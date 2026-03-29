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Relato da corrida
Fórmula 1 GP do Japão

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Prova também ficou marcada por acidente de Oliver Bearman que saiu mancando do carro

Editado:

Da pole para a vitória! Andrea Kimi Antonelli conquista a segunda vitória da temporada ao vencer o GP do Japão de Fórmula 1. O pódio ainda foi completado por Oscar Piastri - que conseguiu largar pela primeira vez no ano - e Charles Leclerc

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Corrida difícil para o brasileiro Gabriel Bortoleto. Largando de 9º, o piloto da Audi cruzou a linha de chegada em 13º. Destaque para o acidente de Oliver Bearman, o britânico da Haas, ao tentar passar por Franco Colapinto, perdeu o controle do carro e bateu com tudo.

Bearman acabou sofrendo um impacto de 50G e deixou o carro mancando. Ele foi levado para o centro médico, fez um exame de imagem que apontou uma contusão no joelho direito.

A corrida

A largada da corrida contou com as Mercedes sendo engolidas pela McLaren de Oscar Piastri e pela Ferrari de Charles Leclerc. Tentando recuperar o prejuízo, Kimi Antonelli não demoro muito para começar a recuperar a posição deixando Lewis Hamilton para trás.

Um pouco mais atrás no grid, Isack Hadjar e Max Verstappen protagonizaram uma briga caseira da Red Bull com o holandês se dando melhor. Para Gabriel Bortoleto, contudo, a situação não foi boa, o brasileiro teve uma largada bem ruim e caiu para 15º. 

 

Na oitava volta, Russell já estava na caça a Piastri - com menos de 1s para o australiano. A troca de posição começou antes da reta principal, com o britânico assumindo a liderança, mas tomando o troco logo depois. 

Quatro voltas depois, Antonelli, finalmente, conseguiu superar Norris e se colocar na quarta posição. Enquanto isso, no rádio, Verstappen alega que o volante está muito pesado e que parece que ele está pilotando sem direção hidráulica. 

 

A volta 16 ficou marcada pela tentativa do italiano da Mercedes em ultrapassar Leclerc e sendo superado logo depois. Norris, na volta 17, foi o primeiro a inaugurar a janela de paradas, saindo do médio e colocando pneus duros.

Aproveitando a deixa, a Ferrari para o monegasco logo em sequência. Estratégia bem executada pela Scuderia  já que Charles voltou à frente do piloto da McLaren. O líder Piastri também seguiu os passos das rivais e trocou os compostos de faixa amarela para os brancos.

 

Tentando abrir o 'gap' necessário para ainda voltar na liderança, Russell parou apenas na 21ª volta - um certo azar porque, pouco depois, Oliver Bearman acabou perdendo o carro na Spoon, foi para grama e bateu forte. A bandeira amarela foi agitada e o safety car acionado. O piloto da Haas saiu mancando apresentando dores no tornozelo direito.

 

O safety car saiu da pista na volta 27. Antonelli puxou a fila e, na relargada, Hamilton conseguiu superar seu ex-companheiro de equipe e 'roubar' o P3. Correndo na casa da Honda, Lance Stroll abandonou a corrida com 31 voltas completadas.

Com 38 voltas completadas, Kimi tinha 6s5 de diferença para o segundo colocado, Piastri, enquanto o britânico das 'Flechas de Prata' era apenas o quinto. Duas voltas depois, Leclerc deu a entender no rádio que estava mais rápido que Hamilton sugerindo uma possível troca de posição. 

Mas a ultrapassagem aconteceu na marra, com Charles e Lewis ficando lado a lado e quase se batendo na saída de reta dos boxes, entrada da curva 1. O heptacampeão acabou tomando o bote pouco depois de Russell caindo para quinto.

 

A reta final foi emocionante com Norris superando Hamilton de novo e conseguindo recuperar a posição e um pouco mais a frente, o mesmo aconteceu com Leclerc e Russell - que tenta se colocar no último lugar do pódio.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 53

-

     1     Mercedes Mercedes
2 Australia O. Piastri McLaren 81 53

+13.722

13.722

 13.722   1     McLaren Mercedes
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 53

+15.270

15.270

 1.548   1     Ferrari Ferrari
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 53

+15.754

15.754

 0.484   1     Mercedes Mercedes
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 53

+23.479

23.479

 7.725   1     McLaren Mercedes
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 53

+25.037

25.037

 1.558   1     Ferrari Ferrari
7 France P. Gasly Alpine 10 53

+32.340

32.340

 7.303   1     Alpine Mercedes
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 53

+32.677

32.677

 0.337   1     Red Bull Red Bull
9 New Zealand L. Lawson RB 30 53

+50.180

50.180

 17.503   1     RB Red Bull
10 France E. Ocon Haas F1 Team 31 53

+51.216

51.216

 1.036   1     Haas Ferrari
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 53

+52.280

52.280

 1.064   1     Audi Audi
12 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 53

+56.154

56.154

 3.874   1     Red Bull Red Bull
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 53

+59.078

59.078

 2.924   1     Audi Audi
14 United Kingdom A. Lindblad RB 41 53

+59.848

59.848

 0.770   1     RB Red Bull
15 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 53

+1'05.008

1'05.008

 5.160   1     Williams Mercedes
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 53

+1'05.773

1'05.773

 0.765   1     Alpine Mercedes
17 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 53

+1'32.453

1'32.453

 26.680   1     Cadillac Ferrari
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 52

1 lap

     2     Aston Martin Honda
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 52

1 lap

     1     Cadillac Ferrari
20 Thailand A. Albon Williams 23 51

2 laps

     6     Williams Mercedes
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 30

23 laps

     3   Abandono Aston Martin Honda
dnf United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 20

33 laps

     1   Accident / injury Haas Ferrari
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