Após publicação da Sky Sports Itália na noite de terça-feira (01) de que "Max Verstappen e a Mercedes estão em negociações concretas" e que George Russell é quem sairia do time alemão, o futuro do britânico também se tornou alvo de especulação. Ex-piloto de Fórmula 1 e comentarista da categoria, Martin Brundle opinou sobre os rumores da última semana.

"Acho que George está nervoso! Ele está fazendo algumas ligações, sondando...", disse Brundle a Sky Sports. "Onde há fumaça, há fogo".

Foi Russell, no fim de semana do GP da Áustria, quem confirmou que a Mercedes estava conversando com Verstappen. O contrato do britânico termina no fim deste ano e, apesar de ter entregado resultados consistentes - Russell é quarto entre pilotos, atrás da dupla da McLaren e de Verstappen, além de ter vencido o GP do Canadá -, uma renovação ainda não foi divulgada.

"2026 será gigantesco, é a maior mudança de todos os tempos na Fórmula 1 em termos de chassi e unidade de potência. A gente imagina que a Mercedes estará na briga, ou muito próxima disso. Será que Max consegue sair do contrato? Tem algo acontecendo…”, completou Brundle.

Vale lembrar que, há alguns meses, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, chegou a dizer que 'Russell está nos dando todos os motivos para renovar o contrato', sabendo 'do que o piloto é capaz, tendo o ritmo e a atitude certa'. Além disso, esta semana, o austríaco deu um prazo para definir a dupla da Mercedes de 2026: "Não quero ser sádico em deixar um piloto esperando ou não tomar nenhuma decisão quando deveria ser tomada. Há muitas discussões em andamento, até as férias de verão, tudo estará pronto", falou Wolff.

