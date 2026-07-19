F1: Antonelli detalha vitória "difícil" sobre Leclerc na Bélgica
Italiano da Mercedes venceu em Spa mas precisou segurar o monegasco da Ferrari e teve dificuldade para abrir vantagem no fim
Kimi Antonelli continua escrevendo páginas da história no seu segundo ano na Fórmula 1. O italiano venceu pela sexta vez no ano e, hoje (19), foi no icônico circuito de Spa-Francorchamps. O jovem da Mercedes largou na liderança e chegou a perdê-la, precisando ultrapassar e, no fim, segurar Charles Leclerc, o que, segundo ele, não foi uma tarefa fácil.
"Foi uma corrida difícil, porque os ritmos estavam todos muito próximos. Depois, obviamente, com o safety car virtual, Charles foi para a frente. Mas devo dizer que ele estava muito rápido e era difícil, porque o vácuo era muito potente. Quando o passei, tive dificuldade em abrir vantagem. Mas foi uma bela vitória e agora estamos concentrados em Budapeste", disse Antonelli a Sky Sports.
Apesar dos desafios, Kimi não perdeu a cabeça e soube utilizar as oportunidades corretas, garantindo uma vitória importante me termos de campeonato. A vantagem do italiano vai a 45 pontos sobre o vice Lewis Hamilton e 50 em relação ao companheiro de equipe, George Russell, terceiro colocado.
Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
No próximo fim de semana a F1 realiza a última etapa antes da pausa do meio de ano, em Hungaroring. A pista húngara é mais lenta e técnico o que, no papel, pode tornar perigosa uma Ferrari que brilhou em circuitos pouco favoráveis ao SF-26, como Silverstone e Spa. Antonelli sabe disso e afirma que se manterá atento.
"Será uma pista onde [Leclerc e Hamilton] serão muito fortes e, sinceramente, neste fim de semana trouxemos um pacote com um pouco menos de carga, por isso em Budapeste voltaremos com a configuração das corridas anteriores", confessou. "Mas sim, devo dizer que não será fácil porque a Ferrari anda muito forte. Será importante maximizar cada sessão e depois tentar levar para casa o melhor resultado possível".
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Mudanças no carro tornaram vida na classificação "mais difícil", diz Antonelli
F1: McLaren vê P2 de Norris no TL2 como 'irreal' para classificação na Bélgica
F1: "Tenho que render", diz Antonelli após 'zerar' em Silverstone
F1: Russell detona problema na bateria que gerou acidente com Hamilton e abandono na Bélgica
F1 - Russell x Antonelli, Piastri x Norris: por que motores causam grandes diferenças de performance entre duplas?
F1: Por que Russell não consegue acompanhar ritmo de Antonelli
Últimas notícias
F1: Hamilton critica penalização por "incidente de corrida" com Russell no GP da Bélgica
Verstappen cita 'quase batida' na primeira volta em Spa e ironiza regras: "F1 2026 às vezes pode ser uma selva"
F1: "Tivemos um problema em todos os carros com motor Mercedes", afirma Wolff
F1: Antonelli detalha vitória "difícil" sobre Leclerc na Bélgica
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários