Andrea Kimi Antonelli prevê o retorno das corridas do tipo “ioiô” no GP de Las Vegas de Fórmula 1 devido às características de baixa downforce do circuito.

O novo regulamento de 2026, que prevê uma unidade de potência mais dependente da parte elétrica, gerou um estilo de corrida radicalmente diferente em certos circuitos, apelidada de “ioiô”.

É nesse tipo de corrida que os carros conseguem ultrapassar facilmente usando a potência extra da bateria, mas, em seguida, não conseguem abrir vantagem — ou mesmo manter a posição —, pois perdem energia mais tarde.

Isso é observado principalmente em pistas de baixa downforce, sendo Monza um exemplo claro, graças ao enorme gasto de energia em suas longas retas e ao menor número de pontos para recuperar energia.

Isso pode ser visto novamente neste fim de semana em Las Vegas, que possui uma das retas mais longas do calendário, com poucos pontos de recuperação de energia ao longo das 17 curvas do circuito de rua.

“O uso de energia não é dos melhores, não vou mentir, e, especialmente com a longa reta oposta, não é das mais fáceis", começou Antonelli.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Alex Bierens de Haan / Getty Images

“Mas é assim para todo mundo. Isso vai criar muitas oportunidades de ultrapassagem em todos os tipos de lugares. Provavelmente podemos esperar uma corrida cheia de altos e baixos por causa das muitas retas longas e das muitas oportunidades de usar a bateria de maneiras diferentes".

“Não é fácil e não vai ser simples para nenhum de nós, especialmente porque está muito frio. É preciso o máximo de velocidade possível em todos os trechos para aquecer os pneus".

Antonelli acredita que essas condições únicas da corrida de Las Vegas representam um desafio extra, com temperaturas que podem cair até 4 °C, o que significa que o desempenho dos pneus é mais importante do que nunca.

Isso deve resultar em uma classificação agitada, na qual a evolução da pista também precisa ser gerenciada, já que o circuito reabre ao tráfego de rua entre as sessões, fazendo com que a poeira se deposite novamente na superfície do deserto.

“Acho que vai ser uma daquelas ocasiões em que vocês vão nos ver dando várias voltas de aquecimento só para, então, começar a volta rápida”, acrescentou o campeão de 2026.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Las Vegas 2025 Foto: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

“Sair e acelerar logo de cara não vai ser possível, porque já este ano tem sido mais difícil aquecer os pneus em todas as pistas em que estivemos. Tem sido mais difícil aquecer os pneus. Acho que aqui vai ser ainda mais complicado nesse aspecto".

“Então, sim, é por isso que acho que vai ser um daqueles fins de semana que podem ser atípicos, porque acredito que apenas ter os pneus na janela ideal ao iniciar uma volta rápida será fundamental".

Essas condições poderiam, portanto, favorecer a Mercedes, que durante grande parte de 2026 contou com a unidade de potência mais eficiente, o que explica em parte a recuperação de Antonelli da 19ª para a primeira posição em Monza.

Mas a Red Bull é a equipe em alta, com Max Verstappen em uma sequência de oito pódios, incluindo três vitórias, igualando Antonelli no número de triunfos nesse período.

“Acho que a Red Bull vai estar muito forte neste fim de semana”, continuou Antonelli. “No entanto, acho que somos os únicos que temos um conjunto de asas que gera um pouco menos de downforce, portanto, um pouco menos de arrasto".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Então, vai ser interessante. Vamos ver se vamos usá-la aqui, mas com certeza vai ser muito interessante. Acho que nossa unidade de potência tem se mostrado muito forte no aspecto elétrico, obviamente também na combustão, mas o aspecto elétrico tem se destacado bastante".

“Provavelmente somos os mais eficientes em termos de potência elétrica e eficiência. No entanto, a Red Bull também tem uma unidade de potência muito forte e seu carro é muito eficiente nas retas".

“Acho que nosso principal concorrente será a Red Bull neste fim de semana, provavelmente a McLaren também. Vamos ver também como a Ferrari se sairá".

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