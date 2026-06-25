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F1: Ameaçado por Rafa Câmara na Haas, Ocon reage à possível saída da equipe

Francês está pressionado pelo duelo interno contra o jovem companheiro britânico Oliver Bearman, que tem 6 vezes mais pontos que o veterano no campeonato até o momento

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Editado:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Vencedor do GP da Hungria de 2021 pela Alpine, detentor de quatro pódios na Fórmula 1 e piloto da Haas desde 2025, Esteban Ocon tem sua vaga ameaçada na equipe americana, inclusive pelo brasileiro Rafael Câmara, da Fórmula 2, mas o francês mantém confiança na permanência no time dos Estados Unidos para a próxima temporada da categoria máxima do automobilismo.

Nesta quinta-feira, dia de mídia do GP da Áustria de F1, o veterano reagiu com firmeza quando questionado sobre sua possível saída da escuderia no fim do atual campeonato da elite global do esporte a motor.

O editor recomenda:

"Não me importo com o que as pessoas dizem sobre meu futuro. A equipe e Ayao [Komatsu, chefe japonês da Haas] confiam em mim. Acho que já falei sobre muitos desses temas no Canadá", afirmou o experiente piloto a jornalistas no Red Bull Ring.

"Estamos focando em melhorar as áreas que podemos controlar com a equipe. Para mim, tento fazer o nosso melhor e focar nas coisas certas. As pessoas podem falar o que quiserem e eu realmente não me importo com essas coisas", seguiu Ocon.

"Estou tentando fazer um bom trabalho para todos. As últimas três ou quatro corridas foram muito difíceis para toda a equipe. Claro, marcamos alguns pontos, mas não é suficiente e não são os resultados que queríamos", completou Esteban à mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com. Na Áustria, o francês terá uma oportunidade de reagir: até agora, ele tem 3 pontos, contra 18 do companheiro inglês Oliver Bearman.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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