F1: Antonelli é campeão com pódio no México! Verstappen vence GP e Bortoleto é P11
Corrida foi marcada por uma bandeira vermelha causada pela batia de Valtteri Bottas
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Andrea Kimi Antonelli é campeão mundial da Fórmula 1 com o resultado do GP da Cidade do México: vitória de Max Verstappen, com Lewis Hamilton e o próprio Antonelli completando o pódio. A corrida, além de celebrar o título do jovem italiano, foi marcada por uma longa bandeira vermelha causada por uma batida forte de Valtteri Bottas.
Lewis Hamilton fez uma ótima largada, conseguindo manter a frente do grid, enquanto George Russell perdeu a terceira posição, caindo para sexto após perder a aderência dos pneus e se chocar com Isack Hadjar.
Charles Leclerc, por sua vez, conseguiu assumir a segunda posição pelo bom início da Ferrari, mas assumiu a liderança da corrida passando pela grama depois de empurrar Hamilton.
Oscar Piastri fez uma boa largada e ainda na primeira volta já estava na nona posição, logo atrás de Lando Norris, que perdeu algumas posições e caiu para oitavo.
Hadjar rodou após o toque com Russell e perdeu todas as posições, caindo para último, enquanto Max Verstappen entrava na disputa pela liderança da prova contra Leclerc.
As duas Ferraris, inclusive, se envolveram em uma discussão, com Hamilton defendendo que deveria receber a posição de volta, pois foi empurrado por Charles.
A Audi também teve um começo forte na corrida, com Gabriel Bortoleto subindo rapidamente para 11º, enquanto Nico Hulkenberg conseguiu se encaixar atrás das McLarens, pescando provisoriamente um ponto.
Leclerc foi colocado sob investigação pelo incidente com o companheiro de equipe, correndo o risco de receber uma punição de cinco segundos. No rádio, Verstappen também estava bastante irritado pela demora na decisão dos comissários.
Na sétima volta, Fernando Alonso informou à Aston Martin que precisaria abandonar a corrida e conseguiu retornar aos boxes. Poucos segundos depois, na curva 6, Lance Stroll parou na pista e causou um virtual safety car.
Na 11ª volta, Russell também foi colocado sob investigação pelo toque com Hadjar, enquanto Leclerc recebia uma punição de cinco segundos para cumprir em sua primeira parada.
O carro #63 recebeu uma penalidade de 10 segundos pelo toque com Hadjar, colocando fim à sua briga pelo título e, inclusive, pela vice-liderança do campeonato.
Mais atrás, disputando a 11ª posição, Oliver Bearman conseguiu fazer a ultrapassagem sobre Bortoleto na curva 1, tentando se aproximar de Hulkenberg, que perdia terreno para Franco Colapinto na nona posição.
Do pelotão da frente, Piastri foi o primeiro a parar na volta 27, trocando os macios por médios. Ao mesmo tempo, Leclerc também era chamado pela Ferrari para trocar o conjunto, enquanto a Red Bull aproveitou para fazer o undercut e sair à frente do monegasco.
Russell foi chamado para os boxes na volta 34, pagando a punição e voltando mais ao fundo do grid, apenas à frente de Piastri, na oitava posição. Os dois pilotos se aproveitaram de outras paradas e rapidamente pularam para sexto e sétimo.
A troca de pneus da McLaren no carro de Norris foi bastante lenta, o britânico enfrentou problemas com os pneus e ficou preso nos boxes por mais de seis segundos.
Antonelli foi chamado aos boxes na volta 44 e a Mercedes também errou a troca dos pneus traseiros. Logo depois do italiano retornar à pista, Valtteri Bottas bateu na curva 1, permitindo que Hamilton, Russell e Piastri entrassem nos boxes para fazer uma parada sob bandeira amarela e safety car.
Por conta da agressividade da batida, os comissários trocaram por uma bandeira vermelha, afetando a estratégia de Hamilton, Russell, Piastri e outros pilotos que haviam parado durante o safety car.
Na relargada, Verstappen conseguiu manter a ponta do grid, enquanto Hamilton ultrapassou o companheiro de equipe. Mais atrás, Hulkenberg também perdeu posições, caindo para 15º.
O reinício de Leclerc foi realmente muito ruim e o monegasco perdeu a posição para Antonelli, que assumiu o terceiro degrau do pódio, recebendo o 'calor' da McLaren de Norris.
Ao mesmo tempo, Hamilton e Verstappen receberam uma anotação por um incidente na relargada, mas não houve uma investigação sobre o que aconteceu.
Bearman enfrentou problemas depois de ser atingido por Hulkenberg e precisou abandonar a corrida depois de passar uma boa parte da etapa disputando por pontos no México. O alemão recebeu uma punição de 10 segundos pelo toque.
Apesar de ter se livrado de uma investigação com Hamilton, Verstappen foi colocado sob a lupa dos comissários de prova por ter supostamente errado a posição de largada, mas também não foi punido.
Na volta 60, Piastri e Arvid Lindblad se envolveram em uma batida, com o carro da Racing Bulls derrapando na grama até bater na barreira de segurança. O piloto australiano acionou o rádio para acusar o carro #41 de ter se movido durante a frenagem.
Verstappen conseguiu se manter à frente de Hamilton e cruzou a linha de chegada em primeiro, enquanto Antonelli garantiu o título e a terceira posição da corrida. Leclerc e Norris disputaram a quarta posição por várias voltas, mas o piloto da Ferrari levou a melhor. Bortoleto terminou em 11º, não conseguindo atacar Gasly pelos pontos.
A investigação do incidente de Lindblad e Piastri acontecerá após a corrida, assim como o incidente entre Gasly e Lawson. Isso poderia garantir pontos a Bortoleto.
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
1'16.514
|202.504
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.009
1'16.523
|202.480
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.119
1'16.633
|202.189
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.193
1'16.707
|201.994
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.178
1'16.692
|202.034
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.310
1'16.824
|201.686
|7
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.386
1'16.900
|201.487
|8
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+0.603
1'17.117
|200.920
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+0.639
1'17.153
|200.826
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+0.792
1'17.306
|200.429
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+1.126
1'17.640
|199.567
|12
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+1.132
1'17.646
|199.551
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+1.166
1'17.680
|199.464
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+1.569
1'18.083
|198.434
|15
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.371
1'18.885
|196.417
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.116
1'18.630
|197.054
|17
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+2.394
1'18.908
|196.360
|18
|R. Hirakawa Haas F1 Team
|50
|Haas
|Ferrari
|
+2.444
1'18.958
|196.235
|19
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+2.558
1'19.072
|195.953
|20
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+2.591
1'19.105
|195.871
|21
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.338
1'19.852
|194.038
|22
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+0.515
1'17.029
|201.150
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