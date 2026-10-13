F1 - Antonelli admite: Seria "muito assustador" se Verstappen estivesse na disputa pelo título

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Jovem da Mercedes pode selar título em Austin, mas reconhece alívio por vantagem de pontos diante da arrancada da Red Bull e do tetracampeão mundial

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Jayce Illman / Getty Images

Kimi Antonelli segue como o líder isolado da temporada 2026 da Fórmula 1 e, depois da prova de Marina Bay, o italiano pode ser campeão já na próxima etapa, no GP dos Estados Unidos. No entanto, o ressurgimento de Max Verstappen, que venceu as três últimas corridas (Sepang e as duas de Singapura), assusta o jovem piloto da Mercedes.

O editor recomenda:

Após a corrida em Singapura, Antonelli foi questionado se está feliz por Verstappen estar mais atrás nos pontos no momento de ressurgimento do piloto da Red Bull.

"Sim, porque seria muito assustador [ter Verstappen na briga pelo campeonato]", brincou Kimi, em entrevista à Sky Sports. "Seria muito, muito assustador. Mas, no geral, sinto que estamos fazendo um ótimo trabalho".

Sobre o desempenho ao longo do ano que resultou na liderança absoluta, Kimi disse: "No fim das contas, você olha para a temporada e nós sempre estivemos ali".

"Então, obviamente, tivemos um ótimo carro e agora estamos tentando entender este novo pacote, mas estou muito orgulhoso da equipe neste fim de semana porque superamos as dificuldades e começamos a ver a luz no fim do túnel. Então é apenas uma questão de tempo".

"Agora voltamos para Austin. Um fim de semana normal, um fim de semana padrão [sem sprint], onde esperamos poder fazer muitas mudanças e entender mais sobre este pacote", concluiu.

BEZZECCHI vence, MARTÍN e MARC 'se ANULAM', Diogo SOFRE: GP da Indonésia, NOVO FORMATO da MotoGP e +

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