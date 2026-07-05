Andrea Kimi Antonelli parecia ter a corrida sob controle no fim da etapa, conseguindo diminuir a diferença para Charles Leclerc e se colocando na briga pela vitória do GP da Grã-Bretanha. Porém, o atual líder da Fórmula 1 enfrentou problemas no carro e terminou fora da zona de pontos.

Antonelli sofreu com uma quebra no carro que o fez perder diversas posições. Na volta 48, o italiano estava no fundo do grid, insistindo que continuaria na pista para terminar e somar pelo menos um ponto na 10ª posição.

Na sequência, Kimi recebeu uma punição de cinco segundos por ultrapassar os limites de pista por conta do carro quebrado. Esse tempo não afetaria o resultado caso a etapa não tivesse terminado sob safety car, isso porque o piloto estava mais de 15 segundos à frente de Franco Colapinto.

No entanto, com a batida de Max Verstappen, o grid ficou compactado e, por isso, Antonelli foi apenas o 16º colocado em Silverstone.

"Quando parecia que ainda ia dar para chegar em décimo e conquistar um pontinho, entrou o Safety Car e depois recebi a punição. Quer dizer, eu sei que é a regra, mas acho isso um pouco...", suspirou o piloto em conversa com a Sky Sports.

No caso, Antonelli acredita que a FIA poderia ser mais maleável com as regras quando um piloto enfrenta problemas no carro e não está saindo da pista para ganhar qualquer tipo de vantagem sobre os rivais.

"Porque tudo bem quando você excede os limites de pista e ganha vantagem. Mas, no meu caso, eu simplesmente não consegui manter o carro dentro da pista naquele momento. Eu estava fazendo o máximo para continuar na pista, mas simplesmente não consegui".

"Depois da última parada nos boxes, o carro ficou relativamente pilotável. O carro simplesmente não fazia a frente apontar para a curva nas curvas certas, de jeito nenhum. Mesmo assim, eu ainda acho que dava para terminar em P10 hoje, pelo menos conquistar um ponto. Mas nem isso consegui".

Antonelli explica quebra no carro

O italiano explicou que já havia passado diversas vezes da mesma maneira pela mesma zebra e o carro não havia sofrido nenhum dano. Porém, ele conseguiu sentir o exato momento em que "alguma coisa" quebrou.

"Eu bati naquela zebra praticamente todas as voltas. Naquela volta, provavelmente até passei menos em cima dela do que nas anteriores. Mas senti na hora que alguma coisa quebrou. Eu simplesmente não entendia o que estava acontecendo".

"A equipe também tentou entender no começo. Inicialmente achamos que era a asa dianteira, mas depois vimos que não era. Infelizmente, as coisas simplesmente não aconteceram do nosso jeito. É uma pena, porque acho que hoje nós realmente tínhamos uma chance concreta de vencer a corrida".

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