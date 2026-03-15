F1: Antonelli converte pole em vitória no GP da China e Hamilton faz primeiro pódio pela Ferrari; Bortoleto não larga
Italiano da Mercedes se torna o segundo vencedor mais jovem da história; brasileiro da Audi teve carro recolhido pelos mecânicos minutos antes da largada
A Fórmula 1 fechou sua passagem por Xangai neste domingo com um movimentado GP da China, segunda etapa da temporada 2026. Em uma corrida marcada pelo drama antes mesmo da largada, o jovem italiano da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, dominou para converter a pole em sua primeira vitória na categoria, em dobradinha com George Russell, enquanto Lewis Hamilton foi o terceiro, em seu primeiro pódio pela Ferrari. Já Gabriel Bortoleto sequer conseguiu largar, com problemas em seu carro.
O drama do GP da China começou antes da largada, com quatro pilotos ficando de fora da corrida. O primeiro foi Alex Albon. A FIA já havia confirmado que o tailandês sairia do pitlane após a Williams quebrar o parque fechado. Porém, foi identificado um problema hidráulico que impediu sua participação.
O segundo foi Lando Norris. A McLaren confirmou que havia encontrado uma falha elétrica no carro do atual campeão, tendo que remover o assoalho. O problema não foi solucionado a tempo. Seu companheiro de equipe Oscar Piastri, passou por um drama semelhante, com os mecânicos tirando seu carro do grid minutos antes da largada, mas sem revelar o que ocorreu.
Por último, Gabriel Bortoleto chegou a ir ao grid, mas teve seu carro retirado pelos mecânicos às pressas após notarem uma falha técnica de origem não-identificada. A Audi correu contra o tempo, mas não conseguiu viabilizar a saída do brasileiro dos boxes.
Antonelli tentou fechar a porta para Hamilton, mas o heptacampeão tracionou melhor para subir para a ponta, enquanto o italiano conseguiu segurar Leclerc para se manter em segundo, com Russell caindo para quarto, com Bearman fechando o top 5. Já Verstappen teve mais uma largada ruim, caindo para 16º.
Antes mesmo do fim da primeira volta, Bearman e Hadjar vinham em disputa pela quinta posição. Mas o francês da Red Bull rodou sozinho, fazendo com que o piloto da Haas também escapasse da pista pelo susto.
No final da primeira volta, Hamilton liderava com Antonelli, Leclerc e Russell no top 4, com os quatro separados por menos de 1s5. Em meio à confusão, Gasly era o quinto e Colapinto o sexto, com Lawson, Ocon, Lindblad e Sainz fechando o top 10. Já Verstappen era o 11º.
Aos poucos, a Mercedes começou a mostrar seu rendimento superior, com Antonelli assumindo a ponta na terceira volta e Russell ultrapassando o Leclerc poucas curvas depois, iniciando o ataque a Hamilton, retomando a dobradinha na volta 4 de 56.
Quando a prova chegava à 10º volta, Antonelli seguia na ponta, com mais de 1s para Russell, que tinha 3s3 de Hamilton, seguido de perto por Leclerc. Gasly já ficava a 5s, mesma distância que ele tinha para Colapinto. Em 10º, Verstappen já sofria com os pneus, reclamando pelo rádio que precisava fazer a troca. Ele via logo à sua frente a dupla da Racing Bulls em uma disputa intensa, com Lawson conseguindo superar Lindblad.
Na 11ª volta, o abandono de Stroll com a Aston Martin trouxe o SC para a pista. Isso fez com que o top 5 fosse aos boxes para a primeira troca. Na volta, Antonelli liderava à frente de Antonelli e Ocon, que não pararam porque já haviam largado de pneus duros. Russell era o quarto, com Hamilton em quinto, enquanto Lindblad estava à frente de Leclerc. Quem se deu mal nessa foramLawson e Verstappen, que haviam ido aos boxes segundos antes do SC, caindo para 13º e 14º, respectivamente.
A relargada veio na volta 14. Antonelli manteve a ponta sem problemas, enquanto Colapinto precisou se defender dos esforços de Ocon. Já Hamilton conseguia ultrapassar Russell pela quarta posição, com o heptacampeão iniciando a caça aos dois da frente, subindo para segundo em pouco tempo, enquanto o britânico da Mercedes também era ultrapassado por Leclerc e começava a perder terreno, reclamando pelo rádio sobre a falta de aderência.
Enquanto Antonelli conseguia abrir 3s4 na volta 25, Leclerc e Russell colavam em Hamilton, com os três protagonizando uma disputa intensa e repleta de ultrapassagens, inclusive com os ex-companheiros de Mercedes quase se tocando.
Na 30ª volta, Antonelli seguia tranquilo na ponta, com 8s de vantagem para o segundo colocado, que agora era seu companheiro de Mercedes, Russell, tendo conseguido se livrar da dupla da Ferrari. Leclerc era o terceiro, a 1s3, com Hamilton a 0s6 do monegasco. Bearman era o quinto, já a 16s3 do heptacampeão. Verstappen era o sexto.
A prova teve uma nova rápida bandeira amarela na curva 2. Ocon vinha rápido pela reta principal enquanto Colapinto saía dos boxes após seu pitstop. Com o argentino fechando o espaço, os dois acabaram se encontrando e rodando. Os comissários viram o piloto da Haas como o culpado pelo incidente, dando a ele uma punição de 10s.
Hamilton passou a pressionar Leclerc e, na volta 36, conseguiu a ultrapassagem em cima do companheiro de equipe, subindo para terceiro e, imediatamente, começou a abrir em cima do monegasco. Lá no fundo, Alonso abandonava por conta das dores causadas pela vibração de sua Aston Martin, deixando a corrida com apenas 16 carros.
Enquanto Antonelli tinha 7s5 de vantagem para Russell na volta 45, o britânico tinha mais 6s para Hamilton, que ainda tinha Leclerc em sua cola, com a diferença variando entre 0s5 e 1s2. Bearman fechava o top 5, a mais de 20s de distância, ainda com Verstappen a 2s do piloto da Haas.
Quando a corrida entrava nas dez voltas finais, a Red Bull avisou a Verstappen que ele teria que abandonar a corrida. O holandês teve problemas no motor e precisou se arrastar de volta aos boxes.
No final, Andrea Kimi Antonelli conseguiu converter a pole em sua primeira vitória na F1, dominando o GP da China para se tornar o segundo vencedor mais jovem da história da categoria. George Russell foi o segundo, garantindo mais uma dobradinha da Mercedes. Lewis Hamilton foi o terceiro, garantindo seu primeiro pódio como piloto da Ferrari. Completaram o top 10: Charles Leclerc, Oliver Bearman, Pierre Gasly, Liam Lawson, Isack Hadjar, Carlos Sainz e Franco Colapinto.
A Fórmula 1 tira agora uma semana de folga, retomando as atividades da temporada 2026 entre os dias 27 e 29 de março com o GP do Japão. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.
Confira o resultado final do GP da China de F1:
|Cla
|Piloto
|#
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|A. AntonelliMercedes
|12
|
1'32.064
|213.151
|2
|G. RussellMercedes
|63
|
+0.222
1'32.286
|212.638
|3
|L. HamiltonFerrari
|44
|
+0.351
1'32.415
|212.342
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|
+0.364
1'32.428
|212.312
|5
|O. PiastriMcLaren
|81
|
+0.486
1'32.550
|212.032
|6
|L. NorrisMcLaren
|1
|
+0.544
1'32.608
|211.899
|7
|P. GaslyAlpine
|10
|
+0.809
1'32.873
|211.294
|8
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|
+0.938
1'33.002
|211.001
|9
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|
+1.057
1'33.121
|210.732
|10
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|
+1.228
1'33.292
|210.346
|11
|N. HulkenbergAudi
|27
|
+1.290
1'33.354
|210.206
|12
|F. ColapintoAlpine
|43
|
+1.293
1'33.357
|210.199
|13
|E. OconHaas F1 Team
|31
|
+1.474
1'33.538
|209.792
|14
|L. LawsonRB
|30
|
+1.701
1'33.765
|209.284
|15
|A. LindbladRB
|41
|
+1.720
1'33.784
|209.242
|16
|G. BortoletoAudi
|5
|
+1.901
1'33.965
|208.839
|17
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|
+2.253
1'34.317
|208.060
|18
|A. AlbonWilliams
|23
|
+2.708
1'34.772
|207.061
|19
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|
+3.139
1'35.203
|206.123
|20
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|
+3.372
1'35.436
|205.620
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|
+3.931
1'35.995
|204.423
|22
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|
+4.842
1'36.906
|202.501
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