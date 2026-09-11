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Lando Norris não conseguiu deixar os boxes por problemas na caixa de câmbio

Livia Veiga
Editado:

Os pilotos da Fórmula 1 voltaram para o traçado de Madri durante a tarde para finalizar o dia de ações na pista com o TL2. Andrea Kimi Antonelli liderou a sessão, andando na casa de 1min33s662, tendo Charles Leclerc e Lewis Hamilton logo atrás de si.

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As Ferraris voltaram a aparecer no topo da tabela nos primeiros minutos, usando pneus médios, enquanto Arvid Lindblad conquistava o terceiro melhor tempo, logo à frente de Max Verstappen.

Lando Norris não conseguiu conquistar um bom tempo e informou à McLaren que estava com problemas no câmbio do carro. Ao mesmo tempo, Oscar Piastri conseguia colocar seu carro na segunda posição, atrás de Andrea Kimi Antonelli.

Fernando Alonso não conseguiu deixar a garagem no início da sessão, pois a Aston Martin encontrou problemas na embreagem do carro do bicampeão.

 

Com 45 minutos no cronômetro, Verstappen assumiu a ponta, cravando 1min34s378, mas seu tempo foi cancelado por limites de pista na curva 17. A dupla da Mercedes voltou a brilhar no topo da tabela, com Antonelli liderando George Russell.

Aos 30 minutos, os pilotos trocaram para pneus macios. Cinco minutos depois, Arvid Lindblad causou a primeira bandeira vermelha desta sexta-feira de F1 ao bater na curva 13. Por não ser um fim de semana de sprint, o cronômetro não foi parado.

 

Liam Lawson também avisou que não tinha aderência na traseira e tinha tocado uma das paredes. O piloto conseguiu levar o carro de volta para o box.

Antonelli seguia na liderança da tabela, andando na casa de 1min33s662, com Leclerc logo atrás por 0s113. Para finalizar os últimos dez minutos, os pilotos deixaram os boxes de pneus macios.

Os melhores tempos não sofreram alteração. Sendo assim, Antonelli liderou as duas Ferraris, tendo Leclerc logo na sequência e Lewis Hamilton em terceiro. Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada com o 13º melhor tempo.

TL2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 24

1'33.662

   S 208.092
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

+0.113

1'33.775

 0.113 S 207.842
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+0.149

1'33.811

 0.036 S 207.762
4 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 15

+0.228

1'33.890

 0.079 S 207.587
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.337

1'33.999

 0.109 S 207.346
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 22

+0.401

1'34.063

 0.064 S 207.205
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 24

+0.538

1'34.200

 0.137 S 206.904
8 Japan Y. Tsunoda RB 22 RB Red Bull 26

+1.096

1'34.758

 0.558 S 205.686
9 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 26

+1.205

1'34.867

 0.109 S 205.449
10 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 Red Bull Red Bull 21

+1.276

1'34.938

 0.071 S 205.296
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 21

+1.297

1'34.959

 0.021 S 205.250
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.398

1'35.060

 0.101 S 205.032
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+1.508

1'35.170

 0.110 S 204.795
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 26

+1.541

1'35.203

 0.033 S 204.724
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 22

+2.224

1'35.886

 0.683 S 203.266
16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 25

+2.629

1'36.291

 0.405 S 202.411
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 16

+3.118

1'36.780

 0.489 S 201.388
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+3.274

1'36.936

 0.156 S 201.064
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 24

+3.533

1'37.195

 0.259 S 200.528
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 20

+3.611

1'37.273

 0.078 S 200.368
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 24

+4.065

1'37.727

 0.454 S 199.437
22 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 2

 

   M  
Ver resultados completos

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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