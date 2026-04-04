Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Daniel Suárez e Julia Piquet anunciam gravidez de primeiro filho

NASCAR Cup
Martinsville
Daniel Suárez e Julia Piquet anunciam gravidez de primeiro filho

F1 - Ex-treinador de Hamilton compara Lindblad a heptacampeão: "Aprende rápido"

Fórmula 1
F1 - Ex-treinador de Hamilton compara Lindblad a heptacampeão: "Aprende rápido"

F1: Red Bull e Aston Martin teriam interesse em Leclerc

Fórmula 1
F1: Red Bull e Aston Martin teriam interesse em Leclerc

F1: Próximo ciclo de motores já está sendo discutido; saiba o que pode mudar

Fórmula 1
F1: Próximo ciclo de motores já está sendo discutido; saiba o que pode mudar

F1: Red Bull deve atrasar redução do peso do carro; saiba até quando

Fórmula 1
F1: Red Bull deve atrasar redução do peso do carro; saiba até quando

VÍDEO F1: Antonelli visita rancho de Rossi com Bezzecchi e Morbidelli

Fórmula 1
VÍDEO F1: Antonelli visita rancho de Rossi com Bezzecchi e Morbidelli

"Não sintam pena de mim", dispara Verstappen sobre possível saída da F1

Fórmula 1
GP do Japão
"Não sintam pena de mim", dispara Verstappen sobre possível saída da F1

Após acidente de Bearman, Haas diz que F1 "não precisa de mudanças dramáticas"

Fórmula 1
GP do Japão
Após acidente de Bearman, Haas diz que F1 "não precisa de mudanças dramáticas"
Últimas notícias
Fórmula 1

F1: Antonelli prevê Ferrari forte após Miami, mas não se preocupa com a Mercedes

Italiano acredita que a equipe de Maranello poderá se beneficiar muito do ADUO - que só será confirmado após a corrida nos Estados Unidos

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Todas as equipes da Fórmula 1 poderão usar a 'pausa' da categoria no mês de abril para trabalharem em seus carros. O 'hiato' acontece por conta do cancelamento do GP da Arábia Saudita e Bahrein e acredita-se que a Ferrari é quem irá se destacar nesse tempo. Para Andrea Kimi Antonelli, o time de Maranello ainda terá outra carta na manga: o ADUO.

Leia também:

Em entrevista à Sky Sports, Antonelli admitiu já "estar sentindo falta das pistas", mesmo que sua última vitória tenha acontecido há menos de uma semana no Japão.

“É uma pena [a pausa], porque quando você está em um momento tão importante… No fim das contas, viemos de um início de temporada positivo, o carro está indo muito bem. Essa pausa dá mais chances aos adversários de se aproximarem, embora eu tenha certeza de que a equipe está tentando dar o máximo. Mas também como piloto, em nível pessoal, eu preferiria continuar, porque agora, com a pausa, você perde um pouco o ritmo".

Quanto aos adversários, Antonelli deixou claro que está pronto para aceitar a volta por cima de algumas equipes, incluindo a Ferrari. O time de Maranello ainda não recebeu o aval para usar o ADUO e, assim, ainda não pôde fazer modificações no motor. Mas é certo que será apenas uma questão de tempo. 

"Sei que haverá grandes mudanças: até mesmo o ADUO que deve ser concedido à Ferrari, por exemplo, e que lhes permitirá desenvolver o motor... Certamente eles vão se aproximar muito, porque, de qualquer forma, o carro deles é rápido e, portanto, se conseguirem melhorar o motor, vão se aproximar ainda mais".

"Mas não estou muito preocupado; no fim das contas, quando entrar na pista, vou pensar em fazer o que fiz nos últimos fins de semana, ou seja, tentar ir o mais rápido possível, concentrar-me em mim mesmo e no que tenho de fazer, no objetivo que nos é imposto a cada fim de semana. Além disso, tenho certeza de que nós também traremos atualizações bastante importantes: o carro já é rápido e há uma boa dinâmica na equipe, então não estou muito preocupado, mas estou ciente de que as outras equipes vão chegar mais cedo ou mais tarde".

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Alonso confirma nome do primeiro filho
Próximo artigo F1: Gasly discorda de rivais e defende que pilotos ainda 'fazem diferença' nos carros de 2026

Principais comentários

Mais de
Giacomo Rauli

MotoGP - Dall'Igna é claro: "Austin foi um sinal de alerta" para Ducati

MotoGP
MotoGP
GP das Américas
MotoGP - Dall'Igna é claro: "Austin foi um sinal de alerta" para Ducati

F1 - Chefe da Ferrari: Japão será essencial para desenvolvimento do carro na pausa de abril

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Chefe da Ferrari: Japão será essencial para desenvolvimento do carro na pausa de abril

F1: Presidente da Ferrari aponta "responsabilidade e determinação para voltar mais forte" após 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1: Presidente da Ferrari aponta "responsabilidade e determinação para voltar mais forte" após 2025

Últimas notícias

Daniel Suárez e Julia Piquet anunciam gravidez de primeiro filho

NASCAR Cup
Martinsville
Daniel Suárez e Julia Piquet anunciam gravidez de primeiro filho

F1 - Ex-treinador de Hamilton compara Lindblad a heptacampeão: "Aprende rápido"

Fórmula 1
F1 - Ex-treinador de Hamilton compara Lindblad a heptacampeão: "Aprende rápido"

F1: Red Bull e Aston Martin teriam interesse em Leclerc

Fórmula 1
F1: Red Bull e Aston Martin teriam interesse em Leclerc

F1: Próximo ciclo de motores já está sendo discutido; saiba o que pode mudar

Fórmula 1
F1: Próximo ciclo de motores já está sendo discutido; saiba o que pode mudar