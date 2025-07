F1: Alpine troca motor e Colapinto larga dos boxes em Silverstone

Franco Colapinto não vai ocupar seu lugar no grid do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 deste domingo, após a Alpine trocar toda a unidade de potência do carro do argentino, forçando-o a largar dos boxes na prova de logo mais.

Foi relatado na manhã deste domingo que: "Franco começará o GP de hoje dos boxes após a equipe trocar os componentes da unidade de potência de seu carro".

Colapinto rodou no Q1 no meio da sessão, quando perdeu o controle da traseira do carro enquanto tentava melhorar e entrar no top 15. Até aquele momento, os dois carros franceses estavam na parte de trás do pelotão, mas com o argentino à frente de Pierre Gasly.

Falando sobre seu acidente, Colapinto disse: "Acho que meus pneus derraparam no piano e a traseira talvez estivesse um pouco molhada. Não sei bem. Teria que ver o replay. Havia um pouco de chuva no circuito naquele momento, mas não foi necessário colocar pneus intermediários".

Enquanto isso, o conselheiro executivo da Alpine, Flavio Briatore, disse que Colapinto cometeu um erro e admitiu: "Franco sabe que cometeu um erro e que precisa melhorar para se recuperar e voltar mais forte amanhã", disse Flavio Briatore em um comunicado oficial da Alpine após a sessão classificatória em Silverstone.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!