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Abandono de George Russell mexeu na tabela mais uma vez

Redação Motorsport.com
Editado:

Kimi Antonelli venceu o GP da Bélgica de Fórmula 1 neste domingo (19) e viu seu companheiro de equipe e rival na disputa do campeonato, George Russell, abandonar na primeira volta. Diante disso, a classificação passa por mudanças importantes. 

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A vantagem do italiano antes da prova em Spa-Francorchamps era de apenas 25 pontos, o equivalente a uma vitória. Agora, Antonelli lidera com 45 pontos de diferença, tendo Lewis Hamilton na vice-liderança. O heptacampeão retomou a segunda posição na tabela após terminar em quarto na Bélgica e ver Russell não pontuar. 

O britânico da Mercedes ocupa o terceiro lugar da tabela com 154 pontos, cinco a menos que Hamilton. A quarta colocação é de Charles Leclerc, com 126 pontos, seguido por Lando Norris, com 103. 

Após o oitavo lugar na Bélgica, Gabriel Bortoleto conseguiu quatro pontos e é décimo quarto no campeonato. 

Classificação após GP da Bélgica

Posição Piloto Pontos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 204
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 159
3 United KingdomG. RussellMercedes 154
4 MonacoC. LeclercFerrari 126
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 103
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 92
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 91
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 60
9 FranceP. GaslyAlpine 42
10 New ZealandL. LawsonRB 39
11 United KingdomA. LindbladRB 22
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 SpainC. Sainz Jr.Williams 6
16 ThailandA. AlbonWilliams 5
17 FranceE. OconHaas F1 Team 3
18 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 1
19 GermanyN. HulkenbergAudi  
20 FinlandV. BottasCadillac-Ferrari  
21 MexicoS. PerezCadillac-Ferrari  
22 CanadaL. StrollAston Martin Racing  

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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