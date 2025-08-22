O mercado da Fórmula 1 segue palpitante, apesar da recente reportagem do The Race segundo a qual Valtteri Bottas e Sergio Pérez já teriam acertado termos para correrem em 2026 pela Cadillac -- que tem ainda o jovem Felipe Drugovich como opção. Agora, é a Alpine que também mira os dois veteranos.

Segundo o Auto Motor und Sport, o chefão da equipe de Enstone, Flavio Briatore, não está satisfeito com Franco Colapinto, que substituiu Jack Doohan neste ano, e considera Bottas ou Pérez na vaga ao lado de Pierre Gasly, este com contrato garantido para 2026, quando a Alpine terá motores da Mercedes.

O AMuS vai adiante na informação e diz que Valtteri está mais 'confirmado' na Cadillac do que Sergio, embora, assim como o The Race, o site germânico também reporte conversas avançadas entre 'Checo' e a marca de propriedade da GM. Esta, aliás, tem várias alternativas aos veteranos, além de Drugovich,

Uma é o próprio Doohan, além de Mick Schumacher e também Yuki Tsunoda, que tem sua permanência em uma das equipes Red Bull ameaçada, de modo que sonda suas possibilidades junto à Cadillac. Esta, porém, já teria priorizado a experiência de Bottas e Pérez. Algum poderia mudar de ideia rumo à Alpine?

Como fica a situação de Drugovich?

Felipe entrou no radar da Cadillac em definitivo, sendo uma opção real, mas 'corre' por fora numa eventual briga por vaga na Alpine. Entretanto, caso Briatore não consiga nem Bottas e nem Pérez, o mercado de pilotos pode ter uma nova janela de oportunidade -- com muitos postulantes além de Drugo.

Neste sentido, o também germânico F1-Insider informa que Schumacher agora conta com apoio da Liberty Media, dona da categoria máxima do automobilismo. Porém, na Alpine, as chances não parecem promissoras, uma vez que ele já é vinculado à marca francesa, mas nunca recebeu chance no time de F1.

Uma vaga de reserva pode pintar para o filho de Michael na própria Cadillac, já que, no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), Mick pode trocar a Alpine pela própria Cadillac-Jota. Drugovich, por sua vez, é apontado pelo The Race como opção da Andretti para uma das vagas na Fórmula E 2025/2026.

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!