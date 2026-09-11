F1: Antonelli é o mais rápido do TL2 em Madri; Lindblad bate e Bortoleto é 13º
Lando Norris não conseguiu deixar os boxes por problemas na caixa de câmbio
Os pilotos da Fórmula 1 voltaram para o traçado de Madri durante a tarde para finalizar o dia de ações na pista com o TL2. Andrea Kimi Antonelli liderou a sessão, andando na casa de 1min33s662, tendo Charles Leclerc e Lewis Hamilton logo atrás de si.
As Ferraris voltaram a aparecer no topo da tabela nos primeiros minutos, usando pneus médios, enquanto Arvid Lindblad conquistava o terceiro melhor tempo, logo à frente de Max Verstappen.
Lando Norris não conseguiu conquistar um bom tempo e informou à McLaren que estava com problemas no câmbio do carro. Ao mesmo tempo, Oscar Piastri conseguia colocar seu carro na segunda posição, atrás de Andrea Kimi Antonelli.
Fernando Alonso não conseguiu deixar a garagem no início da sessão, pois a Aston Martin encontrou problemas na embreagem do carro do bicampeão.
Com 45 minutos no cronômetro, Verstappen assumiu a ponta, cravando 1min34s378, mas seu tempo foi cancelado por limites de pista na curva 17. A dupla da Mercedes voltou a brilhar no topo da tabela, com Antonelli liderando George Russell.
Aos 30 minutos, os pilotos trocaram para pneus macios. Cinco minutos depois, Arvid Lindblad causou a primeira bandeira vermelha desta sexta-feira de F1 ao bater na curva 13. Por não ser um fim de semana de sprint, o cronômetro não foi parado.
Liam Lawson também avisou que não tinha aderência na traseira e tinha tocado uma das paredes. O piloto conseguiu levar o carro de volta para o box.
Antonelli seguia na liderança da tabela, andando na casa de 1min33s662, com Leclerc logo atrás por 0s113. Para finalizar os últimos dez minutos, os pilotos deixaram os boxes de pneus macios.
Os melhores tempos não sofreram alteração. Sendo assim, Antonelli liderou as duas Ferraris, tendo Leclerc logo na sequência e Lewis Hamilton em terceiro. Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada com o 13º melhor tempo.
TL2
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
1'33.662
|S
|208.092
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.113
1'33.775
|0.113
|S
|207.842
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+0.149
1'33.811
|0.036
|S
|207.762
|4
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|15
|
+0.228
1'33.890
|0.079
|S
|207.587
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|25
|
+0.337
1'33.999
|0.109
|S
|207.346
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|22
|
+0.401
1'34.063
|0.064
|S
|207.205
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|24
|
+0.538
1'34.200
|0.137
|S
|206.904
|8
|Y. Tsunoda RB
|22
|RB
|Red Bull
|26
|
+1.096
1'34.758
|0.558
|S
|205.686
|9
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|26
|
+1.205
1'34.867
|0.109
|S
|205.449
|10
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+1.276
1'34.938
|0.071
|S
|205.296
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|21
|
+1.297
1'34.959
|0.021
|S
|205.250
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|22
|
+1.398
1'35.060
|0.101
|S
|205.032
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|25
|
+1.508
1'35.170
|0.110
|S
|204.795
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|26
|
+1.541
1'35.203
|0.033
|S
|204.724
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|22
|
+2.224
1'35.886
|0.683
|S
|203.266
|16
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|25
|
+2.629
1'36.291
|0.405
|S
|202.411
|17
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|16
|
+3.118
1'36.780
|0.489
|S
|201.388
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|22
|
+3.274
1'36.936
|0.156
|S
|201.064
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|24
|
+3.533
1'37.195
|0.259
|S
|200.528
|20
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|20
|
+3.611
1'37.273
|0.078
|S
|200.368
|21
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|24
|
+4.065
1'37.727
|0.454
|S
|199.437
|22
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|2
|
|M
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KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?
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