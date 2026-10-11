F1 - Antonelli amplia vantagem e Verstappen supera Leclerc: Veja como fica o campeonato após Singapura
Italiano está 102 pontos a frente de George Russell
Max Verstappen venceu o GP de Singapura de Fórmula 1 neste domingo, seguido por Charles Leclerc e Kimi Antonelli. Com o terceiro lugar em Marina Bay, o italiano da Mercedes chega a 102 pontos de vantagem sobre George Russell, vice-líder do campeonato.
Além disso, com a vitória em Singapura, Verstappen vai a 221 pontos e fecha o fim de semana na quarta colocação da tabela, superando Lando Norris e Charles Leclerc. Terceiro colocado na tabela, Lewis Hamilton acumula 229 pontos, nove a menos que Russell.
Gabriel Bortoleto teve problemas na caixa de câmbio do carro e acabou abandonando a prova em Marina Bay, terminando o domingo sem pontuar. Por outro lado, o companheiro de equipe Nico Hulkenberg foi décimo e, com isso, o alemão ultrapassa o brasileiro na tabela do campeonato, acumulando 13 pontos contra 10 de Bortoleto.
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|A. AntonelliMercedes
|340
|2
|G. RussellMercedes
|238
|3
|L. HamiltonFerrari
|229
|4
|M. VerstappenRed Bull Racing
|221
|5
|C. LeclercFerrari
|215
|6
|L. NorrisMcLaren
|201
|7
|O. PiastriMcLaren
|138
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|97
|9
|L. LawsonRB
|75
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|11
|A. LindbladRB
|38
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|23
|14
|N. HulkenbergAudi
|13
|15
|G. BortoletoAudi
|10
|16
|E. OconHaas F1 Team
|7
|17
|F. AlonsoAston Martin Racing
|7
|18
|C. Sainz Jr.Williams
|7
|19
|A. AlbonWilliams
|5
|20
|Y. TsunodaRB
|1
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|22
|V. BottasCadillac-Ferrari
|23
|S. PerezCadillac-Ferrari
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
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