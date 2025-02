F1: Alpine fecha parceria com OAKBERRY, marca brasileira de açaí

A equipe de Fórmula 1 da Alpine anunciou, nesta quarta-feira (12), a parceria com a marca brasileira de açaí OAKBERRY. A rede tem presença global e estará em destaque no carro da equipe para 2025, o A525, em todas as 24 corridas da temporada.

Segundo a OAKBERRY, a parceria entre a escuderia francesa e a marca brasileira promoverá a alimentação saudável, trazendo o açaí totalmente natural para o mundo das pistas de corrida.

Com mais de 800 lojas em mais de 45 países, incluindo Austrália, Estados Unidos, Europa, Ásia e Oriente Médio, a OAKBERRY adicionará um bar especial de açaí ao Paddock da Fórmula 1 no Motorhome da Alpine durante os GPs europeus. Convidados e membros da equipe poderão se energizar com o produto saudável enquanto acompanham as corridas.

“Estamos muito animados em nos unir à OAKBERRY para a próxima temporada da Fórmula 1. Nossos convidados e membros da equipe terão uma experiência saudável e autêntica com o açaí, que será trazido para a Alpine. A cultura dinâmica compartilhada entre os fãs da OAKBERRY e da Fórmula 1 torna esta parceria extremamente valiosa”, afirma Oliver Oakes, chefe de equipe da Alpine.

“Somos muito fiéis ao nosso legado na OAKBERRY, e acredito que o legado é algo que faz parte do DNA da Alpine. Com nossa expansão global se fortalecendo a cada ano, faz todo sentido nos associarmos a marcas e plataformas que podem gerar a visibilidade que buscamos e, mais importante, que tenham valores alinhados aos nossos”, avalia Georgios Frangulis, CEO e cofundador da OAKBERRY.

