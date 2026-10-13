F1 - Antonelli admite: Seria "muito assustador" se Verstappen estivesse na disputa pelo título
Jovem da Mercedes pode selar título em Austin, mas reconhece alívio por vantagem de pontos diante da arrancada da Red Bull e do tetracampeão mundial
Foto de: Jayce Illman / Getty Images
Kimi Antonelli segue como o líder isolado da temporada 2026 da Fórmula 1 e, depois da prova de Marina Bay, o italiano pode ser campeão já na próxima etapa, no GP dos Estados Unidos. No entanto, o ressurgimento de Max Verstappen, que venceu as três últimas corridas (Sepang e as duas de Singapura), assusta o jovem piloto da Mercedes.
Após a corrida em Singapura, Antonelli foi questionado se está feliz por Verstappen estar mais atrás nos pontos no momento de ressurgimento do piloto da Red Bull.
"Sim, porque seria muito assustador [ter Verstappen na briga pelo campeonato]", brincou Kimi, em entrevista à Sky Sports. "Seria muito, muito assustador. Mas, no geral, sinto que estamos fazendo um ótimo trabalho".
Sobre o desempenho ao longo do ano que resultou na liderança absoluta, Kimi disse: "No fim das contas, você olha para a temporada e nós sempre estivemos ali".
"Então, obviamente, tivemos um ótimo carro e agora estamos tentando entender este novo pacote, mas estou muito orgulhoso da equipe neste fim de semana porque superamos as dificuldades e começamos a ver a luz no fim do túnel. Então é apenas uma questão de tempo".
"Agora voltamos para Austin. Um fim de semana normal, um fim de semana padrão [sem sprint], onde esperamos poder fazer muitas mudanças e entender mais sobre este pacote", concluiu.
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