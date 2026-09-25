F1: Antonelli admite erro e explica batida na classificação em Baku
Italiano larga apenas na 16ª posição após bater ainda no Q1 para o GP do Azerbaijão
Andrea Kimi Antonelli cometeu um erro que lhe custou toda a classificação para o GP do Azerbaijão: o líder da Fórmula 1 acabou batendo e quebrando a suspensão dianteira ainda no Q1, garantindo apenas a 16ª posição.
Durante as tentativas de todos os pilotos, principalmente as de George Russell, ficou claro que os compostos mais macios estavam funcionando melhor depois de algumas voltas, já mais quentes e gastos.
Por exemplo, o britânico cravou sua melhor volta com o pneu já bastante gasto de oito voltas. Com a aderência da pista desenvolvendo-se rapidamente, as voltas que Antonelli perdeu durante os treinos livres por problemas hidráulicos se provaram importantes.
"Perdi muitas voltas, mas no TL3 me senti muito bem. Foi apenas um erro de avaliação, para ser sincero, com a aderência mudando tanto. Foi um erro necessário no Q1, sabe? É um bom lembrete de que, quando as coisas não saem como eu espero, preciso fazer um trabalho muito melhor".
Ao ser questionado sobre a influência das rajadas de vento, Antonelli explicou que, naquele momento, foi surpreendido pela natureza.
"O vento também [teve influência]. Eu estava com muito mais vento de frente em comparação com a volta anterior, então a dianteira respondeu muito mais forte. Virei o volante praticamente no mesmo ponto, mas, obviamente, o carro virou mais e eu acabei tocando no muro".
O italiano ainda prometeu fazer uma boa largada e tentar fazer o máximo de ultrapassagens possíveis, mas sabe que será uma situação muito mais complicada do que a que enfrentou em Monza.
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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