O tema central do fim de semana na Mercedes foi, sem dúvidas, a validade do pacote de atualizações introduzido na Malásia. O time escolheu deixar George Russell, que largou do fundo do grid devido a punição por trocas no carro, com a configuração antiga, enquanto Kimi Antonelli, que terminou em terceiro, utilizou a mais recente. Os resultados deste domingo deram algumas respostas sobre as expectativas para o fim da temporada da Fórmula 1.

O terceiro lugar do italiano conseguiu limitar os danos naquele que, de qualquer forma, não foi um fim de semana simples. A Mercedes tinha um grande foco em descoberta, mais do que em uma verdadeira tentativa de vitória, apesar de, no papel, este poder ser um traçado adequado para realçar certos pontos fortes do W17, como mostrado por Russell na classificação de sexta-feira.

A Mercedes repetiu várias vezes que há potencial neste novo pacote e que, pelo menos pelos dados, não há nada que não esteja funcionando como deveria. O problema é entender como conseguir extrair isso: em outras ocasiões, vimos como às vezes as atualizações ajudam a aumentar a velocidade do carro, mas também diminuem um pouco a janela operacional.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Este parece ser o caso com o novo pacote de atualizações do W17. Em parte isso não é uma surpresa, pois no momento em que se muda o conceito aerodinâmico, exatamente como fez a Mercedes, também muda-se a forma de funcionamento do carro e é preciso entender como extrair todo o potencial.

Não é por acaso que Antonelli alterou completamente o acerto depois da sprint, indo em uma direção completamente oposta em relação ao que foi feito na primeira parte do fim de semana. Isso porque, evidentemente, a nova configuração precisa de uma janela diferente, mais do que talvez a equipe esperasse pelas simulações.

Antonelli confirmou que utilizará o novo pacote em Austin e Russell provavelmente fará o mesmo. A equipe não só acredita nas novidades, apesar das dificuldades, mas também busca entender as atualizações visando o próximo ano.

É claro que a escolha de mudar o conceito aerodinâmico poderia ter influência também no que será o plano para a próxima temporada, que, aliás, já está em uma fase avançada. Ou seja, entender o máximo possível agora não só ajuda pensando no fim deste campeonato, mas também em 2027.

“Sim [vou usar este pacote novamente]. Acho que voltaremos os dois com o pacote novo. É importante entender qual é a janela certa para colocar o carro. O potencial deste pacote existe, mas é certo continuar utilizando porque precisamos entender em que direção seguir para o próximo ano”, comentou Antonelli a Sky.

“Então será muito importante fazer muitas modificações em Austin e tentar explorar o máximo possível, já que teremos novamente três treinos livres, podendo encontrar também a janela certa para colocar o carro e poder aproveitar o máximo do pacote”, acrescentou.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Peter Fox / Getty Images

Em Singapura, o formato sprint limitou fortemente os experimentos, já que, com apenas uma sessão de treinos livres, na qual também era preciso se preparar para a classificação, não há muito tempo disponível para fazer comparações e simulações específicas. Portanto, mesmo na escolha da alteração do acerto, o caminho seguido foi mais baseado em ideias testadas no simulador durante a noite do que em testes já feitos.

No entanto, era fundamental conseguir reunir o máximo de dados possível para analisar na semana de pausa antes de Austin, onde os experimentos continuarão e onde também haverá mais tempo para testes específicos.

Enquanto isso, com o terceiro lugar de hoje, Antonelli limitou os danos, somando até mais do que teria esperado em certo momento depois da classificação de sexta-feira, quando sentia um carro difícil e muito imprevisível. Hoje, ele também teve um problema com os freios e com o sistema hidráulico, mas, por enquanto, a meta do título mundial, que pode chegar entre Austin, México e São Paulo, está cada vez mais próxima.

“Faz muito tempo que se fala do mundial, agora estamos chegando à reta final. Sei que estou perto, mas ao mesmo tempo sei que, se não fizer as coisas direito, não chego ao resultado. Preciso continuar fazendo o melhor que posso com o que tenho e tentar continuar conquistando o máximo de vitórias possível. E sei que, se fizer assim, o resultado virá. Além disso, de qualquer forma, também tenho um grupo belíssimo de pessoas ao meu redor que fazem com que eu mantenha sempre os pés no chão”, concluiu.

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