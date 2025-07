Ainda há muito barulho sobre o futuro de Valtteri Bottas e se o piloto realmente vai conseguir retornar à Fórmula 1. No fim de semana da Áustria, Flavio Briatore, chefe da Alpine, foi visto visitando o escritório de Toto Wolff na Mercedes e rumores começaram a circular.

Duas mudanças já aconteceram no grid de 2025: Liam Lawson foi trocado por Yuki Tsunoda na Red Bull; Jack Doohan foi tirado de seu assento e substituído por Franco Colapinto. Agora há rumores de que a equipe francesa pode estar pensando em fazer mais uma mudança em sua dupla de pilotos.

O GP da Áustria é o 'fim' das cinco corridas concedidas a Colapinto e, aparentemente, Briatore não está completamente satisfeito com o desempenho do argentino. Após Franco não conseguir passar para o Q3 em Spielberg, o chefe da equipe ficou extremamente irritado, defendendo que o carro estava "claramente bom o suficiente para o Q3".

Após a corrida de domingo, na qual Pierre Gasly terminou em 13º e Colapinto em 15º, com dez segundos de diferença entre os dois pilotos da Alpine, Briatore acrescentou no comunicado da Alpine:

"Em última análise, após outra corrida sem pontos, perdemos terreno para nossos rivais diretos no campeonato e, francamente, esse nível de desempenho é cada vez mais preocupante".

Não é um grande segredo que Briatore não é fã de Doohan e o retorno do australiano é improvável, mesmo que Colapinto seja tirado. Mas quem poderia suceder o argentino?

O nome de Mick Schumacher foi mencionado nesse contexto, especialmente na mídia alemã. No entanto, no caso de outra mudança de piloto durante a temporada, parece que a direção será completamente diferente.

Sexta-feira à noite em Spielberg: reunião entre Briatore e Wolff

No final da noite de sexta-feira, uma reunião entre o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, e Briatore durou cerca de meia hora no centro de hospitalidade da Mercedes em Spielberg. Tópico da discussão: desconhecido. No entanto, espalharam-se rumores no paddock de que a reunião poderia ter sido sobre a disponibilidade do piloto de testes da Mercedes, Bottas.

Quando perguntado sobre a reunião, Wolff colocou o fato em perspectiva. Ele disse que os dois tem uma amizade de "cafeteria", ou seja, não é incomum que eles saiam para tomar café e conversar sobre a vida.

Quando o chefe da equipe da Mercedes está em casa, em Mônaco, ele toma café da manhã quase todos os dias na confeitaria Cova, de Briatore, onde toma "um cappuccino e come um croissant com creme".

Quando perguntado sobre o motivo da reunião com Spielberg, Wolff se limitou a dizer que Briatore já tinha um motor Mercedes para a Alpine e que "tudo havia sido resolvido". Quando perguntado especificamente se, em vez disso, ele poderia ter intermediado Bottas para Briatore, Wolff ignorou a pergunta: "Bem pensado. Eu não fiz isso".

Isso não contradiz necessariamente os rumores. Segundo relatos, a ideia de Bottas pilotar pela Alpine em um futuro próximo ainda é um conceito que ainda não foi discutido em termos concretos entre a Alpine e a Mercedes. No entanto, diz-se que o pedido de Briatore foi feito a Wolff nesse meio tempo.

A Mercedes não irá comentar os rumores. No entanto, a equipe sempre enfatizou que não impediria seus próprios pilotos de teste e de substituições se eles tivessem a oportunidade de correr na F1 novamente em outro lugar. E, de qualquer forma, a Alpine será uma equipe cliente da Mercedes a partir de 2026.

Bottas não seria o primeiro piloto da equipe Mercedes a ser colocado na equipe francesa com a ajuda de Wolff e sua equipe de gestão. Esteban Ocon não encontrou uma vafa para 2019 e se tornou o terceiro piloto da Mercedes antes de se juntar à equipe de trabalho da Renault como piloto regular para 2020. Com o apoio ativo de Wolff e da Mercedes.

