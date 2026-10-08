F1: Antonelli assume 'risco' com atualização e nega papel em decisão da Mercedes em Singapura

As atualizações da Mercedes na Malásia não foram tão efetivas quanto se esperava, com um abandono de George Russell e um suado segundo lugar de Kimi Antonelli. O jovem italiano agora revelou que ele e o companheiro de equipe terão pacotes aerodinâmicos diferentes no GP de Singapura de Fórmula 1.

No dia de mídia da etapa de Marina Bay, Antonelli apontou que a pista de Sepang, especialmente o calor e o asfalto abrasivo, ajudaram a distorcer os números sobre a efetividade da nova atualização da Mercedes.

"Sim, claro, os números nos mostraram uma história diferente em Sepang. Mas acho que Sepang foi um ponto fora da curva porque a pista, o asfalto estava muito abrasivo. Na verdade, em algumas curvas, estava até faltando asfalto. E também estava muito quente. Tivemos mais de 60° C de temperatura de pista em alguns momentos".

"Então acho que foi um caso à parte e com certeza sinto que este final de semana será um pouco mais representativo. As temperaturas estão mais amenas, o asfalto está em um estado muito melhor".

"E acho que vai ser um ótimo teste porque em Sepang sofremos bastante nos trechos de baixa velocidade, e aqui temos muitos trechos assim. Vamos ver como vai ser".

O italiano, então, revelou que a Mercedes terá dois carros diferentes em Marina Bay e que ele terá o monoposto atualizado: "Além disso, teremos dois carros com pacotes diferentes, então vai ser interessante ter uma comparação direta nesse aspecto".

Questionado sobre o que espera com o novo pacote da Mercedes em Singapura, Kimi admitiu que nada é tão claro em relação às atualizações.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Srinivasa Krishnan

"Essa é a questão que vamos tentar entender. Obviamente, eu mantive o pacote novo e o George [Russell] voltou para o antigo, que nós sabemos que funciona bem. Este novo, eu acho que funciona bem, acho que há uma evolução real".

"É só que não vimos isso claramente em Sepang, por isso foi um ponto fora da curva. Mas tomara que este final de semana a gente consiga entender melhor para colocar o carro em uma janela ideal e extrair todo o seu potencial".

Antonelli também foi questionado sobre a escolha de usar um novo pacote aerodinâmico, especialmente como o líder do campeonato. No entanto, o italiano afirmou que a decisão não partiu dele, mas sim da equipe.

"Na verdade, não fui eu quem decidiu. Foi principalmente a equipe que optou por voltar ao pacote antigo no outro carro porque todos achamos que Sepang foi um ponto fora da curva, e realmente acreditamos que o pacote novo pode funcionar bem. É só uma questão de tentar colocar o carro na janela certa e compreendê-lo melhor".

"Este final de semana é um bom exemplo. Vai ser uma ótima oportunidade para comparar os dois pacotes, até porque conhecemos o antigo há tempos. Sabemos como acertar o carro com aquele pacote, sabemos que funciona muito bem e que é muito rápido nesse tipo de pista".

"Por outro lado, queremos muito entender esse novo pacote e tentar extrair o máximo dele, porque a equipe fez um trabalho tremendo, dedicou muito esforço a ele e seria uma pena descartá-lo tão cedo. Então me sinto bastante confortável em mantê-lo. E, na verdade, quero muito ajudar a equipe a entendê-lo melhor e tentar extrair todo o seu potencial".

Mesmo se a atualização não for efetiva em Singapura, Antonelli garantiu que utilizará o novo pacote até o final do GP de Singapura: "Vou ter que manter. Estou comprometido com o pacote novo para o final de semana inteiro".

Colaboração de Jake Boxall-Legge

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