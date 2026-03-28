F1: Antonelli crava pole no Japão; Bortoleto larga de 9º e Verstappen é eliminado no Q2
Teve briga tripla pelo primeiro lugar, mas deu Andrea Kimi Antonelli na pole para o GP do Japão de Fórmula 1. George Russell e Oscar Piastri completaram os três primeiros colocados.
Destaque para Gabriel Bortoleto que bateu Nico Hulkenberg, avançou ao Q3 e inicia a corrida em Suzuka na nona colocação. Por outro lado, Max Verstappen foi eliminado no Q2 ao ser superado por Arvid Lindblad que acabou jogando o holandês para P11.
A classificação
Q1
Lando Norris e Oscar Piastri foram os primeiros, das quatro equipes de ponta, a ir à pista e fazer suas voltas, seguidos pela Ferrari e as Mercedes vindo minutos depois. Ao fim das tentativas, Kimi Antonelli virou 1m30s035 cravando o melhor tempo. Charles Leclerc e Piastri vieram logo atrás.
Destaque também para Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg que se colocaram, na primeira metade da sessão, dentro do top 10. Com a bandeira quadriculada agita, os dois carros da Audi se colocaram à frente do atual campeão mundial.
Foram eliminados, Alex Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.
Q2
A primeira parte do Q2 mostrou que a McLaren e a Ferrari estavam, realmente, para jogo. Além disso, Bortoleto acabou se colocando na briga ao fazer a terceira melhor marca - antes de ser superado por Piastri e Norris que vinham em volta rápida depois dele.
Com todos os carros na garagem, destaque para Isack Hadjar se colocando à frente de Max Verstappen e Piastri na ponta sendo 0s3 mais rápido que Antonelli. Na reta final, situação complicada para Red Bull que tinha seus dois pilotos na zona de risco.
E realmente acabou não dando par o holandês que foi eliminado no Q2 - ironicamente, sendo 'desclassificado' por Arvid Lindblad da Racing Bulls.
Eliminados: Max Verstappen, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto e Carlos Sainz.
Q3
Logo de cara, Antonelli conseguiu fazer abaixar ainda mais o tempo e ser o primeiro a entrar na casa de 1m28s. No zerar do cronômetro, ninguém superou o italiano da Mercedes.
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
1'28.778
|235.477
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.298
1'29.076
|234.689
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.354
1'29.132
|234.542
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.627
1'29.405
|233.825
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.631
1'29.409
|233.815
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.789
1'29.567
|233.402
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+0.913
1'29.691
|233.080
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+1.200
1'29.978
|232.336
|9
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+1.496
1'30.274
|231.574
|10
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+1.541
1'30.319
|231.459
|11
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+1.484
1'30.262
|231.605
|12
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+1.531
1'30.309
|231.485
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.609
1'30.387
|231.285
|14
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.717
1'30.495
|231.009
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+1.849
1'30.627
|230.672
|16
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.255
1'31.033
|229.644
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.310
1'31.088
|229.505
|18
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+2.312
1'31.090
|229.500
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.428
1'32.206
|226.722
|20
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.552
1'32.330
|226.418
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+3.868
1'32.646
|225.646
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+4.142
1'32.920
|224.980
Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais
Últimas notícias
F1 - Apesar de boa classificação no Japão, Russell não esconde preocupação com o carro: "Não sabemos o que aconteceu"
F1 - Eliminado precocemente na classificação do Japão, Verstappen dispara: "Não fico mais frustrado"
F1: Antonelli admite surpresa com diferença sobre Russell no Japão
F1 - Bortoleto comemora classificação e projeta corrida no Japão: "Podemos chegar muito longe"
