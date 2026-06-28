Andrea Kimi Antonelli começou o fim de semana do GP da Áustria como o favorito para cravar a pole position em mais uma corrida da Fórmula 1. No entanto, o italiano, atrapalhado pela bandeira amarela causada pela batida de Max Verstappen, largou apenas em quarto.

O líder do campeonato tem enfrentado os últimos finais de semana de maneira limpa - apesar do abandono em Barcelona, que foi causado por uma falha do carro e construiu uma liderança quase isolada à frente dos rivais.

Por isso, Antonelli está muito relaxado e se sente confortável com o carro. Porém, neste fim de semana, o italiano confessou que essa falta de preocupação acabou afetando sua classificação e, consequentemente, a corrida.

"Eu sabia que largando de P4 seria difícil. E aí, obviamente, as primeiras voltas foram muito ruins, eu estava completamente fora de ritmo, meio perdido", começou explicando à Sky Sports.

"Mas depois consegui ir me recuperando aos poucos. Ainda assim, tenho certeza de que haverá finais de semana em que ele [George Russell] estará na minha frente e outros em que eu estarei na frente dele".

"Acho que este fim de semana foi um grande aprendizado para mim. Depois de começar o fim de semana tão bem, acabei perdendo um pouco o ritmo. Talvez eu tenha relaxado demais, ou ficado confiante demais, não sei. Mas, com certeza, foi uma boa lição".

Antonelli também comentou o problema nos freios que enfrentou no início da corrida, explicando que foi prejudicado pelo sistema, mas também cometeu seus próprios erros.

"Obviamente comecei a corrida e cometi muitos erros. Estava tendo dificuldades com os freios, tinha um ajuste diferente no balanço de frenagem e estava com dificuldade para atacar as zonas de frenagem".

"Então realmente sofri bastante no primeiro stint, cometi muitos erros. Mas no segundo stint consegui meio que me reorganizar, e no terceiro stint o ritmo foi muito forte. Só que acabei entrando na briga um pouco tarde demais".

Antonelli terminou o GP da Áustria na terceira posição, logo atrás de Verstappen, enquanto Russell se recuperou e voltou à vice-liderança do campeonato, atrás do italiano por 40 pontos.

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