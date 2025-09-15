F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais
Briatore deixou claro que está contente com o desempenho do argentino, mas uma decisão ainda não foi oficialmente tomada
Pierre Gasly já está garantido na Alpine até o fim da temporada de 2028 de Fórmula 1, no entanto, a segunda vaga da equipe francesa segue em aberto. Parece improvável que Franco Colapinto seja tirado do assento, mas não há certezas sobre a próxima temporada.
À Sky Sports, Flavio Briatore, que atua como conselheiro da equipe, disse que uma decisão deve ser tomada apenas em novembro, já que eles esperam ver todo o potencial de Colapinto até o fim da temporada.
O italiano confessou que acredita que o argentino esteja fazendo um bom trabalho atualmente, apesar dos erros cometidos no início da jornada.
"No momento, acredito que Franco está fazendo um bom trabalho. Ele era um pouco inexperiente no começo, como muitos dos novatos, pilotos jovens".
"Agora, nas últimas três, quatro corridas, ele está muito mais consistente, sem erros e talvez seja o Franco [que ficará em 2026], talvez a gente veja [outro piloto]".
Briatore chegou a comentar sobre ter conversado com Valtteri Bottas e Sergio Pérez, no entanto, ele disse que nenhuma dessas negociações se tornaram algo sério.
O conselheiro da Alpine contou que fez algumas reuniões com Toto Wolff, mas negociações para contratar Bottas nunca tomaram forma.
"Também conversamos com Toto [Wolff] na época, mas, na verdade, nunca houve discussão sobre Bottas correr pela Alpine. Acho que a Alpine ajudou um pouco o Bottas a assinar o contrato com a Cadillac. Fizemos um pouco de marketing".
Briatore ainda deixou claro que está "buscando algo diferente" para a segunda vaga na Alpine.
