F1: Antonelli admite domínio de Verstappen e pouca chance de pole na Malásia, com ou sem erro no Q2
Italiano excedeu limites de pista na segunda parte da classificação do GP do Bahrein, teve que trocar pneus e perdeu timings ideais de volta
Andrea Kimi Antonelli segue em jejum de pole positions, que, com o terceiro lugar no grid de largada do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1, chegou a seis corridas. As chances do tabu ser quebrado na classificação deste sábado (3) praticamente sumiram quando teve uma volta deletada no Q2 e precisou gastar pneus para avançar, mas ele crê que tinha poucas chances e vai assistir 'de camarote' ao duelo entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na primeira fila.
Nas primeiras tomadas de tempo da segunda parte do quali, o italiano excedeu os limites de pista na Curva 6 e precisou voltar aos boxes para colocar um novo jogo de pneus. Isso não só o dessincronizou do resto do grid como o prejudicou com o equipamento em um circuito cuja degradação está maior do que o normal pelo forte calor em Sepang. Ao fim, marcou o quarto melhor tempo, mas ganhou uma posição com a punição a Isack Hadjar.
"Foi uma pena o erro, mas acho que com uma classificação limpa, sem a questão dos limites de pista, talvez P2 ou P3 seriam possíveis", analisou Antonelli à Sky Sports, reconhecendo a superioridade de Verstappen no treino. "O Max fez um trabalho incrível hoje e foi muito rápido".
Outro que ficou à frente dele foi Hamilton, que dividirá a fila inicial com o holandês pela primeira vez desde o GP da Hungria de 2023, há pouco mais de três anos. A guinada do heptacampeão e da Ferrari fizeram com que o top 3 não fosse tão ruim, segundo o piloto de 20 anos. "Deram um passo muito grande em relação ao TL3. Temos que ficar feliz, porque poderia ter sido muito pior", reiterou.
Questionado sobre estar em uma posição privilegiada para ver a briga entre dois dos maiores vencedores da história da Fórmula 1, Antonelli aproveitou para fazer sua análise. "Acho que vai ser interessante. O Max ainda tem pequena vantagem de ritmo e a Ferrari pareceu bem forte", opinou.
Líder do Mundial de Pilotos marcou o quarto melhor tempo no Q3, mas herdou uma posição com a punição a Hadjar por trocar componentes de sua Red Bull.
Foto de: Ashwith S Pai
"Amanhã, a degradação será enorme e será importante gerenciar as temperaturas e os pneus para tentar levar o carro até o fim e conquistar o melhor resultado possível. Se puder vencer, vamos buscar isso; se tivermos que nos contentar com um P2 ou P3, também faremos isso", concluiu líder do Mundial.
O GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 está marcado para as 4h (no horário de Brasília) do próximo domingo (4). O SporTV transmite a corrida na TV fechada para o Brasil e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.
Confira o grid de largada para o GP do Bahrein na Malásia de F1
|Cla
|Piloto
|#
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|
1'35.130
|209.763
|2
|L. HamiltonFerrari
|44
|
+0.298
1'35.428
|209.108
|3
|A. AntonelliMercedes
|12
|
+0.501
1'35.631
|208.664
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|
+0.536
1'35.666
|208.588
|5
|L. NorrisMcLaren
|1
|
+0.627
1'35.757
|208.389
|6
|O. PiastriMcLaren
|81
|
+0.632
1'35.762
|208.379
|7
|G. RussellMercedes
|63
|
+0.741
1'35.871
|208.142
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|
+0.428
1'35.558
|208.823
|9
|P. GaslyAlpine
|10
|
+2.080
1'37.210
|205.275
|10
|G. BortoletoAudi
|5
|
+2.543
1'37.673
|204.302
|11
|L. LawsonRB
|30
|
+1.893
1'37.023
|205.670
|12
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|
+2.090
1'37.220
|205.254
|13
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|
+2.397
1'37.527
|204.607
|14
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|
+2.436
1'37.566
|204.526
|15
|N. HulkenbergAudi
|27
|
+2.840
1'37.970
|203.682
|16
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|
+2.850
1'37.980
|203.661
|17
|E. OconHaas F1 Team
|31
|
+3.103
1'38.233
|203.137
|18
|A. AlbonWilliams
|23
|
+3.470
1'38.600
|202.381
|19
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|
+3.481
1'38.611
|202.358
|20
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|
+3.803
1'38.933
|201.700
|21
|F. ColapintoAlpine
|43
|
+2.049
1'37.179
|205.340
|22
|A. LindbladRB
|41
|
+2.753
1'37.883
|203.863
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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