Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Relato de classificação
Fórmula 1 GP do Japão

F1: Antonelli crava pole no Japão; Bortoleto larga de 9º e Verstappen é eliminado no Q2

George Russell e Oscar Piastri  completam os três primeiros colocados da prova em Suzuka

Isa Fernandes
Editado:

Teve briga tripla pelo primeiro lugar, mas deu Andrea Kimi Antonelli na pole para o GP do Japão de Fórmula 1. George Russell e Oscar Piastri completaram os três primeiros colocados. 

Leia também:

Destaque para Gabriel Bortoleto que bateu Nico Hulkenberg, avançou ao Q3 e inicia a corrida em Suzuka na nona colocação. Por outro lado, Max Verstappen foi eliminado no Q2 ao ser superado por Arvid Lindblad que acabou jogando o holandês para P11. 

A classificação

Q1

Lando Norris e Oscar Piastri foram os primeiros, das quatro equipes de ponta, a ir à pista e fazer suas voltas, seguidos pela Ferrari e as Mercedes vindo minutos depois. Ao fim das tentativas, Kimi Antonelli virou 1m30s035 cravando o melhor tempo. Charles Leclerc e Piastri vieram logo atrás.

Destaque também para Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg que se colocaram, na primeira metade da sessão, dentro do top 10. Com a bandeira quadriculada agita, os dois carros da Audi se colocaram à frente do atual campeão mundial. 

 

Foram eliminados, Alex Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll. 

Q2

A primeira parte do Q2 mostrou que a McLaren e a Ferrari estavam, realmente, para jogo. Além disso, Bortoleto acabou se colocando na briga ao fazer a terceira melhor marca - antes de ser superado por Piastri e Norris que vinham em volta rápida depois dele.

Com todos os carros na garagem, destaque para Isack Hadjar se colocando à frente de Max Verstappen e Piastri na ponta sendo 0s3 mais rápido que Antonelli. Na reta final, situação complicada para Red Bull que tinha seus dois pilotos na zona de risco.

E realmente acabou não dando par o holandês que foi eliminado no Q2 - ironicamente, sendo 'desclassificado' por Arvid Lindblad da Racing Bulls. 

Eliminados: Max Verstappen, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto e Carlos Sainz.

 

Q3

Logo de cara, Antonelli conseguiu fazer abaixar ainda mais o tempo e ser o primeiro a entrar na casa de 1m28s. No zerar do cronômetro, ninguém superou o italiano da Mercedes.

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

1'28.778

   235.477
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.298

1'29.076

   234.689
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.354

1'29.132

   234.542
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.627

1'29.405

   233.825
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.631

1'29.409

   233.815
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.789

1'29.567

   233.402
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+0.913

1'29.691

   233.080
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+1.200

1'29.978

   232.336
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.496

1'30.274

   231.574
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+1.541

1'30.319

   231.459
11 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+1.484

1'30.262

   231.605
12 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+1.531

1'30.309

   231.485
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.609

1'30.387

   231.285
14 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+1.717

1'30.495

   231.009
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.849

1'30.627

   230.672
16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+2.255

1'31.033

   229.644
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.310

1'31.088

   229.505
18 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+2.312

1'31.090

   229.500
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+3.428

1'32.206

   226.722
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+3.552

1'32.330

   226.418
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+3.868

1'32.646

   225.646
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.142

1'32.920

   224.980
Ver resultados completos

 

 

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Antonelli é POLE e Bortoleto larga em 9º; Participe do debate AO VIVO no Q4
Próximo artigo F1: Antonelli é POLE e Bortoleto larga em 9º; Participe do debate AO VIVO no Q4

