Da pole para a vitória! Andrea Kimi Antonelli conquista a segunda vitória da temporada ao vencer o GP do Japão de Fórmula 1. O pódio ainda foi completado por Oscar Piastri - que conseguiu largar pela primeira vez no ano - e Charles Leclerc.

Corrida difícil para o brasileiro Gabriel Bortoleto. Largando de 9º, o piloto da Audi cruzou a linha de chegada em 13º. Destaque para o acidente de Oliver Bearman, o britânico da Haas, ao tentar passar por Franco Colapinto, perdeu o controle do carro e bateu com tudo.

Bearman acabou sofrendo um impacto de 50G e deixou o carro mancando. Ele foi levado para o centro médico, fez um exame de imagem que apontou uma contusão no joelho direito.

A corrida

A largada da corrida contou com as Mercedes sendo engolidas pela McLaren de Oscar Piastri e pela Ferrari de Charles Leclerc. Tentando recuperar o prejuízo, Kimi Antonelli não demoro muito para começar a recuperar a posição deixando Lewis Hamilton para trás.

Um pouco mais atrás no grid, Isack Hadjar e Max Verstappen protagonizaram uma briga caseira da Red Bull com o holandês se dando melhor. Para Gabriel Bortoleto, contudo, a situação não foi boa, o brasileiro teve uma largada bem ruim e caiu para 15º.

Na oitava volta, Russell já estava na caça a Piastri - com menos de 1s para o australiano. A troca de posição começou antes da reta principal, com o britânico assumindo a liderança, mas tomando o troco logo depois.

Quatro voltas depois, Antonelli, finalmente, conseguiu superar Norris e se colocar na quarta posição. Enquanto isso, no rádio, Verstappen alega que o volante está muito pesado e que parece que ele está pilotando sem direção hidráulica.

A volta 16 ficou marcada pela tentativa do italiano da Mercedes em ultrapassar Leclerc e sendo superado logo depois. Norris, na volta 17, foi o primeiro a inaugurar a janela de paradas, saindo do médio e colocando pneus duros.

Aproveitando a deixa, a Ferrari para o monegasco logo em sequência. Estratégia bem executada pela Scuderia já que Charles voltou à frente do piloto da McLaren. O líder Piastri também seguiu os passos das rivais e trocou os compostos de faixa amarela para os brancos.

Tentando abrir o 'gap' necessário para ainda voltar na liderança, Russell parou apenas na 21ª volta - um certo azar porque, pouco depois, Oliver Bearman acabou perdendo o carro na Spoon, foi para grama e bateu forte. A bandeira amarela foi agitada e o safety car acionado. O piloto da Haas saiu mancando apresentando dores no tornozelo direito.

O safety car saiu da pista na volta 27. Antonelli puxou a fila e, na relargada, Hamilton conseguiu superar seu ex-companheiro de equipe e 'roubar' o P3. Correndo na casa da Honda, Lance Stroll abandonou a corrida com 31 voltas completadas.

Com 38 voltas completadas, Kimi tinha 6s5 de diferença para o segundo colocado, Piastri, enquanto o britânico das 'Flechas de Prata' era apenas o quinto. Duas voltas depois, Leclerc deu a entender no rádio que estava mais rápido que Hamilton sugerindo uma possível troca de posição.

Mas a ultrapassagem aconteceu na marra, com Charles e Lewis ficando lado a lado e quase se batendo na saída de reta dos boxes, entrada da curva 1. O heptacampeão acabou tomando o bote pouco depois de Russell caindo para quinto.

A reta final foi emocionante com Norris superando Hamilton de novo e conseguindo recuperar a posição e um pouco mais a frente, o mesmo aconteceu com Leclerc e Russell - que tenta se colocar no último lugar do pódio.

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