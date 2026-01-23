Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Alpine revela identidade visual do carro de 2026; veja fotos

Equipe francesa realizou evento em parceria com a MSC Cruzeiros

Redação Motorsport.com
Editado:
Pintura do Alpine A526

Foto de: Alpine

A Alpine apresentou nesta sexta-feira (23), o A526, carro que será utilizado por Pierre Gasly e Franco Colapinto na temporada de 2026 da Fórmula 1. A revelação aconteceu em um evento especial a bordo de um navio de cruzeiro na costa de Barcelona e contou com transmissão ao vivo no Youtube. 

Leia também:

Última colocada entre construtores no ano passado, a equipe francesa vê em 2026 uma oportunidade para melhorar. No ano em que a F1 passa por uma das maiores mudanças de regulamento de sua história, a Alpine utilizará, pela primeira vez, a unidade de potência fabricada pela Mercedes. 

Alpine A526 livery

Alpine A526 livery

Foto de: Alpine

Antes da apresentação oficial desta sexta-feira, a equipe já havia realizado um shakedown. Com Gasly no volante, o carro foi para a pista em Silverstone essa semana.

Alpine A526 livery

Alpine A526 livery

Foto de: Alpine

Alpine A526 livery

Alpine A526 livery

Foto de: Alpine

Alpine A526 livery

Alpine A526 livery

Foto de: Alpine

Alpine A526 livery

Alpine A526 livery

Foto de: Alpine

