F1: Antonelli detalha lições dos campeões Hamilton e Verstappen ao lidar com 'caos' do GP do Bahrein na Malásia

Atual líder do campeonato de Fórmula 1, com apenas 20 anos de idade, Kimi Antonelli detalhou as lições que está aprendendo por competir ao lado de Lewis Hamilton e Max Verstappen, hepta e tetracampeão mundiais.

O italiano subiu ao pódio do GP do Bahrein na Malásia como segundo colocado, logo atrás do vencedor Verstappen e a frente de Hamilton, que foi terceiro. Durante a coletiva de imprensa após a corrida, o italiano comentou sobre correr contra dois dos mais experientes do grid.

"É sempre ótimo, antes de tudo, poder compartilhar a pista, neste caso com Max e Lewis, porque eles definitivamente estão reescrevendo... Bem, Lewis basicamente fez a história do esporte e Max está fazendo o mesmo. Então, da minha parte, tento aprender o máximo possível sempre que piloto perto deles", falou.

A entrevista aconteceu após uma prova caótica, a qual começou após um atraso de uma hora e 40 minutos devido à chuva. Embora Antonelli tenha feito uma corrida bem-sucedida, transformando uma largada em P3 em uma chegada em segundo, ele disse que ainda aprendeu com Verstappen e Hamilton como lidar com aquelas condições, especialmente com várias relargadas atrás do safety car.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Hoje foi uma demonstração muito boa de como Max lidou com a relargada com pneus slick e a pista escorregadia", continuou Antonelli. "Ele simplesmente sabia muito melhor como posicionar o carro e tinha uma percepção melhor da aderência naquelas duas primeiras curvas e me ultrapassou. Então isso foi muito bom. Mesmo que não tenha sido agradável ser ultrapassado, fiquei muito irritado com isso, ainda foi uma boa maneira de aprender com aquilo e usar no futuro.

"E então, com Lewis, acho que já vimos muitas vezes, ao longo de muitos anos, que mesmo quando as coisas dão errado, ele sempre mantém a cabeça baixa e tenta dar o melhor de si para alcançar o melhor resultado possível", concluiu.

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