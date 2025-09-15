Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 Pirelli Monza testing

F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais

Briatore deixou claro que está contente com o desempenho do argentino, mas uma decisão ainda não foi oficialmente tomada

Redação Motorsport.com
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine

Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pierre Gasly já está garantido na Alpine até o fim da temporada de 2028 de Fórmula 1, no entanto, a segunda vaga da equipe francesa segue em aberto. Parece improvável que Franco Colapinto seja tirado do assento, mas não há certezas sobre a próxima temporada.

Leia também:

À Sky Sports, Flavio Briatore, que atua como conselheiro da equipe, disse que uma decisão deve ser tomada apenas em novembro, já que eles esperam ver todo o potencial de Colapinto até o fim da temporada.

O italiano confessou que acredita que o argentino esteja fazendo um bom trabalho atualmente, apesar dos erros cometidos no início da jornada.

"No momento, acredito que Franco está fazendo um bom trabalho. Ele era um pouco inexperiente no começo, como muitos dos novatos, pilotos jovens".

"Agora, nas últimas três, quatro corridas, ele está muito mais consistente, sem erros e talvez seja o Franco [que ficará em 2026], talvez a gente veja [outro piloto]".

Briatore chegou a comentar sobre ter conversado com Valtteri Bottas e Sergio Pérez, no entanto, ele disse que nenhuma dessas negociações se tornaram algo sério.

O conselheiro da Alpine contou que fez algumas reuniões com Toto Wolff, mas negociações para contratar Bottas nunca tomaram forma.

"Também conversamos com Toto [Wolff] na época, mas, na verdade, nunca houve discussão sobre Bottas correr pela Alpine. Acho que a Alpine ajudou um pouco o Bottas a assinar o contrato com a Cadillac. Fizemos um pouco de marketing".

Briatore ainda deixou claro que está "buscando algo diferente" para a segunda vaga na Alpine.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Chefe da Audi defende permanência dos motores híbridos na F1

Chefe da Audi defende permanência dos motores híbridos na F1

Fórmula 1
Chefe da Audi defende permanência dos motores híbridos na F1
Bortoleto "dá veredito" sobre mudança de Herta da Indy para a F2

Bortoleto "dá veredito" sobre mudança de Herta da Indy para a F2

Fórmula 1
Bortoleto "dá veredito" sobre mudança de Herta da Indy para a F2
Marc Márquez sai de Misano pronto para o match point no Japão; confira a classificação da MotoGP após o GP em Misano

Marc Márquez sai de Misano pronto para o match point no Japão; confira a classificação da MotoGP após o GP em Misano

MotoGP
GP de San Marino
Marc Márquez sai de Misano pronto para o match point no Japão; confira a classificação da MotoGP após o GP em Misano

Últimas notícias

F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais

F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais

F1 Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais
GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

IMSA IMSA
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

F1 Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros