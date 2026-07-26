F1 - Antonelli amplia vantagem e Hamilton se afasta de Russell: Veja situação do campeonato após GP da Hungria
Gabriel Bortoleto segue na 14ª colocação da disputa de pilotos; Mercedes segue liderando com folga, mas Ferrari continua em segundo
Com o terceiro lugar de Kimi Antonelli, na frente dos rivais pelo título Lewis Hamilton e George Russell, que terminaram em quinto e sétimo, respectivamente, o italiano da Mercedes ampliou a vantagem na liderança do campeonato de pilotos de 2026 após o GP da Hungria de Fórmula 1.
Antonelli agora está com 219 pontos, 50 na frente de Hamilton, com 169, e 59 de vantagem para o companheiro de equipe, Russell, que está com 160.
Gabriel Bortoleto segue na 14ª colocação, com 10 pontos, mas o companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, conseguiu pontuar, com dois.
Veja situação do campeonato de pilotos da F1 pós-Hungria
|Posição
|Piloto
|Pontos
|Equipe
|1
|Kimi Antonelli
|219
|Mercedes
|2
|Lewis Hamilton
|169
|Ferrari
|3
|George Russell
|160
|Mercedes
|4
|Charles Leclerc
|138
|Ferrari
|5
|Lando Norris
|128
|McLaren
|6
|Max Verstappen
|109
|Red Bull
|7
|Oscar Piastri
|92
|McLaren
|8
|Isack Hadjar
|68
|Red Bull
|9
|Liam Lawson
|43
|Racing Bulls
|10
|Pierre Gasly
|42
|Alpine
|11
|Arvid Lindblad
|23
|Racing Bulls
|12
|Franco Colapinto
|19
|Alpine
|13
|Oliver Bearman
|18
|Haas
|14
|Gabriel Bortoleto
|10
|Audi
|15
|Carlos Sainz
|6
|Williams
|16
|Alexander Albon
|5
|Williams
|17
|Esteban Ocon
|3
|Ferrari
|18
|Nico Hulkenberg
|2
|Audi
|19
|Fernando Alonso
|1
|Aston Martin
|20
|Lance Stroll
|0
|Aston Martin
|21
|Valtteri Bottas
|0
|Cadillac
|22
|Sergio Perez
|0
|Cadillac
Veja situação do campeonato de construtores da F1 pós-Hungria
|Posição
|Equipe
|Pontos
|1
|Mercedes
|379
|2
|Ferrari
|307
|3
|McLaren
|220
|4
|Red Bull
|177
|5
|Racing Bulls
|66
|6
|Alpine
|61
|7
|Haas
|21
|8
|Audi
|12
|9
|Williams
|11
|10
|Aston Martin
|1
|11
|Cadillac
|0
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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