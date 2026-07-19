Kimi Antonelli venceu o GP da Bélgica de Fórmula 1 neste domingo (19) e viu seu companheiro de equipe e rival na disputa do campeonato, George Russell, abandonar na primeira volta. Diante disso, a classificação passa por mudanças importantes.

A vantagem do italiano antes da prova em Spa-Francorchamps era de apenas 25 pontos, o equivalente a uma vitória. Agora, Antonelli lidera com 45 pontos de diferença, tendo Lewis Hamilton na vice-liderança. O heptacampeão retomou a segunda posição na tabela após terminar em quarto na Bélgica e ver Russell não pontuar.

O britânico da Mercedes ocupa o terceiro lugar da tabela com 154 pontos, cinco a menos que Hamilton. A quarta colocação é de Charles Leclerc, com 126 pontos, seguido por Lando Norris, com 103.

Após o oitavo lugar na Bélgica, Gabriel Bortoleto conseguiu quatro pontos e é décimo quarto no campeonato.

Classificação após GP da Bélgica

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