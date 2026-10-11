F1 - Antonelli amplia vantagem e Verstappen supera Leclerc: Veja como fica o campeonato após Singapura

Max Verstappen venceu o GP de Singapura de Fórmula 1 neste domingo, seguido por Charles Leclerc e Kimi Antonelli. Com o terceiro lugar em Marina Bay, o italiano da Mercedes chega a 102 pontos de vantagem sobre George Russell, vice-líder do campeonato.

Além disso, com a vitória em Singapura, Verstappen vai a 221 pontos e fecha o fim de semana na quarta colocação da tabela, superando Lando Norris e Charles Leclerc. Terceiro colocado na tabela, Lewis Hamilton acumula 229 pontos, nove a menos que Russell.

Gabriel Bortoleto teve problemas na caixa de câmbio do carro e acabou abandonando a prova em Marina Bay, terminando o domingo sem pontuar. Por outro lado, o companheiro de equipe Nico Hulkenberg foi décimo e, com isso, o alemão ultrapassa o brasileiro na tabela do campeonato, acumulando 13 pontos contra 10 de Bortoleto.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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