F1: Antonelli diz que Mercedes terá novo motor e correções na bateria na Áustria

Após o abandono de Andrea Kimi Antonelli no GP de Barcelona de Fórmula 1, ​​o alerta sobre a bateria soou alto e claro na sede da Mercedes em Brackley. O próprio piloto confirmou isso antes do GP da Áustria, revelando que, a partir de amanhã, utilizará uma nova unidade de potência combinada a um conjunto de baterias atualizado, com diversas medidas corretivas.

"Os problemas, na verdade, já haviam surgido há algum tempo", explicou Antonelli. "Eu já tinha tido dificuldades no TL1 em ​​Miami e, depois, houve o abandono de George em Montreal. Deixamos escapar muitos pontos."

Antonelli explicou que o problema que encerrou sua corrida em Barcelona, ​​a três voltas do fim, não estava estritamente relacionado à temperatura. "É verdade que um componente sofreu um pico repentino de temperatura, o que causou uma falha na bateria", disse ele. "Mas, no Canadá, as condições eram completamente diferentes; estava muito mais frio."

A Mercedes introduziu uma série de atualizações de software e pequenos ajustes de hardware no conjunto de baterias, mas, como Antonelli ressaltou, trata-se de medidas rotineiras de confiabilidade, sem qualquer relação com o ADUO.

Entre os tópicos discutidos na análise pós-corrida no circuito de Barcelona, ​​estava a estratégia. No paddock, alguns questionaram se a Mercedes, ao optar por uma corrida com três paradas — assim como a Ferrari —, poderia ter aumentado suas chances de conquistar a sétima vitória da temporada.

"Tecnicamente, seria possível fazer três paradas. Mas, em nossas simulações, a estratégia de duas paradas ainda se mostrava ligeiramente mais rápida. Também precisamos lembrar que esses cálculos pressupõem que estamos sempre andando com pista livre. Na corrida em si, há muito mais variáveis ​​a serem consideradas", admitiu Kimi.

Dettaglio tecnico Mercedes W17 Foto di: AG Photo

No entanto, a situação foi diferente em relação ao ponto levantado por Toto Wolff logo após a bandeirada em Barcelona. O chefe da Mercedes observou que o tempo perdido na disputa direta roda a roda entre Russell e Antonelli não havia sido nada ideal para o time.

“Houve uma reunião sobre o assunto, e Toto foi muito claro. Se nos virmos novamente em uma situação como a de Barcelona, ​​sob pressão dos nossos rivais, haverá uma ordem de equipe, especialmente se um dos dois carros estiver apresentando um ritmo melhor. Por outro lado, se estivermos disputando posição entre nós sem pressão de outra equipe, teremos liberdade para correr, assim como aconteceu em Montreal”.

Neste fim de semana, a F1 inicia uma maratona de quatro GPs em cinco semanas, um trecho crucial da temporada antes da pausa de verão. “Acredito que todas essas são pistas às quais nosso carro deve se adaptar bem”, concluiu Antonelli.

“Até agora, tivemos dificuldades principalmente em circuitos com asfalto mais antigo e baixa aderência. Nesse aspecto, o Red Bull Ring deve ser mais favorável do que Barcelona, ​​embora esperemos temperaturas muito altas. É uma pista muito exigente para o carro, dos freios ao motor, especialmente porque a altitude reduz a quantidade de oxigênio disponível. Também nesse sentido, contar com uma unidade de potência nova é, sem dúvida, uma boa notícia”.

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