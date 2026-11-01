F1: Antonelli é campeão mundial e Verstappen alcança a vice-liderança; Confira como fica o campeonato após GP do México
Italiano chega a 380 pontos, 119 a mais do que o holandês
Kimi Antonelli foi terceiro colocado no GP do México de Fórmula 1 neste domingo (01), mas o resultado foi mais do que suficiente para garantir o primeiro título mundial do italiano na categoria. A corrida foi vencida por Max Verstappen, que agora é vice-líder do campeonato.
Agora, Verstappen soma 261 pontos, superando Lewis Hamilton e George Russell. O heptacampeão já era terceiro colocado antes da corrida na Cidade do México, a qual terminou na segunda colocação, tendo agora 259 pontos.
Por outro lado, Russell foi apenas sexto colocado na prova mexicana e perde duas posições na tabela do campeonato. Antes vice-líder, ele agora é quarto colocado, com 250 pontos. O restante do top dez permanece inalterado e Gabriel Bortoleto também continua na 15ª posição.
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|A. AntonelliMercedes
|380
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|261
|3
|L. HamiltonFerrari
|259
|4
|G. RussellMercedes
|250
|5
|C. LeclercFerrari
|245
|6
|L. NorrisMcLaren
|221
|7
|O. PiastriMcLaren
|144
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|105
|9
|L. LawsonRB
|79
|10
|P. GaslyAlpine
|43
|11
|A. LindbladRB
|38
|12
|F. ColapintoAlpine
|31
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|23
|14
|N. HulkenbergAudi
|13
|15
|G. BortoletoAudi
|11
|16
|E. OconHaas F1 Team
|7
|17
|F. AlonsoAston Martin Racing
|7
|18
|C. Sainz Jr.Williams
|7
|19
|A. AlbonWilliams
|5
|20
|Y. TsunodaRB
|1
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|22
|V. BottasCadillac-Ferrari
|23
|R. HirakawaHaas F1 Team
|24
|S. PerezCadillac-Ferrari
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"
F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto herda P10 do GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad
F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México
Antonelli quebra jejum de 73 anos sem campeões italianos na F1; relembre histórico
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.