RB pelo quinto lugar no campeonato de construtores. A campanha de 2026 é a primeira do time de Enstone como equipe cliente da Mercedes.

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