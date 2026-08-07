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Análise de meio de ano: Cadillac 'sobrevive' bem a início na F1, mas sarrafo muda a partir de agora

Motorsport.com avalia as 11 equipes após a primeira metade da temporada 2026 e time americano é o primeiro; estreante teve início movimentado, mas respeitável

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Team Report card Cadillac

A entrada da Cadillac na Fórmula 1 não foi isenta de ceticismo. Chegar ao grid no exato momento em que a categoria introduz um dos regulamentos mais complexos de sua história parecia uma missão quase impossível para uma equipe começando do zero. No entanto, após as primeiras corridas da temporada de 2026, o projeto operado pela Andretti provou que não veio apenas para fazer volume.

Abaixo, analisamos como a equipe americana se saiu no primeira metade do campeonato.

Resumo de 2026

A Cadillac está na última posição da classificação da F1, em 11º, sem pontos marcados, tendo chegado perto de conquistar seu primeiro em um GP de Mônaco repleto de punições, no qual Perez terminou em 11º.

Depois de ter segurado uma Aston Martin em dificuldades durante a maior parte da temporada, voltou ao fim do grid após o time de Silverstone introduzir um pacote significativo de atualizações na Hungria. 

Sergio Perez meets Cadillac F1 fans at the Miami Grand Prix

Sergio Perez meets Cadillac F1 fans at the Miami Grand Prix

Photo by: Cadillac Communications

Desempenho respeitável e aparência elegante

Havia um enorme número de coisas que poderiam ter dado errado para a Cadillac, por isso, é preciso reconhecer e aplaudir o que deu certo. O time americano cumpriu todos os prazos, desde seu primeiro filming day frio e chuvoso em Silverstone até o shakedown de Barcelona. Fora da pista, a operação também não pareceu nem um pouco deslocada.

No fim das contas, a F1 é decidida no cronômetro. A Cadillac logo espantou o fantasma dos 107% (regra que limita o tempo mínimo durante o Q1), registrando tempos cerca de três segundos atrás dos líderes. Desde então, a equipe impressionou ao entregar atualizações constantes para o MAC-26 (nomeado em homenagem a Mario Andretti) e não ficar para trás na corrida de desenvolvimento — um feito notável para uma operação novata.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Não há como escapar das dores de crescimento

A Cadillac também teve sua parcela de obstáculos no caminho, incluindo vários problemas de confiabilidade e inconsistências. Alguns deles não estavam diretamente sob seu próprio controle, porque grande parte da produção é feita por terceiros. Mas perder os dois carros por superaquecimento dos freios na Áustria, apenas para o problema reaparecer na Hungria, é algo que não pode continuar acontecendo.

Ao mesmo tempo, os pilotos estão começando a ficar frustrados com o que consideram falta de progresso tanto em desempenho quanto nas operações de pista, algo que Lowdon insiste em estar criando o "nível certo" de tensão, para impulsionar a equipe adiante.

Nada disso é particularmente surpreendente para um time iniciante, que derramou sangue, suor e lágrimas para chegar onde está, e tem planos ambiciosos de não permanecer no fim do grid por muito tempo.

Cadillac team boss Graeme Lowdon, CEO Dan Towriss and Cassidy Towriss.

Cadillac team boss Graeme Lowdon, CEO Dan Towriss and Cassidy Towriss.

Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"É tão difícil saber onde uma nova equipe deveria estar porque é um jogo relativo. Mas, se você olhar para tudo que medimos, que é quão bem executamos, se cumprimos os prazos para fazer, estar com o dinamômetro do carro completo no momento certo, correr no momento certo... tudo isso foi cumprido", disse Lowdon. 

"O fato de termos superado, em termos de ritmo, uma equipe bem estabelecida, mostra que todos na equipe fizeram um ótimo trabalho. E também o fato de que, quando tivemos problemas, fomos, com toda razão, julgados pelo mesmo critério de todas as outras equipes. Ainda estamos perseguindo o pelotão, mas, em termos de quão difícil é ganhar milissegundos no desenvolvimento de um carro, estamos praticamente no mesmo caminho que todos os outros", finalizou. 

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

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