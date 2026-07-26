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F1: Antonelli celebra pódio em corrida para "minimizar os danos"

Italiano vai para a pausa de verão com uma vantagem de 50 pontos para Hamilton e 59 para Russell

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:

Andrea Kimi Antonelli sai do GP da Hungria no mínimo tranquilo com o resultado. Tendo terminado à frente de seus principais rivais, o italiano vai para a pausa com uma vantagem significativa na liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1.

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O piloto da Mercedes, em um fim de semana mais complicado do que os dez primeiros disputados, conseguiu, apesar de tudo, um pódio muito importante, após largar da sétima posição no grid, consequência da penalidade recebida por não ter tirado o pé do acelerador o suficiente durante uma situação de bandeira amarela.

O pódio deste domingo não só o ajudou a encerrar bem a primeira metade da temporada, como também o levou a aumentar sua vantagem na classificação em relação aos rivais diretos. Tanto Lewis Hamilton quanto George Russell terminaram o GP da Hungria atrás dele e a diferença, neste momento, é de 50 pontos para o britânico da Ferrari. 

Hamilton terminou em quinto lugar após receber uma penalidade de 5s por excesso de velocidade no pit lane. Já o piloto da Mercedes ficou em sétimo devido a uma largada desastrosa e uma recuperação que o levou à zona de pontos.

Por algumas voltas durante a corrida, Antonelli chegou a pensar seriamente em fazer apenas uma parada, embora o Hungaroring seja uma pista que cause alto desgaste, especialmente no pneu traseiro. O ritmo era bom, mas a 17 voltas do final, junto com a equipe, ele decidiu voltar aos boxes para não correr riscos.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

“A equipe estava preocupada com os pneus; eu tinha feito um stint muito longo e temíamos que pudesse ocorrer uma falha. Eu também tenho que admitir que estava começando a ver o fim dos pneus, e ainda faltavam 17 voltas para o fim, e eu me sentia muito bem naquele momento".

"Mas devo dizer que o terceiro lugar foi um ótimo resultado, um excelente trabalho de equipe, pois hoje conseguimos minimizar os danos”.

A Mercedes, na maioria das pistas, continua sendo a referência da F1. Na Hungria, porém, teve que limitar os danos, em parte devido a uma excelente McLaren, que se recuperou graças às atualizações no assoalho e no aerofólio traseiro que trouxe justamente para Budapeste.

“Acima de tudo, a McLaren deu um passo à frente. Já esperávamos isso, porque em uma pista como esta, onde a degradação dos pneus é alta e há muitos deslizamentos, quando você traz mais aderência, isso sempre ajuda. Mas estamos todos lá".

“Neste fim de semana tivemos um pouco mais de dificuldade do que o normal, mas a equipe vai trabalhar duro para melhorar o carro e voltar mais fortes”, concluiu.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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