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F1 - Antonelli amplia vantagem e Hamilton se afasta de Russell: Veja situação do campeonato após GP da Hungria

Gabriel Bortoleto segue na 14ª colocação da disputa de pilotos; Mercedes segue liderando com folga, mas Ferrari continua em segundo

Redação Motorsport.com
Editado:

Com o terceiro lugar de Kimi Antonelli, na frente dos rivais pelo título Lewis Hamilton e George Russell, que terminaram em quinto e sétimo, respectivamente, o italiano da Mercedes ampliou a vantagem na liderança do campeonato de pilotos de 2026 após o GP da Hungria de Fórmula 1.

O editor recomenda:

Antonelli agora está com 219 pontos, 50 na frente de Hamilton, com 169, e 59 de vantagem para o companheiro de equipe, Russell, que está com 160.

Gabriel Bortoleto segue na 14ª colocação, com 10 pontos, mas o companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, conseguiu pontuar, com dois.

Veja situação do campeonato de pilotos da F1 pós-Hungria

Posição Piloto Pontos Equipe
1 Kimi Antonelli 219 Mercedes
2 Lewis Hamilton 169 Ferrari
3 George Russell 160 Mercedes
4 Charles Leclerc 138 Ferrari
5 Lando Norris 128 McLaren 
6 Max Verstappen 109 Red Bull
7 Oscar Piastri 92 McLaren 
8 Isack Hadjar 68 Red Bull
9 Liam Lawson 43 Racing Bulls
10 Pierre Gasly 42 Alpine
11 Arvid Lindblad 23 Racing Bulls
12 Franco Colapinto 19 Alpine
13 Oliver Bearman 18 Haas
14 Gabriel Bortoleto 10 Audi
15 Carlos Sainz 6 Williams 
16 Alexander Albon 5 Williams
17 Esteban Ocon 3 Ferrari
18 Nico Hulkenberg 2 Audi
19 Fernando Alonso 1 Aston Martin
20 Lance Stroll 0 Aston Martin
21 Valtteri Bottas 0 Cadillac
22 Sergio Perez 0 Cadillac

Veja situação do campeonato de construtores da F1 pós-Hungria

Posição Equipe Pontos
1 Mercedes 379
2 Ferrari 307
3 McLaren  220
4 Red Bull 177
5 Racing Bulls 66
6 Alpine 61
7 Haas 21
8 Audi 12
9 Williams  11
10 Aston Martin 1
11 Cadillac  0

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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