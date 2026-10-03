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F1: Antonelli admite domínio de Verstappen e pouca chance de pole na Malásia, com ou sem erro no Q2

Italiano excedeu limites de pista na segunda parte da classificação do GP do Bahrein, teve que trocar pneus e perdeu timings ideais de volta

Fabio Tarnapolsky Haydn Cobb
Editado:

Andrea Kimi Antonelli segue em jejum de pole positions, que, com o terceiro lugar no grid de largada do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1, chegou a seis corridas. As chances do tabu ser quebrado na classificação deste sábado (3)  praticamente sumiram quando teve uma volta deletada no Q2 e precisou gastar pneus para avançar, mas ele crê que tinha poucas chances e vai assistir 'de camarote' ao duelo entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na primeira fila.

Nas primeiras tomadas de tempo da segunda parte do quali, o italiano excedeu os limites de pista na Curva 6 e precisou voltar aos boxes para colocar um novo jogo de pneus. Isso não só o dessincronizou do resto do grid como o prejudicou com o equipamento em um circuito cuja degradação está maior do que o normal pelo forte calor em Sepang. Ao fim, marcou o quarto melhor tempo, mas ganhou uma posição com a punição a Isack Hadjar.

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"Foi uma pena o erro, mas acho que com uma classificação limpa, sem a questão dos limites de pista, talvez P2 ou P3 seriam possíveis", analisou Antonelli à Sky Sports, reconhecendo a superioridade de Verstappen no treino. "O Max fez um trabalho incrível hoje e foi muito rápido".

Outro que ficou à frente dele foi Hamilton, que dividirá a fila inicial com o holandês pela primeira vez desde o GP da Hungria de 2023, há pouco mais de três anos. A guinada do heptacampeão e da Ferrari fizeram com que o top 3 não fosse tão ruim, segundo o piloto de 20 anos. "Deram um passo muito grande em relação ao TL3. Temos que ficar feliz, porque poderia ter sido muito pior", reiterou.

Questionado sobre estar em uma posição privilegiada para ver a briga entre dois dos maiores vencedores da história da Fórmula 1, Antonelli aproveitou para fazer sua análise. "Acho que vai ser interessante. O Max ainda tem pequena vantagem de ritmo e a Ferrari pareceu bem forte", opinou.

Líder do Mundial de Pilotos marcou o quarto melhor tempo no Q3, mas herdou uma posição com a punição a Hadjar por trocar componentes de sua Red Bull.

Líder do Mundial de Pilotos marcou o quarto melhor tempo no Q3, mas herdou uma posição com a punição a Hadjar por trocar componentes de sua Red Bull.

Foto de: Ashwith S Pai

"Amanhã, a degradação será enorme e será importante gerenciar as temperaturas e os pneus para tentar levar o carro até o fim e conquistar o melhor resultado possível. Se puder vencer, vamos buscar isso; se tivermos que nos contentar com um P2 ou P3, também faremos isso", concluiu líder do Mundial.

O GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 está marcado para as 4h (no horário de Brasília) do próximo domingo (4). O SporTV transmite a corrida na TV fechada para o Brasil e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.

Confira o grid de largada para o GP do Bahrein na Malásia de F1

Cla Piloto # Tempo Pneus km/h
1 M. VerstappenRed Bull Racing 3

1'35.130

   209.763
2 L. HamiltonFerrari 44

+0.298

1'35.428

   209.108
3 A. AntonelliMercedes 12

+0.501

1'35.631

   208.664
4 C. LeclercFerrari 16

+0.536

1'35.666

   208.588
5 L. NorrisMcLaren 1

+0.627

1'35.757

   208.389
6 O. PiastriMcLaren 81

+0.632

1'35.762

   208.379
7 G. RussellMercedes 63

+0.741

1'35.871

   208.142
8 I. HadjarRed Bull Racing 6

+0.428

1'35.558

   208.823
9 P. GaslyAlpine 10

+2.080

1'37.210

   205.275
10 G. BortoletoAudi 5

+2.543

1'37.673

   204.302
11 L. LawsonRB 30

+1.893

1'37.023

   205.670
12 F. AlonsoAston Martin Racing 14

+2.090

1'37.220

   205.254
13 C. Sainz Jr.Williams 55

+2.397

1'37.527

   204.607
14 L. StrollAston Martin Racing 18

+2.436

1'37.566

   204.526
15 N. HulkenbergAudi 27

+2.840

1'37.970

   203.682
16 O. BearmanHaas F1 Team 87

+2.850

1'37.980

   203.661
17 E. OconHaas F1 Team 31

+3.103

1'38.233

   203.137
18 A. AlbonWilliams 23

+3.470

1'38.600

   202.381
19 V. BottasCadillac-Ferrari 77

+3.481

1'38.611

   202.358
20 S. PerezCadillac-Ferrari 11

+3.803

1'38.933

   201.700
21 F. ColapintoAlpine 43

+2.049

1'37.179

   205.340
22 A. LindbladRB 41

+2.753

1'37.883

   203.863

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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