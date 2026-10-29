F1: Antonelli é liberado pela FIA e não participa de dia de mídia no México; saiba motivo

Líder do campeonato e muito próximo de garantir o título já neste fim de semana, Kimi Antonelli foi liberado pela FIA dos compromissos obrigatórios com a imprensa nesta quinta-feira (29), antes do GP do México de Fórmula 1.

O italiano da Mercedes se recupera de uma doença viral e foi autorizado pela Federação a descansar como medida de precaução. Com 123 pontos de vantagem sobre o vice-líder George Russell, Antonelli deve se tornar o campeão matemático de 2026 neste domingo, bastando terminar em nono lugar.

A expectativa é que o italiano retome suas atividades na sexta-feira, a tempo da programação de pista do fim de semana.

Além de Antonelli, Valtteri Bottas, da Cadillac, também ficará ausente do Autódromo Hermanos Rodríguez nesta quinta-feira. De acordo com o time norte-americano, "a medida é preventiva e, neste momento, não afeta sua participação no restante do fim de semana de corrida".

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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