F1: Antonelli diz que pole era possível na Hungria e se defende de punição
Italiano terminou classificação em quarto, mas cai para sétimo com a sanção da bandeira amarela
Em meio a uma temporada estelar, Andrea Kimi Antonelli saiu bastante insatisfeito com sua performance na classificação para o GP da Hungria de Fórmula 1. O italiano terminou em quarto, mas larga em sétimo no domingo com a punição de três posições por não reduzir a velocidade o suficiente em bandeira amarela.
O italiano esteve sob duas investigações pós-quali, uma por não ter respeitado as bandeiras amarelas no Q3 após a rodada de Max Verstappen na última curva, e outra por pilotagem desnecessariamente lenta durante a sessão. Pela primeira, ele acabou punido em três posições, caindo de quarto para sétimo.
Sobre a amarela, Antonelli se defende, afirmando ter tirado o pé do acelerador bem próximo à última curva e ter mantido essa ação durante todo o percurso da curva à direita que leva à reta final.
“O tempo estava para a terceira posição. Acho que, de qualquer forma, estaria a um décimo de Lando”, disse Antonelli ao final dos treinos.
“Na última curva, com o Max atravessado, obviamente tirei o pé do acelerador. A bandeira amarela apareceu justamente quando eu estava entrando na curva e isso me distraiu, fazendo com que eu perdesse muito tempo também na trajetória. Aliás, na tentativa anterior, eu tinha errado a última curva, então havia o que ganhar ali. Mas foi uma pena”.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
A Mercedes, neste fim de semana, vive dificuldades principalmente nas voltas rápidas, e hoje foi fácil perceber isso. Antonelli diz ter enfrentado dificuldades, sobretudo no Q2. Já no Q3, depois de fazer várias mudanças, ele recuperou seu ânimo e ainda conseguiu disputar a pole, ficando a pouco mais de 0s2 de Norris (mesmo com a amarela).
“Foi uma sessão difícil. Tivemos dificuldades com a temperatura dos pneus, principalmente no Q2. Estávamos muito atrás e tivemos que dar um salto gigantesco para melhorar no Q3. Foi um aprendizado, mas acredito que, mesmo assim, hoje, sem tudo isso, poderíamos ter disputado a pole".
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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