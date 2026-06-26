Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Camilo lidera primeiro treino da NASCAR Brasil no Velocitta; sessão é marcada por bandeira vermelha

NASCAR Brasil
Velocitta
Camilo lidera primeiro treino da NASCAR Brasil no Velocitta; sessão é marcada por bandeira vermelha

VÍDEO: Pedra é arremessada em carro de competição durante etapa do Mundial de Rally

WRC
Rally Greece
VÍDEO: Pedra é arremessada em carro de competição durante etapa do Mundial de Rally

F1 - Empresário de Verstappen faz alerta à Red Bull: "Max não nasceu para competir no pelotão intermediário"

Fórmula 1
GP da Áustria
F1 - Empresário de Verstappen faz alerta à Red Bull: "Max não nasceu para competir no pelotão intermediário"

F2: Rafael Câmara conquista lugar na terceira fila para as duas corridas na Áustria

F2
Spielberg
F2: Rafael Câmara conquista lugar na terceira fila para as duas corridas na Áustria

F3: Pedro Clerot larga em terceiro na Sprint da etapa da Áustria

F3
Spielberg
F3: Pedro Clerot larga em terceiro na Sprint da etapa da Áustria

Indy: Collet negocia com Meyer Shank Racing para 2027, confirma Castroneves

Indy
Road America
Indy: Collet negocia com Meyer Shank Racing para 2027, confirma Castroneves

MotoGP: Moreira minimiza calor em Assen e projeta desafios do fim de semana

MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Moreira minimiza calor em Assen e projeta desafios do fim de semana

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Áustria

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP da Áustria
Fórmula 1 GP da Áustria

F1: Antonelli domina e é o mais rápido do dia de treinos na Áustria; Participe do debate AO VIVO no Sexta-Livre

Italiano da Mercedes liderou as duas sessões em Spielberg; dupla da McLaren chama atenção no TL2

Publicado:

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Antonelli lidera TL2 à frente da McLaren na Áustria; Bortoleto termina em 10º

Principais comentários

Últimas notícias

Camilo lidera primeiro treino da NASCAR Brasil no Velocitta; sessão é marcada por bandeira vermelha

NASCAR Brasil
Velocitta
Camilo lidera primeiro treino da NASCAR Brasil no Velocitta; sessão é marcada por bandeira vermelha

VÍDEO: Pedra é arremessada em carro de competição durante etapa do Mundial de Rally

WRC
Rally Greece
VÍDEO: Pedra é arremessada em carro de competição durante etapa do Mundial de Rally

F1 - Empresário de Verstappen faz alerta à Red Bull: "Max não nasceu para competir no pelotão intermediário"

Fórmula 1
GP da Áustria
F1 - Empresário de Verstappen faz alerta à Red Bull: "Max não nasceu para competir no pelotão intermediário"

F2: Rafael Câmara conquista lugar na terceira fila para as duas corridas na Áustria

F2
Spielberg
F2: Rafael Câmara conquista lugar na terceira fila para as duas corridas na Áustria