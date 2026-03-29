F1: Antonelli conta com pitada de sorte e converte pole em vitória no Japão; Bortoleto é 13º
Prova também ficou marcada por acidente de Oliver Bearman que saiu mancando do carro
Da pole para a vitória! Andrea Kimi Antonelli conquista a segunda vitória da temporada ao vencer o GP do Japão de Fórmula 1. O pódio ainda foi completado por Oscar Piastri - que conseguiu largar pela primeira vez no ano - e Charles Leclerc.
Corrida difícil para o brasileiro Gabriel Bortoleto. Largando de 9º, o piloto da Audi cruzou a linha de chegada em 13º. Destaque para o acidente de Oliver Bearman, o britânico da Haas, ao tentar passar por Franco Colapinto, perdeu o controle do carro e bateu com tudo.
Bearman acabou sofrendo um impacto de 50G e deixou o carro mancando. Ele foi levado para o centro médico, fez um exame de imagem que apontou uma contusão no joelho direito.
A corrida
A largada da corrida contou com as Mercedes sendo engolidas pela McLaren de Oscar Piastri e pela Ferrari de Charles Leclerc. Tentando recuperar o prejuízo, Kimi Antonelli não demoro muito para começar a recuperar a posição deixando Lewis Hamilton para trás.
Um pouco mais atrás no grid, Isack Hadjar e Max Verstappen protagonizaram uma briga caseira da Red Bull com o holandês se dando melhor. Para Gabriel Bortoleto, contudo, a situação não foi boa, o brasileiro teve uma largada bem ruim e caiu para 15º.
Na oitava volta, Russell já estava na caça a Piastri - com menos de 1s para o australiano. A troca de posição começou antes da reta principal, com o britânico assumindo a liderança, mas tomando o troco logo depois.
Quatro voltas depois, Antonelli, finalmente, conseguiu superar Norris e se colocar na quarta posição. Enquanto isso, no rádio, Verstappen alega que o volante está muito pesado e que parece que ele está pilotando sem direção hidráulica.
A volta 16 ficou marcada pela tentativa do italiano da Mercedes em ultrapassar Leclerc e sendo superado logo depois. Norris, na volta 17, foi o primeiro a inaugurar a janela de paradas, saindo do médio e colocando pneus duros.
Aproveitando a deixa, a Ferrari para o monegasco logo em sequência. Estratégia bem executada pela Scuderia já que Charles voltou à frente do piloto da McLaren. O líder Piastri também seguiu os passos das rivais e trocou os compostos de faixa amarela para os brancos.
Tentando abrir o 'gap' necessário para ainda voltar na liderança, Russell parou apenas na 21ª volta - um certo azar porque, pouco depois, Oliver Bearman acabou perdendo o carro na Spoon, foi para grama e bateu forte. A bandeira amarela foi agitada e o safety car acionado. O piloto da Haas saiu mancando apresentando dores no tornozelo direito.
O safety car saiu da pista na volta 27. Antonelli puxou a fila e, na relargada, Hamilton conseguiu superar seu ex-companheiro de equipe e 'roubar' o P3. Correndo na casa da Honda, Lance Stroll abandonou a corrida com 31 voltas completadas.
Com 38 voltas completadas, Kimi tinha 6s5 de diferença para o segundo colocado, Piastri, enquanto o britânico das 'Flechas de Prata' era apenas o quinto. Duas voltas depois, Leclerc deu a entender no rádio que estava mais rápido que Hamilton sugerindo uma possível troca de posição.
Mas a ultrapassagem aconteceu na marra, com Charles e Lewis ficando lado a lado e quase se batendo na saída de reta dos boxes, entrada da curva 1. O heptacampeão acabou tomando o bote pouco depois de Russell caindo para quinto.
A reta final foi emocionante com Norris superando Hamilton de novo e conseguindo recuperar a posição e um pouco mais a frente, o mesmo aconteceu com Leclerc e Russell - que tenta se colocar no último lugar do pódio.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|53
|
-
|1
|Mercedes
|Mercedes
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|53
|
+13.722
13.722
|13.722
|1
|McLaren
|Mercedes
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|53
|
+15.270
15.270
|1.548
|1
|Ferrari
|Ferrari
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|53
|
+15.754
15.754
|0.484
|1
|Mercedes
|Mercedes
|5
|L. Norris McLaren
|1
|53
|
+23.479
23.479
|7.725
|1
|McLaren
|Mercedes
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|53
|
+25.037
25.037
|1.558
|1
|Ferrari
|Ferrari
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|53
|
+32.340
32.340
|7.303
|1
|Alpine
|Mercedes
|8
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|53
|
+32.677
32.677
|0.337
|1
|Red Bull
|Red Bull
|9
|L. Lawson RB
|30
|53
|
+50.180
50.180
|17.503
|1
|RB
|Red Bull
|10
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|53
|
+51.216
51.216
|1.036
|1
|Haas
|Ferrari
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|53
|
+52.280
52.280
|1.064
|1
|Audi
|Audi
|12
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|53
|
+56.154
56.154
|3.874
|1
|Red Bull
|Red Bull
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|53
|
+59.078
59.078
|2.924
|1
|Audi
|Audi
|14
|A. Lindblad RB
|41
|53
|
+59.848
59.848
|0.770
|1
|RB
|Red Bull
|15
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|53
|
+1'05.008
1'05.008
|5.160
|1
|Williams
|Mercedes
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|53
|
+1'05.773
1'05.773
|0.765
|1
|Alpine
|Mercedes
|17
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|53
|
+1'32.453
1'32.453
|26.680
|1
|Cadillac
|Ferrari
|18
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|52
|
1 lap
|2
|Aston Martin
|Honda
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|52
|
1 lap
|1
|Cadillac
|Ferrari
|20
|A. Albon Williams
|23
|51
|
2 laps
|6
|Williams
|Mercedes
|dnf
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|30
|
23 laps
|3
|Abandono
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|20
|
33 laps
|1
|Accident / injury
|Haas
|Ferrari
|Ver resultados completos
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