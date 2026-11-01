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F1: Antonelli é campeão, Verstappen alcança a vice-liderança e Bortoleto dá troco em Hulkenberg; veja tabela após México

Italiano chega a 380 pontos, 119 a mais do que o holandês

Olivia Nogueira
Editado:
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Kimi Antonelli foi terceiro colocado no GP do México de Fórmula 1 neste domingo (01), mas o resultado foi mais do que suficiente para garantir o primeiro título mundial do italiano na categoria. A corrida foi vencida por Max Verstappen, que agora é vice-líder do campeonato. 

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Agora, Verstappen soma 261 pontos, superando Lewis Hamilton e George Russell. O heptacampeão já era terceiro colocado antes da corrida na Cidade do México, a qual terminou na segunda colocação, tendo agora 259 pontos. 

Por outro lado, Russell foi apenas sexto colocado na prova mexicana e perde duas posições na tabela do campeonato. Antes vice-líder, ele agora é quarto colocado, com 250 pontos. 

Pos. PILOTO PONTOS  
1 Italy Andrea Kimi Antonelli 380  
2 Netherlands Max Verstappen 261  
3 United Kingdom Lewis Hamilton 259  
4 United Kingdom George Russell 250  
5 Monaco Charles Leclerc 245  
6 United Kingdom Lando Norris 221  
7 Australia Oscar Piastri 144  
8 France Isack Hadjar 107  
9 New Zealand Liam Lawson 83  
10 France Pierre Gasly 42  
11 United Kingdom Arvid Lindblad 38  
12 Argentina Franco Colapinto 27  
13 United Kingdom Oliver Bearman 23  
14 Brazil Gabriel Bortoleto 14  
15 Germany Nico Hülkenberg 13  
16 France Esteban Ocon 7  
17 Spain Fernando Alonso 7  
18 Spain Carlos Sainz Jr. 7  
19 Thailand Alexander Albon 5  
20 Japan Yuki Tsunoda 1  
21 Japan Ryo Hirakawa 1  
22 Canada Lance Stroll 0  
23 Finland Valtteri Bottas 0  
24 Mexico Sergio Pérez 0  

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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