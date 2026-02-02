Andrea Kimi Antonelli entra em sua segunda temporada na Fórmula 1 como companheiro de equipe de George Russell na Mercedes, vista como a equipe favorita a estar na briga pelo título de 2026. Apesar de enfrentar uma grande mudança no regulamento, o piloto italiano está confiante de que conseguirá se colocar na briga pelo título.

Neste ano, a F1 terá um conjunto de regras muito diferente das últimas temporadas - as mudanças acontecem tanto no chassi quanto nos motores, o que significa que, até o momento, não podemos dizer com certeza qual será a hierarquia do grid.

No entanto, desde o fim da última temporada, a Mercedes vem sendo apontada como favorita, principalmente por como a equipe enfrentou a última mudança de regulamentos de 2014. Ela também começou esta temporada com força e impressionou no shakedown da semana passada em Barcelona.

A Mercedes completou a maior quilometragem de todas as equipes nos três dias de testes, com Antonelli realizando até mesmo uma simulação completa de corrida - um grande feito tão cedo.

Portanto, parece que a equipe de Brackley superou seus quatro anos decepcionantes durante a era do efeito solo, em que a McLaren ou a Red Bull conquistaram todos os títulos, enquanto a Mercedes ficou muito atrás.

Antonelli agora tem como objetivo conquistar o campeonato, apesar de ter apenas 19 anos e estar entrando em sua segunda temporada após terminar em sétimo lugar em sua campanha de estreia, com três pódios.

"Esse é absolutamente o objetivo", disse o italiano durante o evento de lançamento da temporada da equipe. "Vencer e, eventualmente, lutar pelo campeonato mundial. Meu propósito é esse: vencer e ser um dos melhores. Definitivamente, é isso que eu quero. Claro, George [Russell] é muito forte e está pronto para brigar pelo título, sendo uma das referências no grid. Acho que vai ser muito divertido especialmente competir com ele e, sim, estou realmente ansioso por isso".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17 Foto: Mercedes AMG

Toto Wolff, chefe de equipe, no entanto, não 'alimenta' as expectativas de Antonelli conquistar o título de 2026, principalmente depois de uma temporada cheia de altos e baixos em 2025 - apesar dos três pódios e a pole position na corrida sprint de Miami do italiano.

Há também a ressalva de que seu companheiro de equipe Russell está agora em seu oitavo ano na F1, foi considerado o melhor piloto atrás de Max Verstappen na temporada passada e é o favorito ao título.

O chefe da Mercedes disse: "Kimi está completamente na trajetória que sempre traçamos no início, no ano passado - primeiro ano na F1 com todo esse 'circo' em torno dele, as obrigações com a mídia, as solicitações dos patrocinadores e dos fãs, e é exatamente por isso que tivemos desempenhos muito bons e, em seguida, algumas corridas em que ele teve mais dificuldades".

"Então, agora não há dúvidas sobre sua velocidade e sua habilidade nas corridas. Ele está entrando em sua segunda temporada, conhece todas as pistas, conhece todos vocês, conhece a maioria dos outros requisitos. Portanto, tenho certeza absoluta de que será um bom ano para ele".

"Dito isso, não acho que devemos esperar que ele esteja no topo, que seja como George o tempo todo. George é um dos melhores, está na F1 há muito tempo".

"Ele é uma referência e Kimi tem 19 anos e está entrando em sua segunda temporada. Então, vamos ver outro passo que tenho certeza que ele dará".

