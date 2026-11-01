Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Emocionado, Antonelli agradece Mercedes e fica "sem palavras" comemorando primeiro título de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Emocionado, Antonelli agradece Mercedes e fica "sem palavras" comemorando primeiro título de F1

F1: Verstappen vence GP do México e Antonelli é terceiro em corrida que o consagrou campeão; Veja resultado completo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Verstappen vence GP do México e Antonelli é terceiro em corrida que o consagrou campeão; Veja resultado completo

Antonelli é CAMPEÃO DO MUNDO e Verstappen vence no México! Participe do Pódio AO VIVO

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Antonelli é CAMPEÃO DO MUNDO e Verstappen vence no México! Participe do Pódio AO VIVO

F1: Antonelli é campeão com pódio no México! Verstappen vence GP e Bortoleto é P11

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli é campeão com pódio no México! Verstappen vence GP e Bortoleto é P11

VÍDEO F1: Bottas sofre batida forte e causa bandeira vermelha no GP do México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
VÍDEO F1: Bottas sofre batida forte e causa bandeira vermelha no GP do México

NASCAR Brasil: Gama vence corrida 3 em Chapecó e vai pra Brasília com vantagem mínima sob Casagrande

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
NASCAR Brasil: Gama vence corrida 3 em Chapecó e vai pra Brasília com vantagem mínima sob Casagrande

NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Martinsville da Cup Series

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Martinsville II
NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Martinsville da Cup Series

MotoGP: Países desaconselham ida ao GP do Catar apesar de garantia da categoria; veja lista

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Países desaconselham ida ao GP do Catar apesar de garantia da categoria; veja lista
Fórmula 1 GP do México

F1: Antonelli é campeão com pódio no México! Verstappen vence GP e Bortoleto é P11

Corrida foi marcada por uma bandeira vermelha causada pela batia de Valtteri Bottas

Livia Veiga
Editado:
Add as a preferred source
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli é campeão mundial da Fórmula 1 com o resultado do GP da Cidade do México: vitória de Max Verstappen, com Lewis Hamilton e o próprio Antonelli completando o pódio. A corrida, além de celebrar o título do jovem italiano, foi marcada por uma longa bandeira vermelha causada por uma batida forte de Valtteri Bottas.

Leia também:

Lewis Hamilton fez uma ótima largada, conseguindo manter a frente do grid, enquanto George Russell perdeu a terceira posição, caindo para sexto após perder a aderência dos pneus e se chocar com Isack Hadjar.

Charles Leclerc, por sua vez, conseguiu assumir a segunda posição pelo bom início da Ferrari, mas assumiu a liderança da corrida passando pela grama depois de empurrar Hamilton.

 

Oscar Piastri fez uma boa largada e ainda na primeira volta já estava na nona posição, logo atrás de Lando Norris, que perdeu algumas posições e caiu para oitavo.

Hadjar rodou após o toque com Russell e perdeu todas as posições, caindo para último, enquanto Max Verstappen entrava na disputa pela liderança da prova contra Leclerc.

 

As duas Ferraris, inclusive, se envolveram em uma discussão, com Hamilton defendendo que deveria receber a posição de volta, pois foi empurrado por Charles.

A Audi também teve um começo forte na corrida, com Gabriel Bortoleto subindo rapidamente para 11º, enquanto Nico Hulkenberg conseguiu se encaixar atrás das McLarens, pescando provisoriamente um ponto.

Leclerc foi colocado sob investigação pelo incidente com o companheiro de equipe, correndo o risco de receber uma punição de cinco segundos. No rádio, Verstappen também estava bastante irritado pela demora na decisão dos comissários.

Na sétima volta, Fernando Alonso informou à Aston Martin que precisaria abandonar a corrida e conseguiu retornar aos boxes. Poucos segundos depois, na curva 6, Lance Stroll parou na pista e causou um virtual safety car.

Na 11ª volta, Russell também foi colocado sob investigação pelo toque com Hadjar, enquanto Leclerc recebia uma punição de cinco segundos para cumprir em sua primeira parada.

O carro #63 recebeu uma penalidade de 10 segundos pelo toque com Hadjar, colocando fim à sua briga pelo título e, inclusive, pela vice-liderança do campeonato.

 

Mais atrás, disputando a 11ª posição, Oliver Bearman conseguiu fazer a ultrapassagem sobre Bortoleto na curva 1, tentando se aproximar de Hulkenberg, que perdia terreno para Franco Colapinto na nona posição.

Do pelotão da frente, Piastri foi o primeiro a parar na volta 27, trocando os macios por médios. Ao mesmo tempo, Leclerc também era chamado pela Ferrari para trocar o conjunto, enquanto a Red Bull aproveitou para fazer o undercut e sair à frente do monegasco.

Russell foi chamado para os boxes na volta 34, pagando a punição e voltando mais ao fundo do grid, apenas à frente de Piastri, na oitava posição. Os dois pilotos se aproveitaram de outras paradas e rapidamente pularam para sexto e sétimo.

A troca de pneus da McLaren no carro de Norris foi bastante lenta, o britânico enfrentou problemas com os pneus e ficou preso nos boxes por mais de seis segundos.

Antonelli foi chamado aos boxes na volta 44 e a Mercedes também errou a troca dos pneus traseiros. Logo depois do italiano retornar à pista, Valtteri Bottas bateu na curva 1, permitindo que Hamilton, Russell e Piastri entrassem nos boxes para fazer uma parada sob bandeira amarela e safety car.

 

Por conta da agressividade da batida, os comissários trocaram por uma bandeira vermelha, afetando a estratégia de Hamilton, Russell, Piastri e outros pilotos que haviam parado durante o safety car.

Na relargada, Verstappen conseguiu manter a ponta do grid, enquanto Hamilton ultrapassou o companheiro de equipe. Mais atrás, Hulkenberg também perdeu posições, caindo para 15º.

O reinício de Leclerc foi realmente muito ruim e o monegasco perdeu a posição para Antonelli, que assumiu o terceiro degrau do pódio, recebendo o 'calor' da McLaren de Norris.

 

Ao mesmo tempo, Hamilton e Verstappen receberam uma anotação por um incidente na relargada, mas não houve uma investigação sobre o que aconteceu.

Bearman enfrentou problemas depois de ser atingido por Hulkenberg e precisou abandonar a corrida depois de passar uma boa parte da etapa disputando por pontos no México. O alemão recebeu uma punição de 10 segundos pelo toque.

Apesar de ter se livrado de uma investigação com Hamilton, Verstappen foi colocado sob a lupa dos comissários de prova por ter supostamente errado a posição de largada, mas também não foi punido.

Na volta 60, Piastri e Arvid Lindblad se envolveram em uma batida, com o carro da Racing Bulls derrapando na grama até bater na barreira de segurança. O piloto australiano acionou o rádio para acusar o carro #41 de ter se movido durante a frenagem.

 

Verstappen conseguiu se manter à frente de Hamilton e cruzou a linha de chegada em primeiro, enquanto Antonelli garantiu o título e a terceira posição da corrida. Leclerc e Norris disputaram a quarta posição por várias voltas, mas o piloto da Ferrari levou a melhor. Bortoleto terminou em 11º, não conseguindo atacar Gasly pelos pontos.

A investigação do incidente de Lindblad e Piastri acontecerá após a corrida, assim como o incidente entre Gasly e Lawson. Isso poderia garantir pontos a Bortoleto.

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

1'16.514

   202.504
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.009

1'16.523

   202.480
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.119

1'16.633

   202.189
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.193

1'16.707

   201.994
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.178

1'16.692

   202.034
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.310

1'16.824

   201.686
7 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.386

1'16.900

   201.487
8 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+0.603

1'17.117

   200.920
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+0.639

1'17.153

   200.826
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+0.792

1'17.306

   200.429
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.126

1'17.640

   199.567
12 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+1.132

1'17.646

   199.551
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.166

1'17.680

   199.464
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+1.569

1'18.083

   198.434
15 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+2.371

1'18.885

   196.417
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.116

1'18.630

   197.054
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+2.394

1'18.908

   196.360
18 Japan R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari

+2.444

1'18.958

   196.235
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+2.558

1'19.072

   195.953
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+2.591

1'19.105

   195.871
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+3.338

1'19.852

   194.038
22 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+0.515

1'17.029

   201.150
Ver resultados completos

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO F1: Bottas sofre batida forte e causa bandeira vermelha no GP do México
Próximo artigo Antonelli é CAMPEÃO DO MUNDO e Verstappen vence no México! Participe do Pódio AO VIVO

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

VÍDEO F1: Bottas sofre batida forte e causa bandeira vermelha no GP do México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
VÍDEO F1: Bottas sofre batida forte e causa bandeira vermelha no GP do México

F1: Lawson é desclassificado e perde P8 para GP da Cidade do México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Lawson é desclassificado e perde P8 para GP da Cidade do México

F1: Hamilton 'despacha' Russell e é pole para o GP no México; Antonelli é quarto e Bortoleto, P13

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Hamilton 'despacha' Russell e é pole para o GP no México; Antonelli é quarto e Bortoleto, P13

Últimas notícias

Emocionado, Antonelli agradece Mercedes e fica "sem palavras" comemorando primeiro título de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
Emocionado, Antonelli agradece Mercedes e fica "sem palavras" comemorando primeiro título de F1

F1: Verstappen vence GP do México e Antonelli é terceiro em corrida que o consagrou campeão; Veja resultado completo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Verstappen vence GP do México e Antonelli é terceiro em corrida que o consagrou campeão; Veja resultado completo

Antonelli é CAMPEÃO DO MUNDO e Verstappen vence no México! Participe do Pódio AO VIVO

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
Antonelli é CAMPEÃO DO MUNDO e Verstappen vence no México! Participe do Pódio AO VIVO

F1: Antonelli é campeão com pódio no México! Verstappen vence GP e Bortoleto é P11

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli é campeão com pódio no México! Verstappen vence GP e Bortoleto é P11