F1: Ameaça da Ferrari 'obriga' mudanças na Mercedes; entenda

Na primeira metade da temporada da Fórmula 1, a Ferrari foi a equipe que mais trouxe grandes atualizações, inclusive com Toto Wolff, chefe da Mercedes, questionando a legalidade e uma possível "trapaça" dos italianos.

Apesar da 'guerra' de narrativas entre os chefes de equipe, a Ferrari apenas está seguindo um plano de atualizações completamente diferente da Mercedes. Enquanto o time de Brackley trabalhou bastante o carro na virada de temporada, trazendo um W17 quase um segundo mais rápido que as rivais, a equipe de Fred Vasseur preferiu 'fatiar' as atualizações.

A McLaren também está seguindo um plano muito próprio, com Rob Marshall declarando que o carro apresentado em Barcelona seria um desenvolvimento do visto inicialmente na pré-temporada e na Austrália.

A aproximação rápida da Ferrari, no entanto, acendeu as luzes de alerta dentro da garagem da Mercedes. Até o momento, o time de Maranello já conquistou duas vitórias - uma com Lewis Hamilton e outra com Charles Leclerc - e vem ganhando terreno na briga pelo título.

Além disso, os italianos parecem ter um pacote mais confiável que o da Mercedes - os abandonos de George Russell e Andrea Kimi Antonelli depõem contra os britânicos. Sendo assim, Wolff já pode começar a ficar preocupado e, ao que tudo indica, pediu que seu time de engenheiros mude os planos.

Segundo informações da Autoracer, a Mercedes não planejava mais nenhuma grande atualização após a pausa de agosto - eles levariam apenas peças novas para adaptações exigidas pelos circuitos. Porém, a equipe seguirá um caminho diferente.

Com a ameaça da Ferrari crescendo e a incógnita rondando a Red Bull e a McLaren, o time alemão de Brackley decidiu que não focará todos os seus esforços já em 2027 para o W18. É esperado que Russell e Antonelli recebam mais um grande pacote de atualizações após as férias.

O objetivo é fechar as portas para a Ferrari e manter os dois títulos dentro das garagens da Mercedes. No entanto, vale lembrar que a equipe optou por, por enquanto, não utilizar o ADUO e melhorar seu motor, um artifício que já foi utilizado em Maranello.

MARC REINA e AMEAÇA Aprilia! OGURA 2°, Martín 'COM MEDO' e LESÃO de Bezzecchi. DIOGO BEM: vai à HRC?

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