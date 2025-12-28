Andrea Kimi Antonelli começou as férias da Fórmula 1 indo para a pista de novo, mas não com os carros mais velozes do mundo. Na verdade, o italiano foi correr de kart em Milton Keynes.

O piloto italiano, que terminou sua temporada de estreia pela Mercedes em sétimo lugar no campeonato de pilotos com 150 pontos, escolheu o nome Henry Shovlin como seu pseudônimo ao chegar à pista de Daytona Milton Keynes. Embora não tenha vencido a corrida principal devido a duas penalidades, ele estabeleceu a volta mais rápida.

Daniel Prince, da Daytona, explicou na BBC Three Counties Radio: "Na verdade, ele recebeu duas penalidades por ter forçado demais, por isso não terminou no pódio no final. Mas ele conseguiu a volta mais rápida da corrida por pelo menos três segundos".

Antonelli conseguiu permanecer desconhecido enquanto estava usando o capacete, mas foi reconhecido assim que o retirou, causando uma comoção entre os pilotos que estavam por lá.

"Todos o cercaram, então um membro da equipe rapidamente o resgatou e o colocou atrás da mesa para uma foto 'atrevida' ao lado da nossa tabela de classificação de celebridades, e então ele fugiu e foi embora", continuou Prince.

