F1 - Antonelli após quali em Madri: "Norris roubou a pole de mim"

Andrea Kimi Antonelli perdeu a pole para o GP da Espanha por apenas 0s011 para Lando Norris. O atual líder da Fórmula 1 mostrou um bom ritmo em todas as sessões ao longo do fim de semana, mas foi superado pelo atual campeão da categoria no apagar das luzes.

Logo após a sessão, o italiano se mostrou bastante desapontado pelo resultado, mas admitiu que estava satisfeito com o resultado da Mercedes na pista de rua. Em entrevista à Sky Sport, Antonelli brincou:

"Achei que minha volta era boa, mas aí o Norris me tirou a pole position".

Na sequência, o atual líder do campeonato explicou que teve uma sessão bastante "intensa", já que a pista estava muito quente e, sendo assim, teve dificuldades de colocar os pneus na janela correta de operação.

"Obviamente, não é fácil juntar todas as peças numa pista tão desafiadora. Mas, no geral, acho que fizemos um bom trabalho e veremos o que podemos fazer amanhã".

Antonelli larga na segunda posição para o GP da Espanha no domingo, logo à frente de Max Vestappen. Enquanto isso, George Russell se classificou apenas em sexto.

Os dois pilotos da Mercedes foram convocados pelos comissários da prova para darem explicações por não terem supostamente seguidos as ordens dadas pela direção.

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