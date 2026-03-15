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Italiano da Mercedes se torna o segundo vencedor mais jovem da história; brasileiro da Audi teve carro recolhido pelos mecânicos minutos antes da largada

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

A Fórmula 1 fechou sua passagem por Xangai neste domingo com um movimentado GP da China, segunda etapa da temporada 2026. Em uma corrida marcada pelo drama antes mesmo da largada, o jovem italiano da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, dominou para converter a pole em sua primeira vitória na categoria, em dobradinha com George Russell, enquanto Lewis Hamilton foi o terceiro, em seu primeiro pódio pela Ferrari. Já Gabriel Bortoleto sequer conseguiu largar, com problemas em seu carro.

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O drama do GP da China começou antes da largada, com quatro pilotos ficando de fora da corrida. O primeiro foi Alex Albon. A FIA já havia confirmado que o tailandês sairia do pitlane após a Williams quebrar o parque fechado. Porém, foi identificado um problema hidráulico que impediu sua participação.

 

O segundo foi Lando Norris. A McLaren confirmou que havia encontrado uma falha elétrica no carro do atual campeão, tendo que remover o assoalho. O problema não foi solucionado a tempo. Seu companheiro de equipe Oscar Piastri, passou por um drama semelhante, com os mecânicos tirando seu carro do grid minutos antes da largada, mas sem revelar o que ocorreu.

Por último, Gabriel Bortoleto chegou a ir ao grid, mas teve seu carro retirado pelos mecânicos às pressas após notarem uma falha técnica de origem não-identificada. A Audi correu contra o tempo, mas não conseguiu viabilizar a saída do brasileiro dos boxes.

 

Antonelli tentou fechar a porta para Hamilton, mas o heptacampeão tracionou melhor para subir para a ponta, enquanto o italiano conseguiu segurar Leclerc para se manter em segundo, com Russell caindo para quarto, com Bearman fechando o top 5. Já Verstappen teve mais uma largada ruim, caindo para 16º.

Antes mesmo do fim da primeira volta, Bearman e Hadjar vinham em disputa pela quinta posição. Mas o francês da Red Bull rodou sozinho, fazendo com que o piloto da Haas também escapasse da pista pelo susto.

 

No final da primeira volta, Hamilton liderava com Antonelli, Leclerc e Russell no top 4, com os quatro separados por menos de 1s5. Em meio à confusão, Gasly era o quinto e Colapinto o sexto, com Lawson, Ocon, Lindblad e Sainz fechando o top 10. Já Verstappen era o 11º.

Aos poucos, a Mercedes começou a mostrar seu rendimento superior, com Antonelli assumindo a ponta na terceira volta e Russell ultrapassando o Leclerc poucas curvas depois, iniciando o ataque a Hamilton, retomando a dobradinha na volta 4 de 56.

Quando a prova chegava à 10º volta, Antonelli seguia na ponta, com mais de 1s para Russell, que tinha 3s3 de Hamilton, seguido de perto por Leclerc. Gasly já ficava a 5s, mesma distância que ele tinha para Colapinto. Em 10º, Verstappen já sofria com os pneus, reclamando pelo rádio que precisava fazer a troca. Ele via logo à sua frente a dupla da Racing Bulls em uma disputa intensa, com Lawson conseguindo superar Lindblad.

 

Na 11ª volta, o abandono de Stroll com a Aston Martin trouxe o SC para a pista. Isso fez com que o top 5 fosse aos boxes para a primeira troca. Na volta, Antonelli liderava à frente de Antonelli e Ocon, que não pararam porque já haviam largado de pneus duros. Russell era o quarto, com Hamilton em quinto, enquanto Lindblad estava à frente de Leclerc. Quem se deu mal nessa foramLawson e Verstappen, que haviam ido aos boxes segundos antes do SC, caindo para 13º e 14º, respectivamente.

 

A relargada veio na volta 14. Antonelli manteve a ponta sem problemas, enquanto Colapinto precisou se defender dos esforços de Ocon. Já Hamilton conseguia ultrapassar Russell pela quarta posição, com o heptacampeão iniciando a caça aos dois da frente, subindo para segundo em pouco tempo, enquanto o britânico da Mercedes também era ultrapassado por Leclerc e começava a perder terreno, reclamando pelo rádio sobre a falta de aderência.

Enquanto Antonelli conseguia abrir 3s4 na volta 25, Leclerc e Russell colavam em Hamilton, com os três protagonizando uma disputa intensa e repleta de ultrapassagens, inclusive com os ex-companheiros de Mercedes quase se tocando.

 

Na 30ª volta, Antonelli seguia tranquilo na ponta, com 8s de vantagem para o segundo colocado, que agora era seu companheiro de Mercedes, Russell, tendo conseguido se livrar da dupla da Ferrari. Leclerc era o terceiro, a 1s3, com Hamilton a 0s6 do monegasco. Bearman era o quinto, já a 16s3 do heptacampeão. Verstappen era o sexto.

A prova teve uma nova rápida bandeira amarela na curva 2. Ocon vinha rápido pela reta principal enquanto Colapinto saía dos boxes após seu pitstop. Com o argentino fechando o espaço, os dois acabaram se encontrando e rodando. Os comissários viram o piloto da Haas como o culpado pelo incidente, dando a ele uma punição de 10s.

 

Hamilton passou a pressionar Leclerc e, na volta 36, conseguiu a ultrapassagem em cima do companheiro de equipe, subindo para terceiro e, imediatamente, começou a abrir em cima do monegasco. Lá no fundo, Alonso abandonava por conta das dores causadas pela vibração de sua Aston Martin, deixando a corrida com apenas 16 carros.

Enquanto Antonelli tinha 7s5 de vantagem para Russell na volta 45, o britânico tinha mais 6s para Hamilton, que ainda tinha Leclerc em sua cola, com a diferença variando entre 0s5 e 1s2. Bearman fechava o top 5, a mais de 20s de distância, ainda com Verstappen a 2s do piloto da Haas.

Quando a corrida entrava nas dez voltas finais, a Red Bull avisou a Verstappen que ele teria que abandonar a corrida. O holandês teve problemas no motor e precisou se arrastar de volta aos boxes.

 

 

No final, Andrea Kimi Antonelli conseguiu converter a pole em sua primeira vitória na F1, dominando o GP da China para se tornar o segundo vencedor mais jovem da história da categoria. George Russell foi o segundo, garantindo mais uma dobradinha da Mercedes. Lewis Hamilton foi o terceiro, garantindo seu primeiro pódio como piloto da Ferrari. Completaram o top 10: Charles Leclerc, Oliver Bearman, Pierre Gasly, Liam Lawson, Isack Hadjar, Carlos Sainz e Franco Colapinto.

A Fórmula 1 tira agora uma semana de folga, retomando as atividades da temporada 2026 entre os dias 27 e 29 de março com o GP do Japão. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

Confira o resultado final do GP da China de F1:

Cla Piloto # Tempo Pneus km/h
1 A. AntonelliMercedes 12

1'32.064

   213.151
2 G. RussellMercedes 63

+0.222

1'32.286

   212.638
3 L. HamiltonFerrari 44

+0.351

1'32.415

   212.342
4 C. LeclercFerrari 16

+0.364

1'32.428

   212.312
5 O. PiastriMcLaren 81

+0.486

1'32.550

   212.032
6 L. NorrisMcLaren 1

+0.544

1'32.608

   211.899
7 P. GaslyAlpine 10

+0.809

1'32.873

   211.294
8 M. VerstappenRed Bull Racing 3

+0.938

1'33.002

   211.001
9 I. HadjarRed Bull Racing 6

+1.057

1'33.121

   210.732
10 O. BearmanHaas F1 Team 87

+1.228

1'33.292

   210.346
11 N. HulkenbergAudi 27

+1.290

1'33.354

   210.206
12 F. ColapintoAlpine 43

+1.293

1'33.357

   210.199
13 E. OconHaas F1 Team 31

+1.474

1'33.538

   209.792
14 L. LawsonRB 30

+1.701

1'33.765

   209.284
15 A. LindbladRB 41

+1.720

1'33.784

   209.242
16 G. BortoletoAudi 5

+1.901

1'33.965

   208.839
17 C. Sainz Jr.Williams 55

+2.253

1'34.317

   208.060
18 A. AlbonWilliams 23

+2.708

1'34.772

   207.061
19 F. AlonsoAston Martin Racing 14

+3.139

1'35.203

   206.123
20 V. BottasCadillac-Ferrari 77

+3.372

1'35.436

   205.620
21 L. StrollAston Martin Racing 18

+3.931

1'35.995

   204.423
22 S. PerezCadillac-Ferrari 11

+4.842

1'36.906

   202.501

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