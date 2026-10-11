F1 - Antonelli amplia vantagem e Verstappen supera Leclerc: Veja como fica o campeonato após Singapura

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Italiano está 102 pontos a frente de George Russell

Redação Motorsport.com
Publicado:

Max Verstappen venceu o GP de Singapura de Fórmula 1 neste domingo, seguido por Charles Leclerc e Kimi Antonelli. Com o terceiro lugar em Marina Bay, o italiano da Mercedes chega a 102 pontos de vantagem sobre George Russell, vice-líder do campeonato. 

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Além disso, com a vitória em Singapura, Verstappen vai a 221 pontos e fecha o fim de semana na quarta colocação da tabela, superando Lando Norris e Charles Leclerc. Terceiro colocado na tabela, Lewis Hamilton acumula 229 pontos, nove a menos que Russell. 

Gabriel Bortoleto teve problemas na caixa de câmbio do carro e acabou abandonando a prova em Marina Bay, terminando o domingo sem pontuar. Por outro lado, o companheiro de equipe Nico Hulkenberg foi décimo e, com isso, o alemão ultrapassa o brasileiro na tabela do campeonato, acumulando 13 pontos contra 10 de Bortoleto. 

Posição Piloto Pontos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 340
2 United KingdomG. RussellMercedes 238
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 229
4 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 221
5 MonacoC. LeclercFerrari 215
6 United KingdomL. NorrisMcLaren 201
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 138
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 97
9 New ZealandL. LawsonRB 75
10 FranceP. GaslyAlpine 41
11 United KingdomA. LindbladRB 38
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 23
14 GermanyN. HulkenbergAudi 13
15 BrazilG. BortoletoAudi 10
16 FranceE. OconHaas F1 Team 7
17 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 7
18 SpainC. Sainz Jr.Williams 7
19 ThailandA. AlbonWilliams 5
20 JapanY. TsunodaRB 1
21 CanadaL. StrollAston Martin Racing  
22 FinlandV. BottasCadillac-Ferrari  
23 MexicoS. PerezCadillac-Ferrari  

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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