Todas as equipes da Fórmula 1 poderão usar a 'pausa' da categoria no mês de abril para trabalharem em seus carros. O 'hiato' acontece por conta do cancelamento do GP da Arábia Saudita e Bahrein e acredita-se que a Ferrari é quem irá se destacar nesse tempo. Para Andrea Kimi Antonelli, o time de Maranello ainda terá outra carta na manga: o ADUO.

Em entrevista à Sky Sports, Antonelli admitiu já "estar sentindo falta das pistas", mesmo que sua última vitória tenha acontecido há menos de uma semana no Japão.

“É uma pena [a pausa], porque quando você está em um momento tão importante… No fim das contas, viemos de um início de temporada positivo, o carro está indo muito bem. Essa pausa dá mais chances aos adversários de se aproximarem, embora eu tenha certeza de que a equipe está tentando dar o máximo. Mas também como piloto, em nível pessoal, eu preferiria continuar, porque agora, com a pausa, você perde um pouco o ritmo".

Quanto aos adversários, Antonelli deixou claro que está pronto para aceitar a volta por cima de algumas equipes, incluindo a Ferrari. O time de Maranello ainda não recebeu o aval para usar o ADUO e, assim, ainda não pôde fazer modificações no motor. Mas é certo que será apenas uma questão de tempo.

"Sei que haverá grandes mudanças: até mesmo o ADUO que deve ser concedido à Ferrari, por exemplo, e que lhes permitirá desenvolver o motor... Certamente eles vão se aproximar muito, porque, de qualquer forma, o carro deles é rápido e, portanto, se conseguirem melhorar o motor, vão se aproximar ainda mais".

"Mas não estou muito preocupado; no fim das contas, quando entrar na pista, vou pensar em fazer o que fiz nos últimos fins de semana, ou seja, tentar ir o mais rápido possível, concentrar-me em mim mesmo e no que tenho de fazer, no objetivo que nos é imposto a cada fim de semana. Além disso, tenho certeza de que nós também traremos atualizações bastante importantes: o carro já é rápido e há uma boa dinâmica na equipe, então não estou muito preocupado, mas estou ciente de que as outras equipes vão chegar mais cedo ou mais tarde".

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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