F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto
Fórmula 1

F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda

Italiano correu com um pseudônimo e não foi reconhecido até retirar o capacete

Lydia Mee
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli começou as férias da Fórmula 1 indo para a pista de novo, mas não com os carros mais velozes do mundo. Na verdade, o italiano foi correr de kart em Milton Keynes.

Leia também:

O piloto italiano, que terminou sua temporada de estreia pela Mercedes em sétimo lugar no campeonato de pilotos com 150 pontos, escolheu o nome Henry Shovlin como seu pseudônimo ao chegar à pista de Daytona Milton Keynes. Embora não tenha vencido a corrida principal devido a duas penalidades, ele estabeleceu a volta mais rápida.

Daniel Prince, da Daytona, explicou na BBC Three Counties Radio: "Na verdade, ele recebeu duas penalidades por ter forçado demais, por isso não terminou no pódio no final. Mas ele conseguiu a volta mais rápida da corrida por pelo menos três segundos".

Antonelli conseguiu permanecer desconhecido enquanto estava usando o capacete, mas foi reconhecido assim que o retirou, causando uma comoção entre os pilotos que estavam por lá.

"Todos o cercaram, então um membro da equipe rapidamente o resgatou e o colocou atrás da mesa para uma foto 'atrevida' ao lado da nossa tabela de classificação de celebridades, e então ele fugiu e foi embora", continuou Prince.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Lydia Mee
