F1: Antonelli admite surpresa com diferença sobre Russell no Japão

Há duas semanas, Kimi Antonelli conquistou a pole position do GP da China e, no mesmo fim de semana, a primeira vitória de sua carreira na Fórmula 1. Agora, o italiano conseguiu repetir o feito em Suzuka e, mais uma vez, largará da primeira colocação.

O jovem piloto destacou que teve um desempenho limpo e consistente durante toda a sessão: “Estou muito feliz por ter conquistado a pole position. Foi uma sessão limpa, me senti muito bem. Tive uma volta forte logo de cara e depois fui evoluindo e ganhando ritmo. No geral, uma sessão muito forte".

“Sinceramente, não fiquei muito satisfeito com minha última volta porque tive um travamento nos pneus na curva 11, mas, mesmo assim, foi uma boa sessão, estou realmente muito feliz", continuou.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Assim como no TL3, o jovem italiano garantiu a primeira colocação após superar o companheiro de equipe, George Russell, que largará logo atrás, em P2. Questionado se ficou surpreso com a diferença de 0,298s para o britânico, Antonelli não escondeu que sim, mas explicou que "com esse regulamento é muito fácil ganhar ou perder três décimos, seja qual for a diferença".

"É muito fácil ganhar e perder tempo, foi a mesma coisa para mim em Melbourne. Mas ele foi super rápido e tem sido muito rápido aqui. Vamos ver amanhã na corrida como vai ser", falou.

Comentando sobre o comportamento do carro de 2026 em Suzuka, pista em que, tradicionalmente, ultrapassagens não são fáceis, Antonelli revelou acreditar que esse cenário pode mudar com o novo conjunto de regras, mas "ainda assim não será tão fácil quanto na China e em Melbourne".

"Vimos como ficou mais fácil seguir outros carros. E também, quando você usa o modo de ultrapassagem, consegue recuperar mais energia e depois usar nas retas, então, nunca se sabe, pode proporcionar boas corridas. Mas ainda assim não acho que será tão fácil, porque a pista é mais estreita e não tem tantas retas longas com grandes freadas para tentar a ultrapassagem. Tem muitas entradas rápidas de curva então não vai ser fácil, por isso é crucial fazer uma boa largada", concluiu.

“Sinceramente, não fiquei muito satisfeito com minha última volta porque tive um travamento nos pneus na curva 11. Mas, mesmo assim, foi uma boa sessão, estou realmente muito feliz", finalizou.

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