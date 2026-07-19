F1: Antonelli aumenta vantagem e Hamilton retoma vice-liderança; confira classificação do campeonato após GP da Bélgica
Abandono de George Russell mexeu na tabela mais uma vez
Kimi Antonelli venceu o GP da Bélgica de Fórmula 1 neste domingo (19) e viu seu companheiro de equipe e rival na disputa do campeonato, George Russell, abandonar na primeira volta. Diante disso, a classificação passa por mudanças importantes.
A vantagem do italiano antes da prova em Spa-Francorchamps era de apenas 25 pontos, o equivalente a uma vitória. Agora, Antonelli lidera com 45 pontos de diferença, tendo Lewis Hamilton na vice-liderança. O heptacampeão retomou a segunda posição na tabela após terminar em quarto na Bélgica e ver Russell não pontuar.
O britânico da Mercedes ocupa o terceiro lugar da tabela com 154 pontos, cinco a menos que Hamilton. A quarta colocação é de Charles Leclerc, com 126 pontos, seguido por Lando Norris, com 103.
Após o oitavo lugar na Bélgica, Gabriel Bortoleto conseguiu quatro pontos e é décimo quarto no campeonato.
Classificação após GP da Bélgica
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|A. AntonelliMercedes
|204
|2
|L. HamiltonFerrari
|159
|3
|G. RussellMercedes
|154
|4
|C. LeclercFerrari
|126
|5
|L. NorrisMcLaren
|103
|6
|O. PiastriMcLaren
|92
|7
|M. VerstappenRed Bull Racing
|91
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|60
|9
|P. GaslyAlpine
|42
|10
|L. LawsonRB
|39
|11
|A. LindbladRB
|22
|12
|F. ColapintoAlpine
|19
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|18
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|15
|C. Sainz Jr.Williams
|6
|16
|A. AlbonWilliams
|5
|17
|E. OconHaas F1 Team
|3
|18
|F. AlonsoAston Martin Racing
|1
|19
|N. HulkenbergAudi
|20
|V. BottasCadillac-Ferrari
|21
|S. PerezCadillac-Ferrari
|22
|L. StrollAston Martin Racing
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
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