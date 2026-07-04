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Relato de classificação
Fórmula 1 GP da Grã-Bretanha

F1: Antonelli 'despacha' Ferraris e crava pole do GP da Grã-Bretanha; Bortoleto é P11

George Russell foi apenas o quarto colocado; brasileiro da Audi ficou a 0s032 de avançar ao Q3

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

Andrea Kimi Antonelli na pole, mais uma vez na temporada 2026! O piloto da Mercedes cravou o tempo de 1m28s111 - o melhor do fim de semana - e larga da primeira posição do grid no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

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Charles Leclerc estará ao lado do italiano na primeira fila e Lewis Hamilton completa os três primeiros colocados. George Russell, que briga com o companheiro de equipe das 'Flechas de Prata' pelo título, inicia a prova em quarto.

Gabriel Bortoleto finalizou a classificação em 11º, à frente de Nico Hulkenberg, com uma distância mínima de 0s032 do Q3.

A classificação 

Q1 

Lewis Hamilton, um dos primeiros a sair para pista, utilizou pneus usados  na primeira tentativa do Q1. Gabriel Bortoleto iniciou a sessão com problemas, o brasileiro não estava conseguindo colocar a sexta marcha no carro. Nas opções de gama, apenas Nico Hulkenberg optou pelos pneus médios.

Restando 10 minutos para o fim da primeira parte, George Russell causou uma bandeira amarela na curva sete ao sair da pista. No replay, foi possível ver que George tira o pé do acelerador para fazer a chicane, mas o carro continua acelerando e ele passa direto. Contudo, o britânico conseguiu tirar o carro da brita e retornar para boxes.

 

Depois do incidente, Russell foi para tentativa de fazer uma das 15 melhores voltas para avançar ao Q2 e, mesmo com um setor amarelo, conseguiu uma marca suficiente para pegar o elevador na tabela. Gabriel Bortoleto, com problema n câmbio, conseguiu deixar os boxes com apenas três minutos restantes. 

Na pista, a Red Bull apareceu de surpresa com Isack Hadjar assumindo o P1 - vale destacar que o francês estava com pneus macios novos. Praticamente sozinho na pista, o brasileiro - em sua única tentativa - conseguiu encaixar o 12º melhor tempo.

 

No fim, Hadjar liderou, Liam Lawson foi o segundo, Charles Leclerc em terceiro, Nico Hulkenberg em quarto e Max Verstappen em quinto. 

Outro incidente que, depois da sessão, resultou em uma punição, foi entre Stroll e Gasly. O francês da Alpine atrapalhou a volta do piloto da Aston Martin e, por isso, foi punido em três posições no grid de largada de domingo.

Eliminados: Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Sergio Pérez, Lance Stroll e Fernando Alonso.  Vale destacar que, pouco antes do fim da sessão, Colapinto perdeu o controle do carro e 'passeou' pela pista, cortando diversas curvas e parando em uma área de escape. 

 

Q2

Max Verstappen foi o primeiro a ir à pista na segunda parte da sessão e, pouco depois de iniciar a volta de saída, reclamou pelo rádio que o motor "não estava respondendo de uma maneira normal". Além disso, já pensando na corrida, o tetracampeão optou por pneus macios usados.

Na sequência, as voltas foram sendo feitas, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc desbancando os dois carros da Red Bull. Sem volta marcada, Andrea Kimi Antonelli destacou para Bono que não estava sentindo os pedais de freio. 

 

Gabriel Bortoleto, que passou no 'sufoco' no Q1, fez sua primeira tentativa e conseguiu o 9º melhor tempo. Nico Hulkenberg, que tinha a décima melhor marca, teve a volta deletada por ter ultrapassado os limites de pista. 

Depois de reclamar sobre os freios e abortar a tentativa, Antonelli conseguiu um P3 na primeira metade do Q2. Mais atrás - de pneus usados - Oscar Piastri figurava na zona de eliminação. 

 

Na segunda metade, a briga pelas dez primeiras colocações se tornou intensa, com Antonelli 'voando' na pista e consguindo colocar 0s133 à frente de Leclerc. 

No fim, foram eliminados: Gabriel Bortoleto - por 0s032 - Pirre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz e Alex Albon. 

Pelo rádio, o brasileiro se desculpou com a equipe pelo 11º lugar dizendo que o carro tinha mais para se extraído. Na telemetria, foi possível ver que o 'erro' aconteceu no segundo setor da pista. 

Q3

Por conta do número limitado de pneus, Arvid Lindblad e Liam Lawson permaneceram nos boxes enquanto os rivais tentavam as primeiras voltas, claramente, adotando a estratégia de fazer uma úncia volta lançada. 

Curiosamente, depois de todas as primeiras voltas feitas, a classificação ficou blocada com: Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Verstappen, Piastri, Norris, Lawson e Lindblad - destaque para o francês da Red Bull 0s394 à frente do tetracampeão.

 

Antonelli foi o primeiro a fazer a última volta da classificação, seguido por Norris e Lindblad - que, finalmente, saiu dos boxes.  Ao fim, as McLarens e Verstappen ficaram distantes do tempo de 1m28s111 de Kimi. 

Após a sessão, Gasly, que iria largar em 12º, foi punido em três posições pelos comissários da FIA pelo incidente com Stroll. Com isso, o francês da Alpine irá iniciar a corrida em 15º, com Hulkenberg, Oliver Bearman e Carlos Sainz subindo uma posição no grid.

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

1'28.111

   240.691
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.175

1'28.286

   240.214
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.347

1'28.458

   239.747
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.370

1'28.481

   239.685
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.635

1'28.746

   238.969
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.766

1'28.877

   238.617
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.782

1'28.893

   238.574
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.921

1'29.032

   238.201
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+1.194

1'29.305

   237.473
10 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+1.605

1'29.716

   236.385
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.350

1'29.461

   237.059
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.965

1'30.076

   235.441
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+2.390

1'30.501

   234.335
14 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+2.512

1'30.623

   234.020
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.952

1'30.063

   235.475
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+3.230

1'31.341

   232.180
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+2.569

1'30.680

   233.872
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+3.116

1'31.227

   232.470
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+3.210

1'31.321

   232.231
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+3.340

1'31.451

   231.901
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.752

1'32.863

   228.375
22 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+4.914

1'33.025

   227.977
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RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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