F1: Antonelli bate Russell em treino pré-quali no Catar; brasileiros ficam 'no meio do bolo'
Classificação, que define o grid de largada, é às 15h (Brasília) deste sábado, com cobertura do Motorsport.com via site, em tempo real, e também no YouTube
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
A Fórmula 1 acaba de realizar o terceiro e último treino livre para o GP do Catar, penúltima etapa da temporada 2026.
E quem ficou com a liderança em Losail, mais uma vez, foi o italiano Andrea Kimi Antonelli, já campeão mundial com a Mercedes
.
Ele bateu o companheiro de equipe, o britânico George Russell. Quem completou o top 3 foi o tetracampeão mundial Max Verstappen, holandês da Red Bull.
O outro piloto da equipe taurina, Isack Hadjar, da França, foi o quarto, enquanto o top 5 foi completado por Charles Leclerc, monegasco da Ferrari.
As duas posições seguintes ficaram com os pilotos da McLaren: o britânico Lando Norris foi o sexto, com o australiano Oscar Piastri em sétimo.
Arvid Lindblad, britânico da Racing Bulls, foi o oitavo, à frente do compatriota heptacampeão mundial Lewis Hamilton, da Ferrari, e do companheiro neozelandês Liam Lawson.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, foi o 12º, atrás do companheiro alemão Nico Hulkenberg, enquanto o outro piloto do Brasil, Rafael Câmara, da Haas, foi o 15º, duas posições aquém do companheiro britânico Oliver Bearman.
|#
|Piloto
|Diferença
|Tempo
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|1:22.400
|2
|George Russell
|+0.249
|1:22.649
|3
|Max Verstappen
|+0.510
|1:22.910
|4
|Isack Hadjar
|+0.687
|1:23.087
|5
|Charles Leclerc
|+0.808
|1:23.208
|6
|Lando Norris
|+0.868
|1:23.268
|7
|Oscar Piastri
|+0.889
|1:23.289
|8
|Arvid Lindblad
|+1.251
|1:23.651
|9
|Lewis Hamilton
|+1.376
|1:23.776
|10
|Liam Lawson
|+1.659
|1:24.059
|11
|Nico Hulkenberg
|+1.797
|1:24.197
|12
|Gabriel Bortoleto
|+1.831
|1:24.231
|13
|Oliver Bearman
|+1.943
|1:24.343
|14
|Pierre Gasly
|+1.981
|1:24.381
|15
|Rafael Câmara
|+2.230
|1:24.630
|16
|Franco Colapinto
|+2.238
|1:24.638
|17
|Fernando Alonso
|+2.696
|1:25.096
|18
|Carlos Sainz
|+2.777
|1:25.177
|19
|Alex Albon
|+2.921
|1:25.321
|20
|Lance Stroll
|+3.365
|1:25.765
|21
|Valtteri Bottas
|+3.857
|1:26.257
|22
|Sergio Pérez
|+4.506
|1:26.906
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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