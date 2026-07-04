F1: Antonelli 'despacha' Ferraris e crava pole do GP da Grã-Bretanha; Bortoleto é P11
George Russell foi apenas o quarto colocado; brasileiro da Audi ficou a 0s032 de avançar ao Q3
Andrea Kimi Antonelli na pole, mais uma vez na temporada 2026! O piloto da Mercedes cravou o tempo de 1m28s111 - o melhor do fim de semana - e larga da primeira posição do grid no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1.
Charles Leclerc estará ao lado do italiano na primeira fila e Lewis Hamilton completa os três primeiros colocados. George Russell, que briga com o companheiro de equipe das 'Flechas de Prata' pelo título, inicia a prova em quarto.
Gabriel Bortoleto finalizou a classificação em 11º, à frente de Nico Hulkenberg, com uma distância mínima de 0s032 do Q3.
A classificação
Q1
Lewis Hamilton, um dos primeiros a sair para pista, utilizou pneus usados na primeira tentativa do Q1. Gabriel Bortoleto iniciou a sessão com problemas, o brasileiro não estava conseguindo colocar a sexta marcha no carro. Nas opções de gama, apenas Nico Hulkenberg optou pelos pneus médios.
Restando 10 minutos para o fim da primeira parte, George Russell causou uma bandeira amarela na curva sete ao sair da pista. No replay, foi possível ver que George tira o pé do acelerador para fazer a chicane, mas o carro continua acelerando e ele passa direto. Contudo, o britânico conseguiu tirar o carro da brita e retornar para boxes.
Depois do incidente, Russell foi para tentativa de fazer uma das 15 melhores voltas para avançar ao Q2 e, mesmo com um setor amarelo, conseguiu uma marca suficiente para pegar o elevador na tabela. Gabriel Bortoleto, com problema n câmbio, conseguiu deixar os boxes com apenas três minutos restantes.
Na pista, a Red Bull apareceu de surpresa com Isack Hadjar assumindo o P1 - vale destacar que o francês estava com pneus macios novos. Praticamente sozinho na pista, o brasileiro - em sua única tentativa - conseguiu encaixar o 12º melhor tempo.
No fim, Hadjar liderou, Liam Lawson foi o segundo, Charles Leclerc em terceiro, Nico Hulkenberg em quarto e Max Verstappen em quinto.
Outro incidente que, depois da sessão, resultou em uma punição, foi entre Stroll e Gasly. O francês da Alpine atrapalhou a volta do piloto da Aston Martin e, por isso, foi punido em três posições no grid de largada de domingo.
Eliminados: Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Sergio Pérez, Lance Stroll e Fernando Alonso. Vale destacar que, pouco antes do fim da sessão, Colapinto perdeu o controle do carro e 'passeou' pela pista, cortando diversas curvas e parando em uma área de escape.
Q2
Max Verstappen foi o primeiro a ir à pista na segunda parte da sessão e, pouco depois de iniciar a volta de saída, reclamou pelo rádio que o motor "não estava respondendo de uma maneira normal". Além disso, já pensando na corrida, o tetracampeão optou por pneus macios usados.
Na sequência, as voltas foram sendo feitas, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc desbancando os dois carros da Red Bull. Sem volta marcada, Andrea Kimi Antonelli destacou para Bono que não estava sentindo os pedais de freio.
Gabriel Bortoleto, que passou no 'sufoco' no Q1, fez sua primeira tentativa e conseguiu o 9º melhor tempo. Nico Hulkenberg, que tinha a décima melhor marca, teve a volta deletada por ter ultrapassado os limites de pista.
Depois de reclamar sobre os freios e abortar a tentativa, Antonelli conseguiu um P3 na primeira metade do Q2. Mais atrás - de pneus usados - Oscar Piastri figurava na zona de eliminação.
Na segunda metade, a briga pelas dez primeiras colocações se tornou intensa, com Antonelli 'voando' na pista e consguindo colocar 0s133 à frente de Leclerc.
No fim, foram eliminados: Gabriel Bortoleto - por 0s032 - Pirre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz e Alex Albon.
Pelo rádio, o brasileiro se desculpou com a equipe pelo 11º lugar dizendo que o carro tinha mais para se extraído. Na telemetria, foi possível ver que o 'erro' aconteceu no segundo setor da pista.
Q3
Por conta do número limitado de pneus, Arvid Lindblad e Liam Lawson permaneceram nos boxes enquanto os rivais tentavam as primeiras voltas, claramente, adotando a estratégia de fazer uma úncia volta lançada.
Curiosamente, depois de todas as primeiras voltas feitas, a classificação ficou blocada com: Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Verstappen, Piastri, Norris, Lawson e Lindblad - destaque para o francês da Red Bull 0s394 à frente do tetracampeão.
Antonelli foi o primeiro a fazer a última volta da classificação, seguido por Norris e Lindblad - que, finalmente, saiu dos boxes. Ao fim, as McLarens e Verstappen ficaram distantes do tempo de 1m28s111 de Kimi.
Após a sessão, Gasly, que iria largar em 12º, foi punido em três posições pelos comissários da FIA pelo incidente com Stroll. Com isso, o francês da Alpine irá iniciar a corrida em 15º, com Hulkenberg, Oliver Bearman e Carlos Sainz subindo uma posição no grid.
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
1'28.111
|240.691
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.175
1'28.286
|240.214
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.347
1'28.458
|239.747
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.370
1'28.481
|239.685
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.635
1'28.746
|238.969
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.766
1'28.877
|238.617
|7
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.782
1'28.893
|238.574
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.921
1'29.032
|238.201
|9
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+1.194
1'29.305
|237.473
|10
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.605
1'29.716
|236.385
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+1.350
1'29.461
|237.059
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.965
1'30.076
|235.441
|13
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+2.390
1'30.501
|234.335
|14
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.512
1'30.623
|234.020
|15
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.952
1'30.063
|235.475
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+3.230
1'31.341
|232.180
|17
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+2.569
1'30.680
|233.872
|18
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.116
1'31.227
|232.470
|19
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+3.210
1'31.321
|232.231
|20
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.340
1'31.451
|231.901
|21
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+4.752
1'32.863
|228.375
|22
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+4.914
1'33.025
|227.977
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RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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