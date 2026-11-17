Andrea Kimi Antonelli, campeão da Fórmula 1 de 2026, apontou Max Verstappen, da Red Bull, como o piloto com maior chance de impedir sua defesa do título em 2027.

Em apenas sua segunda temporada na categoria, o piloto da Mercedes tornou-se o mais jovem campeão mundial da F1 no GP do México, aos 20 anos e 68 dias, e o primeiro italiano a conquistar o título desde Alberto Ascari, em 1953.

Mas, em entrevista coletiva em San Marino na quinta-feira, Antonelli deixou claro que espera uma disputa muito mais acirrada na próxima temporada e apontou o tetracampeão como seu principal rival.

“Se eu tivesse que escolher um piloto, diria Max — ele é quem pode causar mais problemas”, disse Antonelli.

Verstappen perdeu o título de 2025 por apenas dois pontos para Lando Norris, da McLaren. Em 2026, o holandês venceu três dos últimos cinco GPs e ocupa o segundo lugar na classificação dos pilotos, com 279 pontos, 111 atrás de Antonelli.

Antonelli admitiu que a vantagem da Mercedes nas primeiras corridas, quando venceu os seis primeiros GPs, já não existe mais.

“É muito importante ir para a pista e vencer para mostrar que ainda somos os melhores. A Red Bull, a McLaren e a Ferrari se aproximaram bastante e não estamos tão dominantes quanto estávamos no início da temporada. O desempenho entre nós está mais equilibrado, e de pista para pista o equilíbrio de forças pode mudar”, disse.

“É difícil dizer se conseguiremos repetir isso com o teto de gastos e os limites de horas no túnel de vento, que são menores para nós agora que vencemos".

Antonelli acolheu com satisfação a perspectiva de uma disputa mais acirrada: “Com certeza. O final da temporada já pode nos dar uma ideia de como será o ano que vem. Seria um grande desafio para mim ter que enfrentar pilotos desse calibre em todos os GPs”, disse.

O piloto de 20 anos também insistiu que o título não diminuiu em nada sua ambição: “Apesar da vitória, talvez eu esteja ainda mais motivado do que antes. Vencer é uma sensação maravilhosa e uma das melhores coisas que podem acontecer a você. Você quer reviver esse momento cada vez mais”.

“Essas últimas corridas já são, para mim, uma preparação para 2027; então, o objetivo é terminar bem o ano, talvez com algumas vitórias, e tentar repetir isso no ano que vem. É só o começo", concluiu.

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