F1: Antonelli é campeão mundial e Verstappen alcança a vice-liderança; Confira como fica o campeonato após GP do México

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Italiano chega a 380 pontos, 119 a mais do que o holandês

Olivia Nogueira
Editado:
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Kimi Antonelli foi terceiro colocado no GP do México de Fórmula 1 neste domingo (01), mas o resultado foi mais do que suficiente para garantir o primeiro título mundial do italiano na categoria. A corrida foi vencida por Max Verstappen, que agora é vice-líder do campeonato. 

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Agora, Verstappen soma 261 pontos, superando Lewis Hamilton e George Russell. O heptacampeão já era terceiro colocado antes da corrida na Cidade do México, a qual terminou na segunda colocação, tendo agora 259 pontos. 

Por outro lado, Russell foi apenas sexto colocado na prova mexicana e perde duas posições na tabela do campeonato. Antes vice-líder, ele agora é quarto colocado, com 250 pontos. O restante do top dez permanece inalterado e Gabriel Bortoleto também continua na 15ª posição. 

Posição Piloto Pontos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 380
2 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 261
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 259
4 United KingdomG. RussellMercedes 250
5 MonacoC. LeclercFerrari 245
6 United KingdomL. NorrisMcLaren 221
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 144
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 105
9 New ZealandL. LawsonRB 79
10 FranceP. GaslyAlpine 43
11 United KingdomA. LindbladRB 38
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 31
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 23
14 GermanyN. HulkenbergAudi 13
15 BrazilG. BortoletoAudi 11
16 FranceE. OconHaas F1 Team 7
17 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 7
18 SpainC. Sainz Jr.Williams 7
19 ThailandA. AlbonWilliams 5
20 JapanY. TsunodaRB 1
21 CanadaL. StrollAston Martin Racing  
22 FinlandV. BottasCadillac-Ferrari  
23 JapanR. HirakawaHaas F1 Team  
24 MexicoS. PerezCadillac-Ferrari  

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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