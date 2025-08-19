F1: Alpine pode ser a melhor "pior equipe" de todos os tempos

Ninguém quer ficar em último lugar no mundial de Fórmula 1, por motivos válidos - uma perda crucial de prêmios em dinheiro e o mero incentivo para se sair bem -, mas se você vai ficar em último lugar, então a Alpine certamente é uma das melhores a fazer isso.

A equipe sediada em Enstone já marcou 20 pontos na temporada de 2025, de longe o máximo que uma equipe que ficou em último lugar já conquistou - e isso em apenas 14 GPs neste ano.

É claro que o sistema de pontos evoluiu ao longo dos anos, mas os 20 pontos da Alpine correspondem aproximadamente aos oito da Toro Rosso em 2009 - exceto pelo fato de que isso ocorreu em uma campanha de 17 corridas.

Naquela época, os pontos da Toro Rosso vinham apenas dos top-8 de Sebastien Bourdais e Sebastien Buemi, mas com o sistema atual, a equipe teria marcado 29 pontos - com a ressalva de que as corridas eram mais atribuladas, o que facilitava para uma equipe fraca terminar ocasionalmente entre os 10 primeiros.

Outra estatística interessante é o desempenho nos treinos classificatórios, com a Toro Rosso sendo eliminada do Q1 14 vezes em 34 possíveis. Atualmente, a Alpine está com 18/34, o que inclui sprints - caso contrário, 16/28 em sessões regulares de classificação.

A situação da Alpine também é diferente porque o segundo carro tem tido um desempenho muito abaixo do esperado nas mãos de Jack Doohan e Franco Colapinto, não conseguindo registrar um único top 12 aos domingos. Isso significa que Pierre Gasly marcou sozinho os 20 pontos da Alpine, com seu melhor resultado sendo o sexto lugar em Silverstone, de modo que a equipe claramente tem potencial para um resultado maior. No entanto, não terminar em último lugar será uma tarefa difícil, já que a Haas está atualmente 15 pontos à frente.

Coincidentemente, a Haas registrou o segundo maior número de pontos (sem levar em conta os diferentes sistemas de pontuação), marcando 12 nas 22 corridas de 2023 - nove de Nico Hulkenberg e três de Kevin Magnussen, incluindo o sétimo lugar do alemão em Melbourne. Em termos de desempenho de classificação, isso se traduziu em 34/56 sessões entre os 15 primeiros (27/44 sem sprints).

A Haas teve destaques, como Hulkenberg se classificando em segundo lugar no Canadá e em quarto na sprint do GP da Áustria, superando o quinto lugar de Gasly no Bahrein este ano e o sexto lugar de Buemi, da Toro Rosso, no GP do Brasil de 2009.

Os carros da Haas chegaram ao (S)Q3 nada menos que 14 vezes em 2023, mas tiveram dificuldades para converter isso em resultados no domingo. Um exemplo de destaque foi a queda de Hulkenberg de segundo para sétimo nos estágios iniciais do GP do Canadá, antes que uma intervenção intempestiva do safety car acabasse com suas chances de terminar nos pontos.

Por fim, outra forte candidata a 'melhor pior temporada' seria a Minardi em 2005 - pelo menos no papel. A equipe marcou sete pontos, mais do que os cinco conquistados nos 10 anos anteriores, com o quinto e o sexto lugar no infame GP dos Estados Unidos com seis carros.

No entanto, a equipe italiana realmente fez parte da 'turma do fundão' naquele ano, como demonstrado pelo seu melhor resultado em classificação, o 13º lugar de Patrick Friesacher em Mônaco e Christijan Albers no Japão, enquanto sua melhor colocação (além de Indianápolis) foi o 12º lugar de Friesacher no Bahrein e Albers na Bélgica.

No total, houve 13 ocasiões em que uma equipe que ficou em último lugar marcou pontos na história da F1, em nove equipes diferentes. A primeira ocorrência foi a Arrows, que conquistou dois pontos em 2002, cortesia de Heinz-Harald Frentzen, com dois sextos lugares.

Outras equipes incluem Minardi (2004, '05), Spyker (2007), Toro Rosso (2009), Manor (2016), Sauber (2017, '24), Williams (2018, '19, '22), Haas (2023) e atualmente a Alpine.

Reportagem adicional de Norman Fischer

