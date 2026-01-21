Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Lançamento da Audi

F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

Pierre Gasly estreou novo carro da equipe francesa, agora equipado com motor Mercedes

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

A menos de uma semana do início dos primeiros testes de pré-temporada, programados para acontecer de 26 a 30 de janeiro no Circuito de Barcelona, a Alpine foi à pista em Silverstone com o A526, carro que utilizará neste ano na Fórmula 1.

A equipe, cuja sede em Enstone fica a apenas 40 quilômetros do circuito que recebe o GP da Grã-Bretanha todos os anos, realizou o shakedown de seu novo carro com Pierre Gasly ao volante, em um dia chuvoso. O time utilizou uma pintura muito semelhante a do ano passado e, pela primeira vez, correu utilizando a unidade de potência da Mercedes. 

A equipe francesa se tornou a quarta a ir à pista em 2026, após testes iniciais realizados por Audi e Cadillac — em Barcelona e Silverstone, respectivamente — e pela Racing Bulls, que andou na terça-feira em Ímola.

A Alpine acaba de completar sua temporada mais difícil na Fórmula 1, terminando em último lugar no campeonato de construtores após interromper o desenvolvimento do A525 no início de junho para se concentrar totalmente no regulamento de 2026, com o objetivo de tirar proveito das grandes mudanças que entrarão em vigor tanto para os chassis quanto para as unidades de potência.

Diretor executivo da Alpine, Steve Nielsen falou no GP de Abu Dhabi do ano passado sobre as perspectivas para 2026. Segundo ele, a prioridade é garantir que a equipe seja competitiva de forma muito mais consistente e capaz de lutar na frente do pelotão intermediário.

“Quero competir toda semana, idealmente por pontos”, disse ele. “Conseguimos isso em alguns fins de semana este ano, mas com muita frequência estivemos muito atrás, no fundo do grid. Esse não é o lugar desta equipe, não é onde Enstone tradicionalmente esteve e não é onde queremos estar. Precisamos lutar na parte de cima do meio do grid por pontos em todos os finais de semana”.

Após a estreia do A526 na pista, a Alpine deve realizar o lançamento oficial da temporada 2026 da F1 nesta sexta-feira, 23 de janeiro, com um evento especial a bordo de um navio de cruzeiro na costa de Barcelona, como parte da parceria da equipe com a MSC.

