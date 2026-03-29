F1 - Antonelli comemora vitória no Japão, mas reconhece sorte e encontra ponto fraco: "Vou treinar na pausa"

Com sua vitória no GP do Japão de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli voltou a impressionar, mas o jovem italiano não pôde ficar satisfeito com todos os aspectos de sua corrida. Apesar da celebração em Suzuka, a largada continua sendo um ponto que precisa ser claramente melhorado.

Antonelli largou da pole position, mas teve dificuldades para arrancar quando as luzes se apagaram e perdeu cinco posições. “Tive uma largada péssima”, admitiu Antonelli com franqueza após a corrida. “Precisamos analisar o que exatamente aconteceu ali”.

O piloto da Mercedes informou que pretende trabalhar especificamente nesse aspecto nas próximas semanas. Com uma pausa significativa no calendário, ele vê uma excelente oportunidade. “Felizmente, tenho agora três semanas para treinar minhas largadas e adquirir uma melhor sensação com a embreagem”, disse Antonelli. “Este ano, isso certamente tem sido um ponto fraco. Preciso melhorar, pois pode-se ganhar ou perder corridas por causa disso”.

Após aquela largada ruim, Antonelli se recuperou de forma impressionante e aproveitou um safety car que apareceu no momento certo. “Tive sorte com o safety car, o que me permitiu permanecer na liderança, mas o ritmo depois disso também foi simplesmente incrível. Tive uma segunda parte da corrida muito boa", falou.

“Com os pneus médios fomos muito fortes assim que ficamos em pista livre e, com os duros, a velocidade também foi excelente. Não sei como teria sido o resultado sem o safety car, mas com certeza facilitou muito a minha vida", reconheceu.

Com a vitória no Japão, o italiano assumiu a liderança do campeonato mundial e, aos 19 anos, ele é o mais jovem a alcançar tal feito. “Isso é muito bom. É cedo para pensar no campeonato, mas estamos no caminho certo", concluiu.

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