F1: Antonelli detalha vitória "difícil" sobre Leclerc na Bélgica

Kimi Antonelli continua escrevendo páginas da história no seu segundo ano na Fórmula 1. O italiano venceu pela sexta vez no ano e, hoje (19), foi no icônico circuito de Spa-Francorchamps. O jovem da Mercedes largou na liderança e chegou a perdê-la, precisando ultrapassar e, no fim, segurar Charles Leclerc, o que, segundo ele, não foi uma tarefa fácil.

"Foi uma corrida difícil, porque os ritmos estavam todos muito próximos. Depois, obviamente, com o safety car virtual, Charles foi para a frente. Mas devo dizer que ele estava muito rápido e era difícil, porque o vácuo era muito potente. Quando o passei, tive dificuldade em abrir vantagem. Mas foi uma bela vitória e agora estamos concentrados em Budapeste", disse Antonelli a Sky Sports.

Apesar dos desafios, Kimi não perdeu a cabeça e soube utilizar as oportunidades corretas, garantindo uma vitória importante me termos de campeonato. A vantagem do italiano vai a 45 pontos sobre o vice Lewis Hamilton e 50 em relação ao companheiro de equipe, George Russell, terceiro colocado.

Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

No próximo fim de semana a F1 realiza a última etapa antes da pausa do meio de ano, em Hungaroring. A pista húngara é mais lenta e técnico o que, no papel, pode tornar perigosa uma Ferrari que brilhou em circuitos pouco favoráveis ao SF-26, como Silverstone e Spa. Antonelli sabe disso e afirma que se manterá atento.

"Será uma pista onde [Leclerc e Hamilton] serão muito fortes e, sinceramente, neste fim de semana trouxemos um pacote com um pouco menos de carga, por isso em Budapeste voltaremos com a configuração das corridas anteriores", confessou. "Mas sim, devo dizer que não será fácil porque a Ferrari anda muito forte. Será importante maximizar cada sessão e depois tentar levar para casa o melhor resultado possível".

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