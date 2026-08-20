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F1: Antonelli confirma troca de motor e punição de grid para Monza

Líder do Mundial terá o desafio de largar do fundo do grid em sua corrida de casa

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

Líder do Mundial, Andrea Kimi Antonelli confirmou nesta quinta-feira (20) que a Mercedes decidiu realizar a troca de sua unidade de potência no GP da Itália de Fórmula 1. Com isso, o jovem piloto de 20 anos terá o desafio de largar do fundo do grid em sua corrida de casa.

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Devido aos problemas de confiabilidade apresentados na primeira metade do campeonato, a troca do motor de Kimi para além do total permitido pela F1 ao longo de um ano já era dada como certa, já que ainda há muitas etapas pela frente.

Em coletiva com a imprensa italiana no dia de mídia do GP da Holanda, Antonelli confirmou que ele e a Mercedes optaram por realizar essa troca em Monza.

"A penalização pelo novo motor será em Monza", disse. "Foi uma decisão conjunta [com a Mercedes] por ser uma das pistas mais fáceis para ultrapassar. É a minha corrida em casa mas, no fim das contas, estou focado no campeonato e preciso avaliar onde posso ter a melhor chance de avançar e buscar um bom resultado".

Com a troca de toda a unidade de potência, Kimi será forçado a largar da última posição no GP da Itália. Porém, outras equipes podem optar pelo mesmo caminho, o que levaria o italiano a avançar algumas casas no grid de largada para a corrida do domingo.

Mesmo com o desafio pela frente, o líder do campeonato aguarda ansiosamente a etapa de Monza, a próxima do calendário de 2026, entre 04 e 06 de setembro.

"Monza ainda será ótimo, haverá muitos fãs, então mal posso esperar. Com certeza será muito diferente do ano passado, com uma atmosfera diferente, mas estou ansioso. Também terei um capacete muito, muito legal".

AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS

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