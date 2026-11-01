F1: Antonelli é campeão mundial e Verstappen alcança a vice-liderança; Confira como fica o campeonato após GP do México

Kimi Antonelli foi terceiro colocado no GP do México de Fórmula 1 neste domingo (01), mas o resultado foi mais do que suficiente para garantir o primeiro título mundial do italiano na categoria. A corrida foi vencida por Max Verstappen, que agora é vice-líder do campeonato.

Agora, Verstappen soma 261 pontos, superando Lewis Hamilton e George Russell. O heptacampeão já era terceiro colocado antes da corrida na Cidade do México, a qual terminou na segunda colocação, tendo agora 259 pontos.

Por outro lado, Russell foi apenas sexto colocado na prova mexicana e perde duas posições na tabela do campeonato. Antes vice-líder, ele agora é quarto colocado, com 250 pontos. O restante do top dez permanece inalterado e Gabriel Bortoleto também continua na 15ª posição.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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